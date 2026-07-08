Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Žádné statisíce. Za pár korun a svépomocí proměnila podkroví v útulný domov

Klára Lyons
Když se Halina s manželem rozhodla upravit staré podkroví v domě svých rodičů, nechtěla do provizorního nájmu investovat statisíce. Za pár korun nakonec svépomocí vykouzlila útulný domov, který je kombinací skandinávského a vintage stylu. Dokazuje tak, že pěkné bydlení nemusí být otázkou obřího rozpočtu.

Přestože je Halina vystudovaná advokátka, vždy ji to táhlo ke kreativní tvorbě. Vytvořit si pěkné místo pro život byl pro mladou maminku sen už od dětství.

Když přišel čas se osamostatnit, měla jasno v tom, že nechce žít v nevyhovujícím provizoriu, ale zároveň nechtěla investovat velké peníze do kompletní rekonstrukce. Volba padla na staré podkroví v domě jejích rodičů ve Slezsku nedaleko Českého Těšína. Dům je starý přes sto let a interiér po rodičích nutně potřeboval zásah.

„Tehdy jsem chtěla spíš cestovat než investovat velké peníze do bydlení. Navíc jsem nevěděla, zda a na jak dlouho tam zůstanu. Začala jsem proto přemýšlet, co půjde v dvougeneračním domku změnit jednoduše a levně. Měla jsem omezené finanční prostředky, a proto jsem šla cestou faceliftu. Koupila jsem barvy a pustila se do práce,“ vzpomíná Halina.

Majitelé si staré podkroví upravili k obrazu svému.
Sádrový obklad na stěně imituje cihly. Na podlaze jsou položené natřené OSB desky.
Regál i obklad na stěně měly původně tmavě hnědou barvu. Majitelka je natřela na bílo.
Skříňky s nádobím slouží zároveň jako dekorace.
Pohled na jídelní kout, jehož srdcem je renovovaný stůl. Židle jsou rovněž staré a zrenovované. Kuchyň zdobí zrenovovaná a natřená komoda.
17 fotografií

Poklady z půdy a kouzla s barvou

Místo utrácení za nový nábytek zamířila majitelka na půdu. Našla tam staré skříně, komody, stolky a židle po prarodičích. „Mám ráda starý nábytek a spousta kousků do mého stylu krásně zapadla. Rozhodla jsem se je zrenovovat. Můj styl je hlavně skandinávský v kombinaci s vintage,“ popisuje Halina proměny.

Největší proměnou prošla kuchyň a koupelna, kde pomohly speciální nátěry. Původní kuchyňskou linku v barvě přírodního dřeva přetřela majitelka na bílo a vyměnila úchytky za moderní černé. Tmavě hnědé kachličky za linkou dostaly nový bílý kabát. Stejný trik zafungoval i v koupelně, kde se původní obklady jednoduše přetřely barvou na kachličky. Halina také vyměnila nábytek a na starou podlahu nanesla speciální nátěr, na který položila novou dlažbu.

Kreativně si poradila i s podlahou v obývacím pokoji, kde se nacházel starý celoplošný koberec. „Původní koberec se mi nelíbil a nebyl v dobrém stavu. Po jeho odstranění jsem natřela bílou barvou OSB desky, které byly pod ním. Nemusela jsem tak řešit výměnu podlahy za novou, což mi ušetřilo hodně peněz.“ S realizací pomáhala Halině rodina – nejvíc tatínek, ale ruku k dílu přiložila i sestra se švagrem a strýc.

Dům si navrhli sami. Zariskovali a dnes jejich fajn bydlení inspiruje ostatní

Neutrální tóny a inspirace z Kodaně

Po svatbě sice manželé krátce bydleli v městském bytě, ale po narození dcerky se do rodinného domu zase vrátili. Přízemí dnes obývají rodiče, mladá rodina s desetiměsíční holčičkou a fenkou francouzského buldočka žije nad nimi. Interiér ještě společně doladili, aby se v něm líbilo i manželovi.

