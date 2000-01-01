Jedna z prvních vícepodlažních bytových dřevostaveb v České republice vznikla ve Žďáru nad Sázavou jako model dostupného nájemního bydlení.
Autor: BoysPlayNice
Za projektem stojí architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař ze studia Kuba & Pilař architekti.
Urbanistické řešení vychází z principu tradičního městského bloku s jasnou hierarchií veřejných ulic, polosoukromého vnitrobloku a soukromých předprostorů.
Kompaktní zástavba vytváří poloveřejný vnitroblok s pobytovými plochami, zelení a místy pro setkávání obyvatel.
Domy tvoří modulární struktura čtyřpodlažních sekcí s lodžiemi, pavlačemi a vertikálními atrii se zelení.
Konstrukce je prefabrikovaná, převážně ze dřeva – stěny a stropní desky z CLT panelů doplňují dřevěné pavlače a železobetonová komunikační jádra.
Udržitelnost je založena na kompaktní formě, modulární prefabrikaci a pasivních principech, jako je stínění okenicemi, přirozené větrání a vegetace na střechách i ve vnitrobloku.
Území stavby je součástí lokality Klafar na severozápadě města Žďár nad Sázavou.
Urbanistické upořádání bytových domů vychází z principu tradičního městského bloku, který určuje hierarchii a charakter typů prostorů od veřejných ploch v ulici přes polosoukromý vnitroblok až po soukromé plochy předzahrádek.
Navržený blok dělá nároží ulic Sázavská a K Milířům, prostorovým uspořádáním objektů vytváří poloveřejný vnitroblok orientovaný na jih, v západní ploše území jsou volnočasové plochy s vegetací.
Domy jsou řešeny jako struktura složená z jednoduchých vertikálních sekcí.
Každá sekce má 4 nadzemní podlaží a je vymezená příčnými nosnými stěnami, mezi které jsou dovnitř vložené lodžie s dřevěnými okenicemi.
Vzniká tak hra s nahodilostí a průsvitností v několika rovinách.
Plochy s lodžiemi jsou na fasádách orientovaných do vnitrobloku.
Podél ulice Sázavské směrem na sever jsou dřevěné pavlače a komunikační železobetonová jádra s výtahem a schodištěm.
Fasády jsou plošší a uzavřenější, jen s pásovými okny.
Bytové sekce se vůči pavlači pohybují směrem do vnitrobloku a díky tomu vznikají mezi pavlačí a byty různě hluboká vertikální atria se zelení.
Většina bytů má orientaci obytného prostoru a ložnice na jihozápad.
Vnitroblok navržený v úrovni 1. NP domů B a C je určený pro volnočasové aktivity obyvatel.
Součástí prostoru jsou mlatové plochy s lavičkami pod skupinami stromů, záhony a pergola.
Ve svahu mezi vnitroblokem a plochou před objektem A jsou stupně-hlediště.
Prostor vnitrobloku je propojený stezkou s veřejnými plochami v západní části území.
Veškeré konstrukce stavby jsou předem vyrobené a montované na stavbě.
Převážná většina je ze dřeva – stěny a stropní desky jsou z dřevěných CLT panelů, konstrukce pavlače je z lepených dřevěných vazníků.
Jádra s výtahy a schodišti, opěrné stěny, stupně a venkovní prvky jsou z železobetonových prefabrikátů.
Udržitelnost je vyjádřená kompaktností hmoty a jednoduchou modulární prefabrikovanou konstrukcí ze dřeva a betonu.
Stavba využívá pasivní energetické prvky: stínění fasádními okenicemi, přirozené větrání všech bytů jih/sever.
Na střeše a v atriích je použitá vegetace ke zlepšení vnitřního i vnějšího prostředí.
Přírodě blízké jsou navržené venkovní úpravy se zelení a propustnými povrchy.
Domy jsou jedním z prvních projektů vícepodlažních bytových dřevostaveb v České republice a příkladem cenově dostupného nájemního bydlení.
