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Český Björn z ABBA Stars se usadil s přítelkyní v Hostivici. Raduje se z bazénu

Stavba je moderní, i když tento typ byl populární především na konci minulého...

Stavba je moderní, i když tento typ byl populární především na konci minulého století. | foto: Markéta Hanzlíková

Vztah s Lucií je poměrně mladý, a dům je tak naplněn láskou.
Přítelkyně Lucie je prý skvělá pekařka a její bábovka je pověstná.
Dominantou obývacího pokoje je velká, na první pohled pohodlná sedačka.
Kuchyň je moderní a praktická.
15 fotografií
Hudebník Zdeněk Style Hrubý, známý svým devadesátkovým hitem Krásný léto přijde, si to letošní užil ve svém domě v Hostivici poprvé s novým bazénem. Beze zbytku tak naplnil jeho text.

Zpěvák, skladatel a nově i Björn ze skupiny ABBA STARS se narodil v domě s velkou zahradou nedaleko Kladna, takže bydlet v bytě ho nikdy nelákalo.

„Neumím si představit být zavřený v bytě v centru, kde nemám možnost vyjít ráno na zahradu, dát si snídani s výhledem do zeleně a nově i skočit si do vlastního bazénu. Dům jsem koupil v roce 1999 a v té době to tu byla, dá se říct, pustina, v ulici byl jediný dům, já měl druhý. Ale pozemek byl skvělý, na kraji vesnice, v klidu, do Prahy autem 20 minut. Navíc já jsem tenista a kousek od domu mám velké tenisové kurty. Dům byl tenkrát vyhlášen domem roku, jeho řešení bylo z 90 procent hotové, já jen doladil zbytek. Co jsem věděl od začátku, bylo to, že v domě chci nahrávací studio. To se udělalo z původní garáže, tu jsem si pak nechal dostavět na zahradě. Studio je v přízemí, hned u hlavního vchodu, takže mi kolegové necourají po domě,“ svěřil se skladatel.

Vztah s Lucií je poměrně mladý, a dům je tak naplněn láskou.
Stavba je moderní, i když tento typ byl populární především na konci minulého století.
Přítelkyně Lucie je prý skvělá pekařka a její bábovka je pověstná.
Dominantou obývacího pokoje je velká, na první pohled pohodlná sedačka.
Kuchyň je moderní a praktická.
15 fotografií

„I když samozřejmě dobrým kamarádům je dům otevřen a nejeden úspěšný projekt se tu oslavil, z poslední doby třeba muzikál Troja v divadle Broadway, jehož jsem spoluautorem. K dispozici jsou ve studiu i sladkosti, častým hostem jsou zde i děti, teď dělám velký dětský projekt Bára a kamarádi, a jak to tak vypadá, z Báry Ladrové by mohla být druhá Dáda Patrasová,“ doplnil Zdeněk.

Přítelkyni si pochvaluje

Dům má i vchod přímo ze zahrady, hned za ním je tzv. zimní zahrada, kde zpěvák nainstaloval původní sedačku a stolek z obývacího pokoje. „Mám ten prostor rád, je i vytápěný, ale využívá se méně, než jsem myslel,“ posteskl si. Celý dům byl původně zařízen v tomto duchu, ale postupně se modernizoval.

Největších změn doznala kuchyň, kde se v současné době otáčí Zdeňkova přítelkyně Lucie. „Je to děvče z Moravy, péči o domácnost a chuť do vaření má v krvi, nemohl jsem si vybrat lépe,“ pochvaluje si Zdeněk. „Samozřejmě vařím i já, ale spíš taková ta chlapská jídla, aby to bylo kreativní a rychle hotové, takže steaky, ryby a podobně. Na zahradě máme gril, takže přes léto jsem jeho pánem, to mě fakt baví,“ říká Zdeněk zaujatě.

„V obýváku je nová sedačka a starý gramofon, tedy starý je naoko. Vnitřek má moderní a obsahuje všechny současné vymoženosti. Byl to dárek od Lucie k Vánocům a nejvíc na něm frčí ABBA. Pohodu při poslechu zajišťuje velký krb, který vyhřívá i horní patro,“ vysvětluje pán domu. Zároveň přiznává, že vlastnit dům je nejen radost, ale občas i starost.

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Koupelnu v přízemí domu postihla před dvěma lety katastrofa, prasklé potrubí a vytopené přízemí odnesla nejvíc ona. Ale všechno zlé je k něčemu dobré, takže dostala moderní vizáž. To její starší sestra v patře si drží svoji retro image. „Když se dům stavěl, letěl tenhle design, jsou to poctivé italské dlaždice, za celou dobu na ní nebylo potřeba nic měnit, řemeslníci tehdejší doby byli jiní borci než dnes,“ zatoulal se hudebník v mysli do minulosti. „Měnit ji zatím nehodlám, teď jsem zahlédl v zahraničí, že tento trend se zase vrací, tak si počkám, až zas přijde do módy,“ směje se.

V patře se nachází pokoj pro hosty, laděný do modra, a další dva velké pokoje, u kterých Zdeněk s přítelkyní v současnosti ladí vybavení a funkčnost. „Jeden z pokojů má atypický tvar do písmene L a vymýšlíme, jak ho co nejlépe využít. Druhý pokoj slouží zatím jako Lucčina šatna, ale původně to bylo myšleno jako dětský pokoj – a kdoví, třeba se jeho funkce naplní, i když Lucce je teprve 31 let, tak není kam spěchat.“

Bazén jako novinka

Největší novinkou v domě je klasický bazén, který nahradil původní nadzemní. „Dlouho jsem o něm přemýšlel, ale odrazoval mě ten binec na zahradě, bagrování a dělníci v domě. Nakonec jsem našel firmu, která to vyřešila poměrně bezbolestně, navíc při problémech nebude třeba kopat do země, veškeré technické věci jsou uložené ve volně přístupné krabici,“ říká s úlevou. Letošní léto bylo mimořádně teplotně nadprůměrné, takže si ho Zdeněk s rodinou a hlavně Luckou, s kterou slaví dvouapůlleté výročí, náležitě vychutnal. Zahradu pocitově ochlazuje i jezírko s okrasnými rybami.

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„Rodiče měli na zahradě podobné, tak jsem si ho automaticky pořídil také a občas tam i vlezu, když je potřeba něco opravit nebo vyčistit. Ale to bahnité dno nic moc, s bazénem se to nedá srovnat, to je jasné. Celkově jsme tady moc spokojení, Lucka pracuje nedaleko v kanceláři a já skládám doma, takže centrum města nám pro každodenní život nechybí. V okolí jsou i výborné restaurace, kam chodíme posedět, nebo si necháme dovézt třeba sushi a uděláme si hezký večer doma. Doufám, že katastrofy už jsme vyčerpali a čekají nás jen radostné zítřky,“ uzavřel Zdeněk Hrubý.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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