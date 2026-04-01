Našli to pravé Řecko. Vysněný dům básníka si koupili za cenu garáže v Praze

Lenka Weberová
Dům v Řecku jsme si chtěli s ženou pořídit vždy. Jen měl být původně odměnou na stáří – něco jako zlatý důchod pod středomořským sluncem, kdy si budeme v osmdesáti říkat: hele, to jsme si ten život hezky užili, píše Zdeněk ve svém příspěvku do seriálu Češi v zahraničí.
Venkovský dům se dá v Řecku koupit za cenu garáže v Praze. | foto: Archiv čtenáře

Jenže časem nám došlo, že se stáří nemusíme dočkat, nebo že se nám v těch pětašedesáti nebude chtít řešit řeckou byrokracii s francouzskými berlemi v ruce a budeme litovat, že jsme to neudělali dříve. A tak jsme to vzali jako lék na krizi středního věku a rozhodli se jít do toho hned.

Hledání pravého Řecka

Nehledali jsme žádný luxusní apartmán u moře s výhledem na pláž. Tam si člověk pravé Řecko neužije, to je spíš varianta pro dvoutýdenní dovolenou, kdy chcete hlavně ležet u bazénu a stěžovat si, že v hotelu nemají Becherovku.

My jsme chtěli starý dům ve vesnici, kde můžete zažít, jaké to Řecko doopravdy je. Kde vás ráno budí cikády místo budíku v mobilu (tedy, někdy si říkám, jestli by ten mobil přeci jen nebyl lepší), kde místní taverna má menu napsané křídou na tabuli a kde každý zná každého už od dob, kdy tu žila jeho prapraprababička.

Hledali jsme několik let a navštívili pár míst. Přistupovali jsme k tomu spíš srdcem než hlavou, ale někdy je prostě třeba poslechnout srdce místo excelu. I když, abych nekecal – i ta hlava přišla, ostrovy kvůli logistice postupně nahradila pevnina a z romantických hor jsme se posunuli přeci jen k moři.

Pro nás ovšem bylo důležitější, jak nás přivítají sousedé, jestli místní kavárník umí říct něco víc než „kafé, jes?“ a dokonce i to, jak se k nám zachovají zvířata v okolí. Protože řecké kočky jsou jako barometr místní pohostinnosti, pokud vás přijmou za svého, máte vyhráno.

Ceny nemovitostí

Skvělé na Řecku je, že se tu dají pořídit nemovitosti oproti Česku extrémně levně. Za ceny, které by u nás stačily tak na garáž v Praze 6 zde koupíte celý dům.

Samozřejmě, že za ty peníze nedostanete dům jako z katalogu od developera. Dostanete autentický kamenný dům, kde elektroinstalace pochází zhruba z dob, kdy Edison ještě experimentoval se žárovkami (a podle toho kabeláž také vypadá) a kde vodovodní potrubí má svou vlastní filosofii. Ale to je přesně ono kouzlo.

Vybrali jsme nakonec jih Řecka. Konkrétně jihovýchod Peloponésu tj. divokou přírodu, nádherné moře, spoustu historie a hlavně minimum turistů. Dům jsme našli přes web, je vzdálený 2 kilometry od moře a 30 minut autem od slavného města Monemvasia. Což znamená, že můžeme jezdit na výlety do středověkého města, ale nemusíme platit turistické ceny za ryby a kávu.

Jsme ve vesnici, která má svůj malý přístav, celoročně otevřených pár taveren, kavárnu a jeden obchod. 100 obyvatel, pár turistů, daleko od všedního provozu uprostřed kopců. Takové moře v horách – i proto tomu někteří místní říkají „náš řecký fjord“.

Dům s historií

Soused mi hned první den říkal, že v našem domě bydlel „někdo důležitý z Atén“. Po prohledání kupních dokumentů jsem zjistil, že je to skutečně rodný dům nejdéle sloužícího místopředsedy parlamentu. Člověka, který kromě politiky napsal 15 básnických sbírek, které jsme mimo jiné našli ve staré dřevěné truhle v domě.

Takže teď žijeme v domě básníka a politika. Někdy večer, když sedím na terase s vínem, mám pocit, že slyším echo jeho veršů. Nebo je to jen víno. Pravděpodobně to víno. Ale mám rád místa s příběhem.

Udržitelnost na řecký způsob

Když jsme se poprvé důkladně podívali na vodovodní systém, zjistili jsme spoustu zajímavých věcí a řadu z nich dodnes nevyluštěných. Třeba odpadní voda z kuchyňského dřezu nevede do žádné jímky nebo kanalizace. Prostě teče skrz zeď ven na zahradu. Říkám sousedovi, že by to bylo asi dobré předělat a napojit do jímky. Vykulí na mě oči s výrazem, jako bych navrhoval zbořit Parthenon, a říká: „A co ti pak jako bude zalévat ten citronovník pod oknem?!“

Na zahradě máme citronovník, pomerančovník, mandloň, fíkovník, hrušku, několik olivovníků a spoustu bylinek. Je to jako mít vlastní bio obchod přímo za domem, akorát že vám nikdo neúčtuje předražené ceny za „organic premium quality“.

Komunita a lidi

Když jsme v domě trávili první týden, připadali jsme si trochu jako v zoologické zahradě. Všichni sousedé se na nás chodili dívat. Ale v dobrém. Nepotřebujete s něčím pomoci? Nechcete udělat kávu? Určitě ještě nemáte kávovar! Tady máte od nás zákusek. Tady žena dělala pastitsio… A po týdnu už jsme byli pozváni na tradiční vesnickou oslavu s jídlem, tancem a hudbou až do rána. Když se chováte slušně, otevřeně, nepovýšeně, respektujete místní zvyky a snažíte se alespoň trochu mluvit řecky, místní vás většinou rádi přijmou.

Řecké tempo života: mistrovská lekce v umění žít

Řecké tempo je prostě jiné. Pro nás ze střední Evropy, zvyklé na efektivitu, je to zpočátku jako učit se nový jazyk. Ale postupně zjišťujete, že se tu máte co učit.

V tavernách nevidíte lidi koukat do mobilů. Sedí, povídají si, smějí se, jí pomalu a užívají si okamžiku. Je to tak stará země, že si tu lidé stále pamatují, jak se má žít bez stresu.

