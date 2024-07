Bydlení bez složenek? Český soběstačný dům není jen idylka, přiznává majitel

Již tři roky jeho majitelé neplatí složenky za elektřinu, vodu, plyn ani teplo, ale zároveň se, jak sami říkají, musí o to víc otáčet, aby dům dlouhodobě a bez problémů fungoval. Nyní se rozhodli sdílet veškeré své znalosti, včetně chyb a omylů, s veřejností. Vznikl tak unikátní manuál současných možností šetrnějšího bydlení.

„Připravit a postavit Český soběstačný dům mi zabralo skoro deset let života. Elektřinu nám vyrábí 15 kWp solárních panelů, ukládáme ji do 22 kWh baterií a také s ní natápíme 1 000l akumulační nádrž na teplou vodu. Většinu roku tedy dům funguje opravdu jen na slunce. V zimních měsících, když není tolik sluníčka, nám s teplem pomáhá ještě kotel na peletky. Maximálně využíváme dešťovku z naší 16kubíkové podzemní nádrže a snažíme se i velice šetrně hospodařit s pitnou vodou. Využíváme i pečlivě vybrané hygienické prostředky, abychom nepoškozovali podzemní vodu a neničili čističku,“ popisuje koncept domu majitel Pavel Podruh.

Manuál pro šetrné domácnosti

Po třech letech provozu se Pavel Podruh rozhodl zveřejnit kompletní technickou dokumentaci Českého soběstačného domu. Ta je nyní pro kohokoli zdarma ke stáhnutí na webových stránkách projektu. Dokumentace obsahuje nejen veškeré stavební a materiálové detaily, ale i rozkresy a koncepce jednotlivých užitých technologií.

„Úmyslně jsem chvilku čekal, abych nejprv na vlastní kůži vypozoroval, co doopravdy funguje a co třeba ne tolik. Bez časového odstupu bych tyto informace nemohl s klidem předat dál. Dokumentace je určená spíš technicky zaměřeným zájemcům, a tak jsme zároveň s ní ještě vydali i celou knihu, která obsahuje rozsáhlý komentář naší cesty, příběhu, technologií, chyb a úspěchů, ale také rozhovory s dalšími lidmi, kteří se snaží různými způsoby o šetrnost ve svých domácnostech. Snažil jsem se od začátku dům a nyní i knihu pojmout velice pragmaticky – dávat si pozor na jakékoli lakování nazeleno,“ doplňuje majitel.

Provoz soběstačného domu

Samotný soběstačný dům vznikal velmi originálním crowdfundingovým způsobem, bez využití státních či evropských dotací. S Pavlem Podruhem ho totiž vlastnoručně postavily stovky dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Zapojilo se i mnoho odborných partnerů a dohromady vytvořili opravdu jedinečnou stavbu. V domě jsou každý jeden den v roce průměrně čtyři lidé, je totiž otevřen návštěvníkům z řad široké veřejnosti.

V reálných podmínkách takového provozu soběstačný dům nakonec ročně spotřebuje 7 MWh elektrické energie ze solárních panelů a 3,5 MWh tepelné energie vyrobené peletkovým kotlem. Dohromady tedy jeho celoroční provoz zajišťuje 10,5 MWh energie jen a pouze z obnovitelných zdrojů.

„Ale pozor, není to žádná idylka. Každý krok směrem k větší soběstačnosti domácnosti vyžaduje o to větší míru odpovědnosti a ochotu odpracovat si jí. To se prostě musí říct, aby to nebyla pohádka. Neplatím sice složenky, ale zase se domu musím nadstandardně věnovat. Když mi přestane fungovat elektřina, je to moje zodpovědnost. Když mi přestane téct voda, nemohu zavolat na vodáky. Stojí mi to ale za to,“ uzavírá Pavel Podruh.