„Myslím si, že hezký interiér si může vytvořit každý. Není to jen o drahých věcech, ale i s malým rozpočtem se dá vykouzlit pěkný prostor. Mně se osvědčilo držet se neutrálních barev. Interiér jsem ladila do béžovošedých tónů a díky převládající bílé působí prostor světle a útulně,“ říká majitelka, která své designové úspěchy začala fotit a dávat na svůj instagramový účet, z čehož se stal její velký koníček.

VÝZVA ČTENÁŘŮM

Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

Velkou inspirací je pro majitele cestování, ze kterého čerpají nápady na architekturu a design. Nejvíc je okouzlila Kodaň se svou jedinečnou severskou atmosférou.

Vzhledem k tomu, že v patře domu rodičů majitelé neplánují zůstat natrvalo, další velké úpravy už nechystají. Už nyní totiž pomalu spřádají plány na další životní etapu – stavbu vlastního rodinného domu. Pozemek už mají koupený.

„Jelikož se bude jednat o novostavbu, chceme jít do trochu jednoduššího a modernějšího stylu. Mě osobně ale láká zakomponovat tam právě i ty staré zrenovované kousky nábytku a vytvořit trochu eklektický interiér, který dokonale spojí staré s moderním,“ uzavírá mladá maminka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit...

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...

Český fenomén plný nostalgie: Tohle jsou zapomenuté, ale stále nádherné chaty

Chata V1, architekt Jaroslav Vaculík, Slapy, ČR, 1958–1964

Češi jsou národem chatařů, ale málokdo ví, že tento fenomén se týká celé Evropy. Nová výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze boří mýty o tom, že chaty byly jen nouzovým únikem z paneláků....

Zbyl jen skelet a schody. Takto vypadá proměna starého domu za 10,5 milionu

Dnes dům nabízí moderní, úsporné a osobité bydlení, které navazuje na rodinnou...

Rodinný dům z 80. let měl svá nejlepší léta za sebou. Mladá rodina se přesto rozhodla dát mu druhou šanci. Místo demolice se pustila do kompletní rekonstrukce, při které zůstaly jen obvodové zdi,...

Škrtla zápalkou a panelák se zhroutil. Jak konvice čaje změnila stavebnictví

Když 16. května 1968 explodoval v londýnském Ronan Pointu unikající plyn, nešlo...

Když 16. května 1968 explodoval v londýnském Ronan Pointu unikající plyn, nešlo jen o tragickou nehodu se čtyřmi oběťmi. Výbuch způsobil kolaps části dvaadvacetipatrového panelového domu a odhalil...

Známá módní návrhářka ukázala bydlení. Minimalismus v Čakovicích vás okouzlí

Veronika Štěrbová žije v pražských Čakovicích.

Módní návrhářka Veronika Štěrbová s rodinou bydlí v novostavbě v pražských Čakovicích. Ambiciózního projekt architektonického studia Edit! Architects splnil očekávání majitelů do puntíku....

Žádné statisíce. Za pár korun a svépomocí proměnila podkroví v útulný domov

Majitelé si staré podkroví upravili k obrazu svému.

Když se Halina s manželem rozhodla upravit staré podkroví v domě svých rodičů, nechtěla do provizorního nájmu investovat statisíce. Za pár korun nakonec svépomocí vykouzlila útulný domov, který je...

8. července 2026

Ze Survivoru rovnou do garáže. Známý herec opustil nájem a bydlí u rodičů

Není se mladému herci v soutěži Survivor moc nedařilo, úsměv z tváře mu...

Herec a komik Ondřej Kubina vyrazil na začátku letošního roku bojovat o přežití do nejdrsnější reality show Survivor. Soutěž bohužel opustil mezi prvními, a přesunul se proto k rodičům, kde si útulně...

8. července 2026

Klenot z roku 1829 vstal z mrtvých. Nahlédněte do stavení v Křeči za 21 milionů

Původní kamenná stavba, která pravděpodobně sloužila zemědělským účelům jako...

