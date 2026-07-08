Přestože je Halina vystudovaná advokátka, vždy ji to táhlo ke kreativní tvorbě. Vytvořit si pěkné místo pro život byl pro mladou maminku sen už od dětství.
Když přišel čas se osamostatnit, měla jasno v tom, že nechce žít v nevyhovujícím provizoriu, ale zároveň nechtěla investovat velké peníze do kompletní rekonstrukce. Volba padla na staré podkroví v domě jejích rodičů ve Slezsku nedaleko Českého Těšína. Dům je starý přes sto let a interiér po rodičích nutně potřeboval zásah.
„Tehdy jsem chtěla spíš cestovat než investovat velké peníze do bydlení. Navíc jsem nevěděla, zda a na jak dlouho tam zůstanu. Začala jsem proto přemýšlet, co půjde v dvougeneračním domku změnit jednoduše a levně. Měla jsem omezené finanční prostředky, a proto jsem šla cestou faceliftu. Koupila jsem barvy a pustila se do práce,“ vzpomíná Halina.
Poklady z půdy a kouzla s barvou
Místo utrácení za nový nábytek zamířila majitelka na půdu. Našla tam staré skříně, komody, stolky a židle po prarodičích. „Mám ráda starý nábytek a spousta kousků do mého stylu krásně zapadla. Rozhodla jsem se je zrenovovat. Můj styl je hlavně skandinávský v kombinaci s vintage,“ popisuje Halina proměny.
Největší proměnou prošla kuchyň a koupelna, kde pomohly speciální nátěry. Původní kuchyňskou linku v barvě přírodního dřeva přetřela majitelka na bílo a vyměnila úchytky za moderní černé. Tmavě hnědé kachličky za linkou dostaly nový bílý kabát. Stejný trik zafungoval i v koupelně, kde se původní obklady jednoduše přetřely barvou na kachličky. Halina také vyměnila nábytek a na starou podlahu nanesla speciální nátěr, na který položila novou dlažbu.
Kreativně si poradila i s podlahou v obývacím pokoji, kde se nacházel starý celoplošný koberec. „Původní koberec se mi nelíbil a nebyl v dobrém stavu. Po jeho odstranění jsem natřela bílou barvou OSB desky, které byly pod ním. Nemusela jsem tak řešit výměnu podlahy za novou, což mi ušetřilo hodně peněz.“ S realizací pomáhala Halině rodina – nejvíc tatínek, ale ruku k dílu přiložila i sestra se švagrem a strýc.
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Dům si navrhli sami. Zariskovali a dnes jejich fajn bydlení inspiruje ostatní
Neutrální tóny a inspirace z Kodaně
Po svatbě sice manželé krátce bydleli v městském bytě, ale po narození dcerky se do rodinného domu zase vrátili. Přízemí dnes obývají rodiče, mladá rodina s desetiměsíční holčičkou a fenkou francouzského buldočka žije nad nimi. Interiér ještě společně doladili, aby se v něm líbilo i manželovi.
„Myslím si, že hezký interiér si může vytvořit každý. Není to jen o drahých věcech, ale i s malým rozpočtem se dá vykouzlit pěkný prostor. Mně se osvědčilo držet se neutrálních barev. Interiér jsem ladila do béžovošedých tónů a díky převládající bílé působí prostor světle a útulně,“ říká majitelka, která své designové úspěchy začala fotit a dávat na svůj instagramový účet, z čehož se stal její velký koníček.
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Velkou inspirací je pro majitele cestování, ze kterého čerpají nápady na architekturu a design. Nejvíc je okouzlila Kodaň se svou jedinečnou severskou atmosférou.
Vzhledem k tomu, že v patře domu rodičů majitelé neplánují zůstat natrvalo, další velké úpravy už nechystají. Už nyní totiž pomalu spřádají plány na další životní etapu – stavbu vlastního rodinného domu. Pozemek už mají koupený.
„Jelikož se bude jednat o novostavbu, chceme jít do trochu jednoduššího a modernějšího stylu. Mě osobně ale láká zakomponovat tam právě i ty staré zrenovované kousky nábytku a vytvořit trochu eklektický interiér, který dokonale spojí staré s moderním,“ uzavírá mladá maminka.