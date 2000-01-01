náhledy
Horská chalupa stojí na krásném pozemku ve stráni na kraji lokality zvané Nové Domky v Horní Malé Úpě v Krkonoších.
Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.
Nemovitost navazuje na roztroušenou zástavbu lokálních chalup v okolí jak urbanisticky, tak vizuálně.
Tvar domu je jednoduchý, vychází z klasického tvaru horské chalupy – obdélníkový půdorys usazený vodorovně s průběhem svahu.
Objem domu tvoří kvádr spodního patra doplněný sedlovou střechou s horními patry.
Chalupa je koncipovaná jako objekt na krátkodobý pronájem.
Dispoziční řešení je rozdělené na dva základní celky po patrech.
Spodní podlaží kromě vstupu a nezbytného zázemí obsahuje hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou.
V patře jsou ložnice pro odpočinek a spánek.
A také nutné sociální zázemí.
Nejvyšší část krovu vyplňuje spací patro propojené vždy samostatným schodištěm z hlavních ložnic.
Ze spodního patra lze v zimě vystoupit přímo na sousední sjezdovku.
Pro stavbu objektu byl zvolen klasický způsob výstavby se zděnou konstrukcí, dřevěným krovem a dřevěným trámovým stropem.
Venkovní přístavba s krytým přístupem je z pohledového betonu.
Beton se částečně propisuje i do interiérů, kde je přiznaný vnitřní betonový pilíř oddělující obývací prostor s jídelnou.
Interiér dotvářejí dřevěné obklady a dřevěný nábytek z lehce běleného smrkového dřeva, černá křesla, hnědé židle, nerez kuchyň.
Podlaha ve spodním patře je dřevěná s lokálním využitím stěrky a koberce.
Podlaha spacího patra je pokryta převážně kobercem.
Nábytek v patře je podobně jako dole vyroben z běleného smrkového dřeva.
Nemovitost byla dokončena v roce 2023.
Zastavěná plocha je 221 metrů čtverečních.
Hrubá podlahová plocha nabízí 362 metrů čtverečních.
Užitná plocha je velká 283 metrů čtverečních.
