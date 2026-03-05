Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí

Lenka Weberová
Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.
Nemovitost je na prodej za 39 milionů korun.

Nemovitost je na prodej za 39 milionů korun.

Krkonošská chalupa z roku 1849 stojí v Horních Dušnicích.
Tradiční krkonošská chalupa je po nákladné, rozsáhlé a precizní rekonstrukci.
Dispozice nemovitosti je 7+1 s příslušenstvím.
Užitná plocha je 383 metrů čtverečních.
Tradiční krkonošská chalupa, která je po nákladné, rozsáhlé a precizní rekonstrukci, má dispozici 7+1 s příslušenstvím a velkorysou užitnou plochu 383 metrů čtverečních.

V přízemí se nachází prostorná a kompletně vybavená obytná kuchyň s jídelnou. Atmosféru dotváří kachlová kamna a stylová replika tradičních místních stojacích hodin s původním strojkem.

Součástí přízemí je i odpočinková místnost, kterou lze využít i jako ložnici s vlastní koupelnou. Zde je také finská sauna, saunarium, infrasauna a parní sprcha. Samozřejmostí je i samostatné WC.

V zadní části domu se nachází moderní kotelna a původní kamenný sklep se stálou teplotou. Dispozici přízemí dále tvoří místnost s přiznanou skalní stěnou, po níž jemně stékají pramínky vody.

Další místnost, která je vybavená barem a elektrickým krbem, tvoří společenskou část chalupy a navazuje na ni kinosál s kvalitní technikou. Z této místnosti je vstup na spodní venkovní terasu. Nad tímto křídlem se nacházejí dvě ložnice s vlastní koupelnou a jedna je se vstupem na druhou vyvýšenou venkovní terasu, která je vybavená stylovým nábytkem.

Dominantou hlavní chodby chalupy je masivní dubové schodiště, v patře nad hlavní částí chalupy se nacházejí tři samostatné ložnice s vlastní koupenou. Dispozice chalupy tímto zajišťuje dostatek soukromí pro vícečlennou rodinu nebo početnější návštěvu.

V interiéru naleznete řadu originálních i rekonstruovaných prvků tradičního krkonošského nábytku, které dodávají chalupě jedinečný charakter.

Chalupa byla rekonstruovaná v roce 2006 s důrazem na kvalitu materiálů a dlouhodobou životnost. Jedná se například o měděné rozvody podlahového vytápění, speciální střešní krytinu, designové vypínače a zásuvky i dveřní kování ruční výroby.

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Vytápění zajišťují dvě tepelná čerpadla, nechybí ani kotel na dřevo či možnost využít plyn (2t zásobník propan-butan). V chalupě jsou dvě rekuperace, dvě klimatizace, bezpečností kamerový systém a vysokorychlostní DSL internet. Součástí komfortního vybavení je chytrý systém vytápění s možností dálkového ovládání přes internet.

U domu se nacházejí tři venkovní terasy, hlavní je s venkovním krbem, v patře je terasa s ohništěm a třetí relaxační terasa s vířivkou. Součástí je garáž pro 4 vozy. Chalupu obklopuje pozemek o velikosti 28 tisíc metrů čtverečních a je na prodej za 39 milionů korun.

Nemovitost stojí v jednom z nejzachovalejších krkonošských údolí, kde jsou pouze původní chalupy a klid. Jde o klidnou, neprůjezdnou část obce, kterou obklopují lesy a louky. Nejbližší lyžařské středisko je Horní Rokytnice, kde se buduje lyžařský areál, přes kopec se nachází lokalita Vítkovice s nočním lyžováním.

Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí

