Proč je v posledních letech černá barva v interiéru trefou do černého

Na prvním místě je zdůraznění určitého prvku či detailu. V černé barvě jej nepřehlédnete. Dalším důvodem je i obliba industriálního stylu, pro který je černá barva typická, zejména na prvcích z kovu a dalších „drátěných“ detailech. Černou barvu lze také kombinovat s jakoukoli další.

Dveře Idea s tenkým rámem doplnila prosklená stěna ve stejném provedení.

Typická je dnes uhlově černá kontura, linka rámující dveře, nábytek či obklad stěn. Nejčastěji se ladí v kombinaci se vzdušně fungujícím sklem nebo zjemňujícím dřevěným dekorem.

„Dveře s minimalisticky řešenou hliníkovou konstrukcí využívají černou hodně často. Rámuje jejich velikost, dává pevnou oporu, a to nejen v hliníkovém materiálu, ale i tu optickou. Dveře Idea Door či Idealine jsou příkladem toho, že černá zjemňuje jak obří maxi rozměry, které si tyto dveře mohou v interiéru dovolit, tak subtilní černé linkování vytváří na skleněné výplni přijatelný dekor,“ popisuje Petr Paksi ze společnosti JAP Future.

Díky pevnosti hliníkového rámu mohou dveře s černým rámem narůst do skutečně úctyhodných rozměrů, a dát tak černé kontuře vyniknout naplno. Výjimkou nebývají výšky až téměř tři metry.

A jak tyto designové obry v černé do interiéru dostat? „Maximální šířka dveřního křídla je 1,4 metru, takže byste měli bez problémů projít každým dveřním otvorem. Pokud ale průchod komplikují úzké prostory nebo chodba do zatáčky, nabízí se možnost dopravit dveře do interiéru dovnitř jednoduše oknem. Tato designová provedení a velikosti se většinou využívají v prostorech, v nichž o velké okenní tabule není nouze,“ vysvětluje Petr Paksi.

Černá v detailu

Efektní černý kov mohou nést i dveře s klasickou dřevěnou rámovou konstrukcí, například v podobě drobných černých doplňků. „Dekorativní černé pásky vsazené do plochy dveří osvěžují jejich jednolitost. Najdete je třeba u dveří Future a Simple, které svým provedením následují aktuální trend černé v interiéru. Jde o provedení, které je dostupné pro mnoho zájemců, protože základem je na ploše dveří cenově dostupný laminát a černá je trendy akcentem,“ popisuje Pavel Hajný ze společnosti Vekra.

Doslova černým hitem posledních let jsou také dveřní kliky a kování. Na dveřích působí velmi efektně a díky použitým materiálům přitom nic neztrácí ze své praktičnosti. U klik je důležitá čistota a absence ulpívajících otisků prstů. A to kliky v černé bezesporu splňují.

Kliku Rocksor navrhl architekt Stanislav Fiala.

„Kliky a madla z nerezu či masivní mosazi s povrchovou úpravou z matného černého titanu zůstanou stále stejně elegantně černé i po mnoha letech užívání. Tvrdost a odolnost tohoto pokovení je bezkonkurenční,“ uvádí Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designového dveřního a okenního kování.

Alternativou, která rovněž ctí trend černého kovu, jsou kliky s povrchovou úpravou černý chrom, který je navíc ručně broušený, takže klika pak svým vzhledem evokuje luxusní ebenové dřevo.

S podobou sopečného skla

Jako šperk z obsidiánu, který ozdobí interiérové stěny, působí s černými akcenty i domovní vypínače a zásuvky. „Domovní elektroinstalace z řady Decente staví na kontrastních barvách krytu a okolního rámečku, například v provedení z černého skla. Variantou v industriálním stylu jsou zásuvky a vypínače s černým krytem a betonovým rámečkem,“ popisuje Lenka Vodicová ze společnosti Obzor Zlín, Efektní černé sklo využívají i dotykové vypínače ITouch, díky matnému provedení na nich opět neulpívají otisky prstů.

Černá do koupelen

Kombinace černé a dekoru dřeva se uplatní i v koupelně, umyvadlo Pura má černé úchytky i baterie.

Baterie, umyvadla, vany… odstíny uhlově temné se stále častěji dostávají také do koupelen. Stranou nestojí ani koupelnový nábytek, ať už jsou to nábytková dvířka v matném tmavém laku nebo nábytkové úchytky.

„Koupelny bývají hodně často malé, proto v nich může panovat obava z černé. Ovšem i na malém prostoru může černá vypadat velmi efektně. Stačí namísto velkých ploch vsadit pouze na detaily, jako jsou úchytky nebo madla,“ radí Ing. Petr Blažek ze společnosti Dřevojas.

Přibližně před čtyřmi lety se v koupelnách začaly prosazovat i černé baterie a rámy sprchových koutů, zejména u nich vytlačily tradiční chrom. Černá se však objevila i na umyvadlech nebo či koupelnových doplňcích. V kombinaci s minimalistickými tvary nelze černé baterie rozhodně přehlédnout. Najdete je v nabídce snad všech značek, včetně tuzemského Ravaku.

Černá na maximum

Mystické černé barvy se není třeba bát ani na větších plochách, třeba v podobě nábytkových či kuchyňských sestav. Hitem je využití černé v kontrastu se světlejšími plochami či masivním dřevem a jeho imitacemi. Nečistot a otisků na tmavých plochách se přitom bát nemusíte.

Dub pískový a černý mat - to je velmi trendy varianta.

„Mnohému napomohou nanotechnologie. Například sametově hebký materiál softixx je ultra černý v hlubokém matu a přitom je naprosto praktický a vysoce odolný. Na svém povrchu si totiž nese nanočástice, které ručí za všechny exkluzivně praktické dovednosti tohoto materiálu,“ popisuje Martin Dusík ze společnosti Trachea, největšího českého výrobce nábytkových dvířek.

Mezi ultra matné povrchy v černé lze řadit i běžné lamino, které se pro vyšší odolnost zalakuje do provedení T.effect anebo jemně písčitě zrnitá atraktivní novinka černých fólií Ultra T. classic.

Černá dvířka i pracovní plochy z vysokotlakého laminátu nebo skla většinou korespondují s barevným i materiálovým řešením celého prostoru, což bývá spojení kuchyně s obývacím pokojem. V tomto případě je však vhodné tuto volbu pečlivě zvážit. Ne každý je na velké tmavé plochy připravený a v případě kuchyní je výměna finančně náročná.