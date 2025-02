Obezita vtrhla i do nábytku. Pohovky se navíc kroutí do oblouků

Trh zaplavují sedací soupravy, sofa i křesla v duchu New Geometry. Tvary postrádají hrany, vyzdvihuje se zaoblenost a kyprost „obtékajícího“ designu. Sedací nábytek je tvarovaný do kruhů a oblouků připomínajících rohlíky. Nemá to však nic společného s případnou obezitou uživatelů, důvody jsou zcela jiné.