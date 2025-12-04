„Vědu o životě“, jak lze výraz ájurvéda přeložit, praktikují v Indii už od nepaměti v prostorách, které napomáhají zklidnění a navození psychické i fyzické rovnováhy.
Za unikátní interiéry v Praze inspirované indickou kulturou a medicínou může tak trochu covid. „Naše prostory patřily původně indonéskému projektu, který však zahájil provoz ve velmi nešťastnou dobu, když do Česka přišla vlna covidu a bylo nutné prostory, kam lidé chodili za masážemi a odpočinkem, uzavřít,“ vysvětluje Daniela Fuxová, zakladatelka centra Ananda Spa v centru Prahy.
Své nadšení pro ájurvédu si přivezla z osobních návštěv Indie, proto hledala pro svůj záměr odpovídající prostory. Zatímco budova je velmi moderní, centrum nechala upravit podle potřeb a zvyklostí, které se v Indii využívají už víc než pět tisíc let.
Interiéry tak zaplnilo vzácné tropické dřevo, často s náročnými řezbářskými detaily, teplé barvy, samet, zlaté dekorace a tlumené světlo. A samozřejmě vůně a tichá hudba.
Indonéský „základ“ sice zůstal, ale jinak se centrum zcela přizpůsobilo zásadám ájurvédské medicíny včetně současných terapií. Nechybí zde proto ani masážní vany, sauny nebo parní box, ve kterém se díky intenzivnímu potnímu procesu zvyšuje efekt terapie a detoxikace těla.
Na podobě centra spolupracovali přímo i odborníci z Indie, například Utham Sha, ájurvédský lékař pocházející z indické Keraly, kolébky ájurvédy, který v Ananda Spa působí.