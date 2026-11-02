Cesta Michala do Thajska začala během studií v Brně. Prostřednictvím tělovýchovy na Masarykově univerzitě a soukromých lektorů se dostal k různým bojovým uměním. Vyzkoušel tchaj-ťi čchüan, Hung Gar kung-fu i thajský box. Současně jej ovlivnila tehdejší brněnská čajovnická scéna. Začal se zajímat o východní filozofie, kulturu a životní styl. Když dokončil studium a skončil v zaměstnání v Moravské zemské knihovně, rozhodl se, že nastal čas poznat Asii osobně.
Michal původně zvažoval především Čínu. Thajsko mu však připadalo jako bezpečnější volba pro člověka, který v regionu nikdy předtím nežil. Zároveň mohlo sloužit jako výchozí bod pro další cesty po jihovýchodní Asii. První pobyt měl trvat osm měsíců. Už během zpátečního letu však věděl, že v Česku nezůstane natrvalo.
V září 2026 nakonec oslavil už dvanáct let života v Thajsku.
Michal i jeho manželka nyní žijí v Bangkoku a oba pracují ve vzdělávání. Ona působí jako profesorka na Mahidolově univerzitě, on se věnuje tvorbě vzdělávacích programů a aplikací využívajících herní principy. Při hledání bydlení pro ně proto vždy hrála zásadní roli vzdálenost od pracoviště. Bangkok je rozlehlý a doprava bývá komplikovaná. Nevhodně zvolená adresa může znamenat několik hodin denně strávených v kolonách nebo přeplněné veřejné dopravě.
Během let bydleli manželé v různých částech metropole. Vyzkoušeli letištní čtvrť Lat Krabang, finanční distrikt Sathorn s výškovými budovami i klidnější západní předměstí.
Nyní žijí v provincii Nonthaburi, která už v praxi tvoří součást širšího Bangkoku. Ve srovnání s rušným centrem nabízí klidnější prostředí, zároveň však zůstává napojená na velkoměsto.
Byt s bazénem a kinem za šest tisíc korun
„Thajský nájemní trh výrazně ovlivňuje velká nabídka nových bytů. Developerské společnosti dál stavějí třiceti- a čtyřicetipatrová kondominia, přestože část jednotek zůstává dlouho neobsazená. Majitelé a správci domů proto lákají nájemníky nejen cenou, ale také vybavením. Střešní bazén, posilovna nebo sauna patří v mnoha výškových komplexech ke standardu. Některé nabízejí také společenské místnosti, pracovny nebo vlastní kinosál,“ vypráví Michal.
Manželé jednu dobu bydleli ve 33. patře v bytě 2+1. V domě mohli využívat bazén, saunu, posilovnu i kinosál. Měsíční nájem tehdy po přepočtu činil přibližně šest tisíc korun.
Nájemní byty se většinou nabízejí kompletně zařízené. Majitelé se ve velké konkurenci snaží, aby se nový obyvatel mohl nastěhovat bez dalších investic. Pokud něco chybí, bývá podle Michala poměrně snadné vybavení levně dokoupit. Rodina se proto během jednotlivých stěhování nemusela pouštět do rekonstrukcí ani pořizovat pokaždé nový nábytek.
Nízké nájmy a široká nabídka neznamenají, že je thajský realitní trh bez komplikací. Největší omezení se týkají cizinců, kteří chtějí získat vlastní nemovitost.
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„Cizinci si mohou za splnění stanovených podmínek koupit byt v kondominiu. Vlastnictví půdy je pro ně však zásadně omezené. U rodinných domů proto nestačí řešit jen samotnou stavbu, ale také právní vztah k pozemku. I kvůli tomu jsem dal během svého pobytu přednost pronájmu. Ten mi zároveň umožňoval měnit adresu podle toho, kde jsme s manželkou právě pracovali,“ říká Michal.
Pro zájemce o koupi by podle něj bylo nezbytné řešit celý postup s odborníkem, který zná thajské právo. Zkušenost s běžným nájmem totiž nelze jednoduše přenést na pořízení domu.
