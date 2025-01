Herce Sobotku znáte z Červeného trpaslíka. S rodinou žije v Holešovicích

Martin se usmívá od začátku setkání. „Ano, jako jedni z mála nejsme naplaveniny, ale já i manželka jsme křtění Vltavou,“ směje se. „Já se narodil přímo tady na Praze 7 v tomto bytě nedaleko Strossmayerova náměstí a Bára je z Michle. Jak jsme později zjistili, mohli jsme se seznámit už dříve, když jsem poblíž jejího bydliště docházel jako dítě do dabingového studia. Ale to byla vlastně ještě v kočárku,“ pokračuje herec.

„Tento krásný a prostorný byt mi už po letech peripetií s odkupováním od různých vlastníků říká konečně pane. A jsem tomu rád, při dnešním vývoji cen nemovitostí. Manželka si umí představit rekonstrukci, ráda by začala kuchyní a pak koupelnou a po letech nátlaku tu myšlenku začínám vstřebávat, i když si samozřejmě myslím, že je to zbytečné,“ směje se.

Spousta místa v dobré čtvrti

Byt je opravdu rozsáhlý, lokalita byla i v minulosti považována za dobrou čtvrť, o čemž svědčí i bývalý pokojík pro služku, který je nyní součástí kuchyně a je v něm umístěn jídelní stůl. Nad ním má rodina veselou koláž z prázdninových fotek, dominuje jí pozadí Martinovy manželky Báry z dovolené v Řecku. „Ano, je to vševypovídající fotka manželky a matky dvou dětí na dovolené,“ usmívá se Bára.

Manželku sbalil v divadle

„Myslím, že jsem zrovna sbírala do kyblíčku hračky kluků. Nám to přijde fajn, jsou to obyčejné, ale krásné chvilky, co jsme spolu prožili, a rádi si je připomínáme a taky se moc rádi smějeme. Koneckonců o tom svědčí i další fotka, kterou máme v předsíni, nazvali jsme ji ‚Čaputová a Fiala‘ a myslím, že celkem výstižně.“

V kuchyni se otáčí hlavně Bára a za poslední léta se prý její repertoár vylepšil a rozšířil, hlavně o klasickou českou kuchyni, jak prozradil Martin. Herec sám si potrpí na rychlá a jednoduchá jídla. V letním období si rodina vychutnává večeře na malém balkoně, který vede do prostorného vnitrobloku. „A tady si klidně můžu i navléct kostým a zazpívat si, zvuk se tu krásně nese,“ žertuje herec.

„Tuhle paruku mám od Lucky Bílé, patří mé oblíbené postavě trošku cáklého anděla jménem Amor Magor. V jejím divadle v Karlově ulici a v Hudebním divadle Karlín mě teď můžete vidět nejčastěji. Ke Karlínu máme i nějaké ty romantické vzpomínky s manželkou, v něm jsme se totiž před dvaceti lety poznali při představení Producenti. Byla to ta nejhezčí baletka a já vůbec nedoufal, že by mohla být moje. No, asi se jí líbil ten byt,“ směje se.

Prstem po mapě

V prostorné předsíni zaujme mapa, kde uštvaný otec rodiny ukazuje svým potomkům, jak velká je naše země a na jaké místo se s Divadelním spolkem Háta zrovna chystá.

„A musím se pochlubit, že kluci už jdou v mých stopách, starší Florián má za sebou několik dětských dabingových rolí a teď žezlo přebírá mladší Filip, to je komediant a myslím si, že by se na herectví hodil, ale uvidíme. Kluci mají pokoj zatím společný, ale starší Florián už by se rád odstěhoval do pokoje, který zatím užíváme jako skladiště a moji pracovnu, takže v nejbližší době mě tam čeká velký úklid. Ale zatím bydlí spolu, každý má svůj kout, starší syn už tráví čas převážně u počítače, mladší je ještě mazlík a spí obklopen plyšáky, jeho favorit je hlavně kapybara, těch má asi deset. Ložnice je dle přání manželky, která miluje pastelové barvy, a tak když jednou byla pár dní pryč, vymaloval jsem podle jejích představ. Tento pokoj má také balkonek, směrem do ulice, vedle je sympatická hospůdka, kam občas rádi vyrazíme, jen v létě z ní jde občas hluk,“ popisuje herec se zaujetím.

Vana už dávno nemasíruje

„Koupelnu jsme renovovali už před lety, tenkrát byly hitem masážní vany, tak jsem ji za nemalý peníz pořídil, dneska už samozřejmě nemasíruje. Trysky už odešly na odpočinek, ale funkční je a zejména kluci ji rádi využívají. O sprchovém koutu bych se raději nezmiňoval. No prostě jednou jsem přišel v náladě z divadelního klubu, nějak jsem zavrávoral a odnesla to dvířka. Bohužel atypická a nesehnatelná, takže ani sprchový kout není v úplné kondici. Ale všechny opravy jsou v plánu a nepochybně proběhnou pod designérskou taktovkou mé manželky, s tím jsem smířen,“ uculuje se herec.

Knihy, kam se podíváš

„Obývák je zavalen knihami a nosiči hudby, miluji sci-fi literaturu a téměř všechny hudební žánry, některé kousky tu jsou už z mého dětství a postupně se snažím nadchnout pro ně syny,“ dojímá se herec nad hromadou knih, kazet a CD.

„Králem této místnosti je ovšem papoušek, kterého dostala před čtyřmi lety k narozeninám moje žena. Tenkrát byl covid, všichni jsme trávili čas od rána do večera v obýváku u televize a pták byl nadšen. Dnes nám trochu vyčítá svou občasnou samotu, tak se ho snažím pobavit, ale obávám se, že dnešní růžová paruka ho lehce vyděsila,“ říká Sobotka.

„Myslím, že za nás všechny můžu říci, že jsme tu spokojení, jeden výlet s realitkou na okraj Prahy na prohlídku domečku jsme absolvovali, ale ve finále se nám ulevilo, že se nám až tolik nelíbil. Hlavně tedy mně, vlastní zahrada je určitě fajn, ale to dojíždění… uff… tady máme za rohem Stromovku a Letenské sady, já i kluci jsme tam vyrůstali, neměnil bych,“ končí příjemnou prohlídku hlas Davea Listera.