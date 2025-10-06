Dřevo, kameny a bílá fasáda. Na první pohled by se mohlo zdát, že chalupa herce Zdeňka Maryšky má za sebou dlouhou historii. Ačkoli zapadá do okolní krajiny jako chybějící kousek puzzle, jde o poměrně novou stavbu. Spolu s manželkou si ji herec nechal postavit od základu podle vlastních přání.
„Je to přesně dvacet let, dostavěli jsme ji v roce 2005,“ svěřil se Zdeněk. Před více než dvaceti lety koupili manželé pozemek v tehdy opuštěném pohraničním území. Obecní úřad, kde manželé pozemek kupovali, plánoval obnovit vesnici a to se povedlo. Za dvacet let, co zde mají Maryškovi svou chalupu, přibyly v okolí další domy a vznikla malá osada.
Znovuobnovená osada
Na rozdíl od domu má pozemek dlouhou historii. Například po pravděpodobně někdejších stájích zde zůstala na zahradě dlouhá kamenná zeď. Během stavění chalupy si herec i se svou polovičkou byli jistí, že chtějí chaloupku ve starším stylu. Kvůli plánované obnově vesnice se ovšem o stavbu zajímali také památkáři. Vše šlo bez problému do doby, než přišla řeč na střechu.
„Dohodla jsem si s nimi barvu střechy. Tvrdili totiž, že tady byla červená střecha, a že tedy musí být červená i teď. Nechtěli jsme červenou, ale břidlicovou. Nakonec jsme vymysleli něco úplně jiného a máme černou střechu,“ vzpomínala manželka Hanka.
Celoroční zábava
Výhodou domu je i jeho poloha poblíž nádrže Lipno a rakouských hranic. Vyžití zde manželé najdou v létě i v zimě. „Jezdíme sem celoročně. Je to obyvatelné i v zimě, takže jezdíme na lyže nebo na běžky. V létě vezmeme paddleboardy a relaxujeme na vodě,“ pochvaloval si herec.
Svou pevnou základnu mají manželé v pražském bytě a nehodlají to měnit. Občasné dojíždění na chalupu za odpočinkem a relaxem jim vyhovuje. Oblast je na samotě a hlavně v zimě ne moc dobře přístupná, i proto není trvalý přesun pravděpodobný. „Umíme si představit, že tady budeme delší dobu, ale nechceme se zbavit Prahy,“ shodli se manželé.
Útulno s nádechem historie
Hlavní místností domu je obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Dominantou této prostorné místnosti jsou kamna, kterými se vytápí nejen obývací prostor, ale i ložnice v patře. V přízemí se nachází i pokoj pro hosty, který je vybavený v útulném retro stylu a hned vedle má koupelnu.
Po masivním dřevěném schodišti se dá dostat až do patra, kde se nachází druhá koupelna a dvě ložnice. Jedna je dětským pokojem pro vnoučata a druhá hlavní ložnicí manželů. „Vnoučata mají svůj pokoj, ale stejně je máme většinou nastěhovaná všechna u nás v posteli,“ směje se Hanka. V celém domě je spousta dekorací, které působí útulným dojmem. Velice speciální je přes sto let staré loutkové divadlo i s jevištěm. Herec s ním občas svým vnoučatům zahraje pohádku na dobrou noc.
Portugalský domeček
Kolem chalupy je spousta zeleně a přírodnin. Hlavním bodem zahrady je velký strom, který manželé dostali od strýce z Rakouska. Zasadili ho poblíž domu a ani nečekali, že z něj za dvacet let bude strom pomalu větší než chalupa. Musí se pravidelně zastřihovat a na Vánoce jej zdobí světýlky. Za domem nechybí ani ohniště na opékání špekáčků.
Speciálním prvkem zahrady je také portugalský domeček. Zeť je z Portugalska, a tak se inspirovali a postavili si malý přístřešek na vypití kávy či čtení novin ve stínu. Celkově ze sebe chaloupka i její okolí vyzařují klid a rodinnou pohodu.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.