Architekt se v bytě skvěle vypořádal i s tím, co v něm developer použil

Byt v Malešicích s plochu 87 m2 a terasou 17 m2 najdete v polouzavřeném areálu, který je přístupný pouze vlastníkům bytů. „Klienti chtěli jednoduchý a čistý design v základní kombinaci bílé s dubovým dřevem. Některé části interiéru byly dané již standardem developera, tudíž byl požadavek na jejich sjednocení se zbytkem prostoru,“ popisuje základní požadavky majitelů Ing. Jindřich Vintr ze studia Beligi Design.

Obklad stěny na zavěšení kabátů je svisle profrézovaný.

Šlo o standardizované obklady, dlažbu a třívrstvou dubovou podlahu. V kuchyni chtěli manželé velký jídelní stůl a v obývacím pokoji pohovku ve tvaru písmene L.

Bytem krok za krokem

V interiéru architekt Vintr především kombinoval dub s bílou barvou a černými prvky. Ve vstupní části do bytu vytvořil ve výklenku botník s věšákem na kabáty. Celek je z dubového masivu a dýhy. „Obklad stěny na zavěšení kabátů je svisle profrézovaný, což vytváří zajímavý designový prvek, který se objevuje i v dalších částech interiéru,“ upozorňuje Jindřich Vintr.

Naproti botníku je vstup do technické místnosti, kam se vešla pračka a sušička, ale také velká skříň na boty a šatní skříň. Vedle technické místnosti je toaleta s umývátkem a osvětlenou skříňkou, osazenou v prostoru nad podomítkovou nádrží WC.

Na druhé straně chodby, ze které se vchází do většiny místností, je dětský pokoj a místnost sloužící jako pracovna. Do budoucna se patrně promění na další dětský pokoj. „Proti vstupním dveřím do bytu jsou dveře do koupelny s vanou. Při vytváření designu tohoto prostoru jsme museli vyjít z již daných obkladů a dlažby standardem developera, výměna by byla zbytečně finančně náročná,“ říká architekt Vintr.

Na kuchyň navazuje jídelní prostor se stolem s masivní dubovou deskou a kovovou podnoží a šesti čalouněnými jídelními židlemi.

Do koupelny nechal autor projektu vyrobit skříňky a úložné prostory v kombinaci dubové dýhy a vrchní desky z materiálu Corian. Koupelnový radiátor je od firmy P.M.H., jde o model Rosendal. Obklady i dlažba jsou ve formátu 60×60 cm.

Centrum bytu

Chodbou projdete až do na konec do hlavní části bytu, obývacího pokoje s kuchyní. Kuchyňská linka kombinuje pohledové plochy v bílém laku a dubové dýze. Pracovní deska kuchyně, včetně integrovaného dřezu, byla vyrobená z materiálu Corian. Obklad stěny za pracovní deskou tvoří italský keramický obklad Laminam v dezénu mramoru. Kuchyňskou linku doplňují černé vestavné spotřebiče a černá vodovodní baterie.

Na kuchyň navazuje jídelní prostor se stolem s masivní dubovou deskou a kovovou podnoží a šesti čalouněnými jídelními židlemi. Jídelní prostor osvětlují bodová válcová stropní svítidla.

Pohovku v barvě taupé doplňují černé konferenční stolky od firmy Lino Design.

Na druhé straně místnosti je obývací část pokoje s rohovou pohovkou v barvě taupé a černými konferenčními stolky od firmy Lino Design. Dominantu obývací části představuje televizní stěna s vestavěnými dveřmi se skrytou zárubní.

„Stěna kombinuje úložné prostory z desek s dubovou dýhou s vertikálně profrézovaným masivním dubovým obkladem stěny s dveřmi, který navazuje na část stěny vytvořené pomocí keramického obkladu Laminam, který jsme použili i v kuchyni,“ popisuje Jindřich Vintr.

Ten věnoval velkou pozornost osvětlení každé místnosti. V případě obývací zóny zvolil stropní svítidlo se skleněnými koulemi z čirého, mléčného a kouřového skla.

Z obývacího pokoje s kuchyní se vchází na terasu. Ložnice klientů navazuje na šatnu a následně na druhou koupelnu se sprchovým koutem, v níž je opět skříňka v prostoru nad podomítkovou nádrží WC.

Lépe dříve než později

Černé vestavné spotřebiče AEG splňují i požadavky na bezpečnost dětí ohledně teploty skla či dětských pojistek.

Byt manželé koupili již dokončený, tedy s danými obklady stěn, dlažbou a podlahami. Omezené byly také možnosti ve výběru sanity a interiérových dveří.

„Při navrhování interiéru jsme se museli držet v daných mantinelech developerem. Osobně bych proto všem kupujícím doporučil pořídit si byt v novostavbě nejlépe jako shell and core, tedy bez příček, obkladů, podlah a rozvodů, pokud je to možné, a vyhnout se tak zbytečným mantinelům developera. Vybavení interiéru, které v tomto případě dodal developer, by pak mohlo být přesně podle představ klienta i designéra a ve výsledku i kvalitnější a levnější,“ doporučuje architekt Vintr.

Autor Ing. Jindřich Vintr, Beligi Design – studio interiérového designu Vystudoval design nábytku a interiéru na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a poté absolvoval bakalářské a magisterské studium interiérového designu na Ústavu nábytku, designu a bydlení Mendelovy univerzity v Brně pod vedením doc. Ing. arch. Borise Hály, Ph.D. „Studio se zaměřuje na návrhy a realizace bytových a komerčních interiérů a dodávky nábytku, svítidel a interiérového vybavení. Našim klientům nabízíme služby cílící na komplexní řešení v oblasti navrhování interiérů. Při naší práci se setkáváme s mnoha výzvami a vždy se snažíme, aby byl výsledek přesně podle představ a přání investora. Spolupracujeme s mnoha kvalitními výrobci a dodavateli interiérového vybavení a s ověřenými realizačními firmami,“ popisuje Jindřich Vintr. Designem žije, už při studiu na vysoké škole navrhoval interiéry pro významné zadavatele, například v té době velmi známé Kenvelo. V roce 2014 se stal hlavním tvůrcem nových prodejen společnosti Specialized Eastern Europe v České republice, na Slovensku a v Polsku. Za svůj profesní život navrhl již řadu rezidenčních i komerčních interiérů a v této tvorbě pokračuje i v současnosti.

