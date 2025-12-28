|
Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky
Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...
KVÍZ: Remoska, jekor i sifon. Jak dobře znáte socialistickou domácnost?
Paneláky, šumperáky, remosky, jekory a obývací stěny – socialistické bydlení mělo svá specifika. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte vybavení, které tehdy patřilo do každé „normální“...
Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko
Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...
Krásné bydlení v Krkonoších i na Šumavě. Podívejte se, co je na prodej
V Česku je na prodej velké množství horských apartmánů, které jsou obklopené nádhernou okolní přírodou a parádním výhledem. Bonusem jsou nedaleké sjezdovky. Podívejte se, co se nabízí v Krkonoších i...
Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení
Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...
České stopy v Hollywoodu: Oscar za efekty v Kleopatře i vyhazov kvůli vraždě
Film Kleopatra s Elizabeth Taylorovou a Richardem Burtonem zná snad každý. Jejich herecké umění však potřebovalo i vizuální efekty, aby opravdu vyniklo. Čech Emil Kosa Jr. za ně dostal dokonce...
Malý byt zvětšily příčky z luxfer. Teď je všude světlo a volný prostor
Příčky, které oddělují, ale nerozdělují. Že je to oxymóron neboli protimluv? Nikoliv v případě malého bratislavského bytu, kde architekti odstranili část původních klasických příček a nahradili je...
Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku
Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...
Světová zpěvácká hvězda Ricky Martin prodal svůj byt za 128 milionů
Zpěvák Ricky Martin prodal svůj byt na prestižní adrese, na newyorském Manhattanu. Je však opravdu tak luxusní, jak lze u tak astronomické částky očekávat? A důvod prodeje? Martin má v plánu žít na...
Špionážní zrcadlo nepatří jen do detektivek, je to skvělé designové řešení
Snad v každé detektivce, když dojde k výslechu podezřelých, sledují kolegové policisty jeho průběh za zrcadlem. To se tváří ze strany výslechové místnosti jako běžné zrcadlo, z druhé strany je však...
Venkovské sídlo skrývá neobvyklý byznys s ročním příjmem 1,4 milionu korun
Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v přepočtu za 25,3 milionu korun. Swanwick House stojí na pozemku o rozloze 81 arů. Má pečlivě udržovanou zeleň, terasy a...
Malý, ale šikovný. Domek na břehu jihočeského rybníka je rájem pro relaxaci
Na úplném okraji malé obce v jižních Čechách, v oblasti protkané vyhlášenými jihočeskými rybníky, vyrostl minidomek sloužící jako útočiště pro útěk před ruchem města.