Tradiční venkovský dům v obci Křeč, jehož původ sahá před rok 1829, je ukázkovým příkladem moderní reinkarnace. Nemovitost s užitnou plochou 271 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 3 312 metrů...

7. července 2026

Zbyl jen skelet a schody. Takto vypadá proměna starého domu za 10,5 milionu

Dnes dům nabízí moderní, úsporné a osobité bydlení, které navazuje na rodinnou...

Rodinný dům z 80. let měl svá nejlepší léta za sebou. Mladá rodina se přesto rozhodla dát mu druhou šanci. Místo demolice se pustila do kompletní rekonstrukce, při které zůstaly jen obvodové zdi,...

7. července 2026

Debilák, Hajzlbába nebo Záprdelí. Co se pod lidovými přezdívkami skrývá za stavby

Premium
EXEKUTOR ODNÁŠEJÍCÍ PRAČKU. Plastika má zhmotňovat tíhu spravedlnosti, ale...

Představte si bezmoc a zmar architektů a sochařů, kteří ze všech svých sil stvoří životní umělecké dílo... Jenže pak jejich počin výsměšně přejmenuje prostý lid. Lidové přezdívky mají domy a sochy v...

6. července 2026

Český fenomén plný nostalgie: Tohle jsou zapomenuté, ale stále nádherné chaty

Chata V1, architekt Jaroslav Vaculík, Slapy, ČR, 1958–1964

Češi jsou národem chatařů, ale málokdo ví, že tento fenomén se týká celé Evropy. Nová výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze boří mýty o tom, že chaty byly jen nouzovým únikem z paneláků....

6. července 2026

Škrtla zápalkou a panelák se zhroutil. Jak konvice čaje změnila stavebnictví

Když 16. května 1968 explodoval v londýnském Ronan Pointu unikající plyn, nešlo...

Když 16. května 1968 explodoval v londýnském Ronan Pointu unikající plyn, nešlo jen o tragickou nehodu se čtyřmi oběťmi. Výbuch způsobil kolaps části dvaadvacetipatrového panelového domu a odhalil...

5. července 2026

Zbourat, otevřít, prosvětlit. Radikální rekonstrukce paneláku vás nadchne

Rekonstrukce panelového bytu může být výzvou, ale také příležitostí, jak z...

Rekonstrukce panelového bytu může být výzvou, ale také příležitostí, jak z běžného prostoru vytvořit moderní a otevřené bydlení. Přesně to byl případ bytu pro mladý pár, kde architekt pracoval s...

4. července 2026

V duchu svého učitele. Plečnikův žák navrhl jen pár staveb, jde ale o mistrovská díla

Dům a zahrada. Pohled za zahrady na severní fasádu Rothmayerova domku z let...

Posledně jsme si představili projektanta Otta Rothmayera (1892–1966), žáka Jožeho Plečnika z uměleckoprůmyslové školy, od jehož úmrtí uplyne v září šedesát let. Dnes budeme v představování jeho prací...

3. července 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Jak nafouknout garsonku? Stačilo pár chytrých změn a je to luxusní prostor

K využití prostoru podle potřeby slouží i vtipně vyřešený ostrůvek. Má dvě...

Nábytek na míru už dávno nevzniká jen pod rukama truhláře, dnes vám ho klidně vytiskne 3D tiskárna. Konkrétně jde o modulární boxy, se kterými můžete zacházet tak trochu jako se stavebnicí Lego. S...

3. července 2026

Bizarní stavba v USA je na prodej. Co skutečně skrývá největší košík na světě

Ani ikonický vzhled nezachránil budovu před problémy. Společnost Longaberger ji...

Na první pohled vypadá jako obří piknikový koš, ve skutečnosti však ukrývá kanceláře. Bizarní budova v Ohiu, která kdysi sloužila jako sídlo výrobce proutěných košíků, se znovu prodává. Gigantická...

3. července 2026

Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit...

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...

2. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.