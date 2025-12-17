Byt, kde je centrem kuchyň nejen pro gurmány. Zato příčky zmizely

V moderní obchodní čtvrti zůstal starší věžový dům nepřehlédnutelnou dominantou. V jednom z jeho vyšších pater, obklopený městským ruchem i současnou architekturou, je byt, který byl upravený tak, aby odpovídal soudobým požadavkům na nájemní bydlení.
Praktická kuchyňská sestava je z velkého nábytkového řetězce, díky kombinaci mintového odstínu a olšového dřeva působí nadčasově a dojmem vybavení vyrobeného na zakázku. | foto: Robert Žákovič

Světla podlaha prostor opticky zvětšuje.
Květinová stěna představuje chytré řešení, které šetří prostor.
Ložnici oddělují od chodby posuvné skleněné dveře.
Byt je definován svou otevřeností, která umožňuje propojení vnitřního prostoru s okolním městským prostředím. Již od vstupu vás vítá volně prostupný interiér, kde dominují vložené stavební a nábytkové prvky. Tyto elementy nejen že prostor funkčně rozdělují, ale zároveň umožňují přirozený tok světla a pohybu.

Součástí tohoto vzdušného prostoru je také stálý kontakt s lodžií a velkými okny, která nabízejí nádherné výhledy na dynamiku městského života.

Kulinářské království

Dominantní místnost bytu představuje obytná kuchyň. Tento společenský prostor slouží nejen běžnému vaření, ale nadchne třeba i nájemníky, kteří se rádi chlubí svými kulinářskými dovednostmi na sociálních sítích. Kuchyň je navržená tak, aby nabízela dostatečný komfort a možnost přizpůsobení se budoucím obyvatelům.

Proto byla vybraná estetická i praktická kuchyňská sestava z velkého nábytkového řetězce. Vizuálně kombinuje něžný a dnes tolik módní mintový odstín prezentovaný na horních skříňkách a medové tóny olšového dřeva. Ze stejného materiálu je středový ostrůvek s varnou deskou, který zároveň rozděluje prostor na funkčních zóny a slouží i jako barové posezení.

Při procházení bytem zaujmou také úložné prostory. Ty tvoří přirozenou hranici mezi hlavní ložnicí a menším pokojem, který je na opačné straně bytu. Malým, ale důležitým detailem, je velké okno v koupelně, které poskytuje dostatek přirozeného světla a zároveň posiluje pocit vzdušnosti. Jediným skutečně uzavřeným prostorem zůstává toaleta, diskrétně umístěná uprostřed dispozice bytu.

Přírodní materiály

Zvolený materiálový koncept je dalším klíčovým prvkem tohoto interiéru. Použité světlé a teplé materiály vytvářejí dojem harmonického a přívětivého prostoru.

Některé prvky byly řešeny již stavebně, jiné jsou tvořeny běžně dostupnými typovými nábytkovými komponenty, které byly truhlářsky upraveny tak, aby vše dokonale zapadlo do celkového konceptu. Interiér tak zůstává flexibilní, dostupný a příjemně obyvatelný.

Tento interiér je důkazem toho, že i nájemní bydlení může mít osobitý a funkční charakter, který splní požadavky současného životního stylu.

