Život v Bahrajnu očima české rodiny. Bydlení a mzda podle původu je šokující

Lenka Weberová
Přestěhovali jsme se do Bahrajnu v roce 2019, já, manželka, naše šestiletá dcera a kočka ze Skotska. Hlavním důvodem byla rodina, protože rodiče a sestra mé manželky zde žili již nějakou dobu. Po několika návštěvách Blízkého východu jsme se rozhodli k nim přidat, píše David ve svém příspěvku do seriálu Češi v zahraničí.
V Manámě se nachází slavné tržiště, které je jedním z nejživějších a...

V Manámě se nachází slavné tržiště, které je jedním z nejživějších a nejtradičnějších míst v zemi.

I když je možné si zde koupit byt nebo dům v takzvané freehold zóně pro cizince, všichni, které známe, raději bydlí v pronájmu. V Bahrajnu, stejně jako v jiných částech Perského zálivu, je výstavba v plném proudu a stále se tu rozjíždějí nové projekty, vily, moderní apartmány, zázemí u moře a podobně.

Přestože je Bahrajn malý ostrov, jeho rozloha je cca 780 km² a odpovídá například českému okresu Louny, je úžasně rozmanitý. Volba lokality, kde chcete bydlet, často závisí na vaší národnosti. Pro Evropany a Američany jsou hlavními lokalitami severozápadní části Bahrajnu, Seef a Hamala, kde se nacházejí tři evropské školy a desítky školek zaměřených na západní styl vzdělávání.

Kromě škol tu najdete i několik social clubů, kde si připadáte jako v krásné evropské hospodě či restauraci, a pro Čechy to nejdůležitější, ano, máme tu i točené české pivo. Jen pár minut autem se ale můžete dostat do oblastí, kde se cítíte spíše jako v jihovýchodní Asii.

Na výběr je zde široká škála možností pronájmu, pro Evropany jde hlavně o moderní prostorné byty v mrakodrapech či menší a větší vily. Pro pracovníky z Asie se zde bohužel nacházejí i sdílené ubytovny či hodně špatně udržované byty v odlehlých částech, které jsou jim přiděleny od zaměstnavatele. V těchto bytech žije několik lidí v jedné místnosti. Jejich výdělek jim neumožňuje získat osobní pronájem.

Byty ve výškových budovách se nepodobají klasické české jednotce v paneláku, jak ji známe, ale jsou to nové, velké, prostorné moderní výškové budovy s krytým klimatizovaným parkováním a většinou je součástí bazén, posilovna a klubovna pro děti, kulečník atd. Vždy pro rezidenty dané výškové budovy.

My i většina našich známých jsme zvolili vilu v některém ze stovek uzavřených komplexů. Tyto menší komunity mají zabezpečené brány s personálem, který se stará o údržbu areálu a zařízení, obvykle obsahují bazén, hřiště, prolézačky a většinou i posilovnu.

Výhodou je, že člověk zaplatí nájem a nemusí se o nic starat. Údržba objektu, bazénu a podobně je zahrnuta a stačí kontaktovat správce a oni vše vyřídí, i když jde o drobnosti jako výměna žárovek. Což je pro většinu Evropanů ideální, jelikož většina plánuje v této části světa zůstat jen dočasně a často se stává, že se za prací musí přestěhovat v krátkém časovém úseku někam jinam.

Rozdíly v možnostech bydlení podle původu jsou pro nás Evropany stále překvapující. Stejně šokující je, že na stejnou pozici v práci můžete dostat odlišnou mzdu podle místa narození.

Západní pracovníci mají obvykle vyšší platy, zatímco lidé z Indie, Srí Lanky nebo Pákistánu za stejnou práci často dostávají výrazně nižší odměnu. Samozřejmě jsou i výjimky. Pracovní doba tu závisí také na původu, pro nás je podobná evropskému standardu, tedy pět dní v týdnu po osmi hodinách.

Hlavní rozdíl je, že pracovní týden je neděle až čtvrtek, víkend pátek a sobota. U nižších pozic je běžné pracovat šest dnů v týdnu a devět až deset hodin denně, což hlavně v letních měsících je dlouhé.

Bahrajn je v porovnání s Dubají a Abu Dhabi jako malinká vesnička, což nám vyhovuje. V Dubaji jsme strávili několikrát pár týdnů u známých na dovolené a zjistili jsme, že je tamní život pro nás až moc hektický. Máme tu mrakodrapy, velké hotely, restaurace, zábavní parky, vodní aquapark, fontány a podobně, ale vše v menším měřítku. K tomu i dost historie, tato oblast byla jedna z nejstarších center civilizace v oblasti Perského zálivu již v době 3000 př. n. l.

V porovnání s ostatními metropolemi je zde život a místní lidé více poklidní a relaxovaní. Nejčastěji tu od místních slyšíte Al Shala, což znamená něco jako žádný spěch nebo v klidu, nechte to být, prostě typický bahrajnský přístup k životu. Všechno se tu řeší s nadhledem a bez stresu. Což, když člověk potřebuje něco vyřídit nutně na úřadě či v práci, může lézt na nervy, ale místní lidé jsou strašně vstřícní a ochotní. Nikdy jsme s nimi neměli problém.

I přesto, že Bahrajn získal nezávislost na Spojeném království v roce 1971, západní vliv je zde patrný na každém kroku. Nachází se tu několik zahraničních námořních základen, což bylo při nedávném konfliktu mezi Izraelem a Íránem trochu znepokojivé. Dokonce bylo možné vidět rakety odpalované z Íránu. Všude se člověk domluví anglicky a vše je psané dvojjazyčně, anglicky a arabsky, i na úředních dokumentech, bankovkách či ID kartě.

Přestože je Bahrajn muslimská země, zhruba z 80 procent, rozhodně vás překvapí, jak jsou otevření a přívětiví k dalším náboženstvím. Veřejně se slaví Vánoce, Velikonoce a jiné svátky. Jsou tu desítky kostelů, chrámů a v roce 2021 král Hamad bin Isa Al Khalifa otevřel katedrálu Panny Marie, kterou přiletěl pokřtít kardinál a papež František, kterého pozval sám král. Velká motivace pro mnoho lidí přestěhovat se na Blízký východ.

