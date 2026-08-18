Rodina žije ve vile s bazénem. Část domu s obývacím pokojem a kuchyní nemá stěny, pouze rákosové rohože, které se na noc stahují. A jak řeší pro Bali typické tropické lijáky? Stáhnou prý rolety a je vystaráno. Lucy na svém instagramovém profilu vyvrací obavy sledujících o bezpečnost rodiny. Kolem domu vede zeď a ložnice má navíc okna a dveře, které jsou uzamykatelné.
Rodina před svým odjezdem na Bali žila v domě v hrabství Cambridgeshire, který nyní pronajímá přes Airbnb. Náklady na život rodině z velké části pokrývá pronájem domu, přičemž Lucy říká, že životní náklady na Bali jsou jen zlomkem těch britských.
Manželé tvrdí, že se do Británie nechtějí vrátit a že na Bali si žijí spokojeně. K Bali přitom nepatří jen moře a slunce, ale i komáři, ještěrky a jiná havěť, jejíž přítomnost v domě údajně neřeší a život na Bali si nemohou vynachválit.
„Už nikdy nebudeme žít v Británii. Měli jsme krásný dům, dobrou kariéru a vydělávali jsme slušné peníze. Ale měli jsme pocit, že nežijeme,“ říká Lucy, která byla majitelkou kosmetických salonů. Podle ní stojí život na Bali zlomek toho, co v Anglii, což znamená, že má velkou svobodu a nemusí pracovat od devíti do pěti.
Rodina si pronajímá tradiční vilu. Jejich snem je ale jednou si postavit vlastní. „Mysleli jsme si, že budeme chtít něco moderního, ale teď bychom šli rozhodně tradiční cestou. Pro rodiny je to ideální,“ říká matka tří dětí. Manželé chtěli svým třem dětem poskytnout dětství, na které by mohly s láskou vzpomínat.
Video, kde Lucy provádí po vile, jejíž hlavní obytný prostor nemá dveře ani okna, se na TikToku stalo virálním. Rodina si své rozhodnutí nemůže vynachválit. Jídlo v restauraci tu pořídí už od 36 korun a i ostatní životní náklady jsou nepoměrně nižší než v Anglii.