Stálí diváci Hudebního divadla Karlín mohou Pavlu Břínkovou na tomto jevišti vídat dlouhá léta. S přestávkou zde působí od roku 1970, kdy ve svých dvaceti letech vyhrála konkurz na hlavní roli v muzikálu West Side Story.

„V současné době hraji v muzikálu Slunce, seno, jahody paní řídící Hubičkovou, která zpívá i půlku árie Rusalky. Neděláme si z toho legraci, je to taková pastorální scéna a má úspěch. V muzikálu Rebelové hraji komicky přísnou soudružku učitelku. A začnu se připravovat na operetu Veselá vdova v amfiteátru Lochotín,“ popisuje zpěvačka.

Vedle aktivního hraní na jevišti také předává dál své bohaté zkušenosti. „Zpěv učím už asi pětadvacet let. Měla jsem i několik nabídek z různých konzervatoří, ale vždycky zvítězila moje svoboda i v rozhodování, koho budu učit. Moc mě těší, že mám se svými studentkami vřelý vztah, jsou jako moje dcery,“ dodala.

Měla jasno od dětství

Už jako malá holčička toužila paní Pavla po tom stát se zpěvačkou. V osmi letech ji maminka dovedla do Kühnova dětského sboru, kde zpívala celé své dětství.

„Chodila jsem do sboru až do svých patnácti let, kdy jsem se přihlásila na konzervatoř. Rodiče mi však studium operního zpěvu rozmlouvali, chtěli, abych měla zpěv jen jako koníček vedle svého normálního zaměstnání. Já jsem si ale šla za svým,“ zavzpomínala zpěvačka.

„Musela jsem jim podepsat papírek, který mám někde dodnes schovaný, na němž bylo, že jim nikdy nebudu vyčítat, že mi dovolili jít vlastní cestou, a to ani v případě, když budu třeba i nešťastná. Podepsali jsme to – a já nakonec u talentových zkoušek skončila druhá z dvaasedmdesáti uchazečů,“ popisovala.

Cesta k vysněnému domovu

Dlouhých třicet sedm let bydlí Pavla s manželem, profesorem ortopedie Tomášem Trčem v klidnější části Prahy. Tenkrát se oba rozvedli, oba měli malé syny a potřebovali někde začít nový společný rodinný život.

Nakonec koupili domeček a čekala je spousta práce. „Byla to taková nevzhledná krychlička se zanedbanou zahradou. Rozhodovalo však krásné místo. Jsem pejskařka, tak oceňuji i nedaleký rozsáhlý lesopark. Člověk ani nemá pocit, že je v Praze. Všechno se bouralo a zůstaly jenom nosné zdi. Přízemí bylo neobyvatelné, dřívější majitelé tam měli jakýsi přívěs, my jsme tomu říkali maringotka. V začátku rekonstrukce tam stála míchačka a prohazovačka,“ popisovala zpěvačka nelehké začátky.

„Peníze nám stačily jen na koupi téhle ‚barabizničky‘. Láska ovšem dělá zázraky a my jsme se do rekonstrukce vrhli po hlavě. Postupně se přistavěla předsunutá garáž i se zádveřím, udělala se střecha s půdními prostorami, upravila se terasa a pak přišlo na řadu i zateplení domu. Manžel je velice manuálně zručný a máme naštěstí věrné a moc šikovné kamarády,“ svěřila se.

Nechybí zkušebna

Při vstupu do domu se člověk ocitne v chodbě, kde kdysi stála ona maringotka. Dnes je tam ovšem útulné místo k odkládání kabátů. Několika kroky se člověk dostane do spodní obývací části, do haly, kde manželé vítají své návštěvy. Při chladnějších večerech se tu může i rozhořet krb, u kterého by málokdo na první pohled poznal, že jde o krb plynový.

Z haly se vstupuje na terasu s posezením, z ní vede pět schůdků na zahradu, na které je dominantní převysoká jedle a kde manželé pěstují rajčata, bylinky, maliny, a dokonce i víno. A když přijedou synové s dětmi, je tu pořádně veselo.

V přízemí domu se také nachází speciální místnost zvaná „zpívárna“. V ní má Pavla uchovanou většinu svých kariérních úspěchů a památek. Místnosti dominuje klavír, na který zpěvačka doprovází své studentky. Zaujmou i vystavené Ceny Thálie, první získala Pavla za roli v Čardášové princezně, druhá je za celoživotní mistrovství v oboru opereta–muzikál. Nad klavírem vidíme i její čtyři zlaté desky.

Všude spousta obrazů

Když člověk vyjde po schodišti do patra, ocitne se v druhém obývacím pokoji, který manželé využívají častěji. V místnosti, jež je spojená s jídelní částí a kuchyní, je veliká knihovna. Muž populární zpěvačky rád čte, a tak se z knih stala součást jejich domova. Stejně jako z obrazů.

„Máme hodně obrazů, každý z nich má svůj příběh a s ním i vzpomínku na milé chvíle a lidi. Například s malířem Janem Hladkým nás pojí velké přátelství a vždy si z návštěvy u něho vezeme nějaký obrázek,“ prozradila Pavla.

Kuchyň si manželé nechali dělat na míru asi před pěti lety, takže vše je tak, jak si zpěvačka představovala. V patře se nachází i ložnice s koupelnou a pracovna pána domu. Vilka disponuje ještě jedním půdním patrem pod střechou, kde měly pokojíky děti. Dnes už jsou dávno dospělé a mají své rodiny a své domovy.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.