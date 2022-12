Z malého bytu se vyklubal útulný prostor ladící s historií domu

Majitelé koupili byt k pronájmu a chtěli jej zařídit tak, aby byl reprezentativní a praktický pro bydlení jedné až dvou lidí. Co se týká stylu zařízení, v tom měla designérka Hana Čermáková volnou ruku. Na její sympatickou myšlenku s částečným zachováním „klasiky“ jí majitelé kývli.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Interiér byl ve fázi holých stěn, takže ji celkem zásadně nic neomezovalo. Odrazila se od podlahy, kterou chtěla mít v obývací části, ložnici a spojovací chodbě dřevěnou. K ní pak ladila další zásadní barvy, jako je šedá, bílá a černá.

Kvůli sjednocení designu a praktickému vyřešení malého prostoru, kde bylo potřeba najít úložná místa, nechala designérka podle svého návrhu vyrobit veškerý nábytek (kromě drobného) na zakázku u svého „dvorního“ truhláře Mariana Pácalta.

K optickému zvětšení hodně pomohla i světelná nálada, kterou utváří kombinace nejrůznějšího osvětlení od bodovek přes závěsná svítidla, stojací lampu až po snížený podhled s obvodovým LED nasvícením. Ve vstupní lomené chodbě prostoru pomohly zrcadlové plochy kryjící dvířka vestavěných skříní.

Elegance na pár metrech

Do hlavní obytné místnosti soustředila designérka obývací pokoj a kuchyň. Kuchyňskou linku v bílošedém provedení lehce opticky oddělila od chodby bočním panelem, který ji pocitově kryje a činí kompaktnější.

Dominantním prvkem v místnosti i vedlejší chodbě a ložnici je sádrokartonový podhled olemovaný lištami Orac Decor, které na první pohled působí jako ozdobné štuky a dávají interiéru historizující nádech. Lišty dále ukrývají obvodové LED osvětlení. Pomocí těchto lišt jsou také vyřešeny garnýže, jež takto elegantně dovolily mít záclony a závěsy po celé ploše zdi.

Součástí obýváku je i kuchyňský kout, který poskytuje na minimu metrů dostatečné místo pro vaření. Do sestavy se dokonce vešla i myčka nádobí.

Šedé regálové skříně od podlahy až ke stropu doplňují konferenční stolky, jídelní stolek a židle z masivního dřeva, zakoupené v Home & Horeca. Rozkládací sedačka a koberec jsou z Bonami. Oči přitáhne tapeta s dekorem betonu, která kryje zeď za televizí a sahá až do chodby a opakuje se i v ložnici. Ložnice designem navazuje na hlavní obytný prostor.

Zeď za dveřmi vyplňují vestavěné skříně s šedými kazetovými dvířky. Dvoulůžko zdobí vysoké dřevěné čelo se zabudovaným osvětlením v podobě černých válečků, jež jsou směrově nastavitelné a slouží jako lampičky na čtení. Černé kovové trubice visící od stropu posílají efektní náladové světlo na noční stolky.

Ve vstupní chodbě, koupelně a na toaletě jsou oživujícím detailem dlažba a obkládačky s patchworkovým vzorem, pořízené v prodejně SOFI design v Dubči. Když hledala designérka něco, co by dalo chodbě nějakou tvář, napadly ji černobílé fotografie, ideálně s pražskými panoramaty. Vyřešila to rafinovaně, a to zakoupením kalendáře, jehož autorem je Jiří Píša, známý jako Pražský fotograf. Listy z kalendáře dala do černých prosklených rámů. Vznikla z toho velmi pěkná galerie s úchvatnými záběry staré Prahy.

Černobílé ladění a zrcadlová dvířka vestavěných skříní činí z předsíně světlou a vlastně i vzdušnou místnost.

O autorce Hana Čermáková: Navrhuji interiéry zejména pro bydlení, ale nevyhýbám se ani komerčním prostorům. Mým cílem je navrhnout praktický a harmonický interiér, ve kterém se budete cítit dobře a který bude vyhovovat vašim potřebám a představám. Při realizaci kladu důraz jak na kvalitu použitých materiálů, tak na kvalitu řemeslného provedení.