Nejvíce elektřiny spotřebuje klimatizace
Za energie platí domácnost výrazně méně než za srovnatelné bydlení v Česku. Největší část účtu připadá na klimatizaci.
„V současném domě máme dvě klimatizační jednotky a za elektřinu platíme v přepočtu zhruba 1 500 korun měsíčně. Bez intenzivního chlazení by se účet mohl dostat i pod 500 korun. V thajské „zimě“ je možné klimatizaci alespoň část dne vypnout. Teploty v tomto období však zhruba odpovídají českému létu. Pro Středoevropana tak nejde o zimu v obvyklém smyslu,“ vypráví Michal a dodává, že cena vody je oproti elektřině zanedbatelná a vychází jen na několik desítek korun měsíčně.
Dlouhodobý život v tropech má pro Michala jednu nevýhodu, kterou by možná leckterý Čech nehádal. Po dvanácti letech života v Thajsku mu začalo chybět střídání ročních období.
„Člověk má pocit, že se čas zastavil ve věčném létě. To se jen přelévá mezi českým létem, extrémním vedrem a obdobím prudkých dešťů. Nejvíc postrádám podzimní padání listí a sníh. S manželkou jsme si proto stanovili, že během zimy budeme cestovat do chladnějších oblastí Číny nebo Japonska,“ říká Michal.
Déšť může přinést zkázu
Zatímco obyvatelé výškových domů sledují přívalové deště z horních pater, v rodinném domě mohou mít mnohem vážnější následky. Lokální záplavy patří podle Michala k nejvýraznějším specifikům thajského bydlení. Po nočním lijáku se může voda zastavit přímo před prahem. Někdy pronikne také dovnitř. I když dům není zaplavený, vysoká vlhkost ohrožuje nábytek, textilie a další vybavení plísní.
„V Thajsku musí být člověk flexibilní. Vybavení domu je vždycky trochu dočasné,“ konstatuje Michal.
Rodina si tuto skutečnost na vlastní kůži vyzkoušela při rozsáhlých záplavách na konci září 2026. Voda zůstala v přízemí jejich domu přibližně sedm dní. Na ulici před domem dosahovala asi jednoho metru.
„Týden jsme měli právo chlubit se, že žijeme na vlastním tropickém ostrově,“ říká Michal s humorem.
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V běžných dnech jsou sousedské vztahy v jejich části Nonthaburi spíše zdrženlivé. Lidé žijí tiše vedle sebe, nevstupují si výrazně do soukromí a kontakt často zůstává u pozdravu.
Při záplavách se však podle Michala atmosféra rychle změnila. Okolní restaurace začaly na vlastní náklady připravovat a rozvážet jídlo lidem, jejichž domy voda odřízla nebo poškodila. Přidávali se také obyvatelé méně zasažených domů.
„Je to tichá sousedská koexistence, která se dokáže rychle a účinně semknout, když jde do tuhého,“ shrnuje Michal, který sdílí své cestovatelské zážitky na svém facebookovém profilu.
Život v Thajsku není trvalá dovolená
Český pedagog zdůrazňuje, že jejich společný život se příliš nepodobá představě Evropana, který se odstěhuje za tropickými plážemi. S manželkou se vyhýbají místům poznamenaným masovou turistikou a většinu času věnují práci. Michal se kromě přípravy vzdělávacích programů věnuje také výuce češtiny pro thajské studenty, kteří se chtějí hlásit na české vysoké školy. Smysl své práce vidí především v tom, že vzdělání může mladým lidem z chudších poměrů otevřít cestu k lepší budoucnosti.
Odpočinek pro manžele představují cesty do míst, která neleží na hlavních turistických trasách. Vlakem procestovali různé části jihovýchodní Asie, vypravili se také do Číny, Japonska nebo kolem Tchaj-wanu. Zážitky z cest Michal zaznamenává ve videích na svém Instagramu.
Přestože ho život v daleké zemi naplňuje, ani po dvanácti letech se Thajsko nestalo plnou náhradou jeho původního domova. Vedle českých podzimů a zim chybí Michalovi nejvíce rodina.