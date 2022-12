Architektky vytvořily pro rodinu byt, který je jejím splněným snem

Pořídit větší bydlení před příchodem miminka a najít k tomu vhodnou lokalitu, to byl cíl majitelů činžovního bytu na pražské Letné. Právě tato lokalita je lákala svým charakterem a vybavením. Klienti s úsměvem říkají, že jsou „městští“ lidé a rádi využívají výhod města, kaváren, víkendových brunchů a podobně.

Prostoru vládnou jednoduché barvy, teplé odstíny přírodního dřeva jsou doplněny o bílou, šedou a černou.

Od developera koupili byt po rekonstrukci ve stavu shell & core, což znamenalo, že jej bylo třeba kompletně vybavit, a to včetně podlah. Jediné prvky, které po rekonstrukci odkazovaly na charakter pražského činžovního domu, byla dřevěná špaletová okna a vysoké stropy. Pak stačilo vložit důvěru do správných rukou zkušeného architekta a sen se začal plnit.

A protože se majitelům líbila předchozí realizace architektky Hany Novotné z architektonického studia 2MAD, oslovili právě ji. „Charakter interiéru měl být podobný, jako u naší dřívější realizace. Šlo o minimalisticky zařízený interiér a jednoduchou barevnost. Protože je nám takový styl interiéru blízký, bylo jednoduché se naladit na stejnou notu,“ říká Ing. arch. Hana Novotná.

Drobné dispoziční úpravy

Při vstupu do třípokojového bytu máme možnost vidět plně využité zádveří s vestavěnými skříněmi. Poté se nám otevírá pohled do obývacího pokoje s kuchyňským koutem. V této části provedli architekti menší dispoziční úpravu, a to propojení kuchyňského koutu se zbytkem hlavního obytného prostoru.

„Kuchyňský kout byl od obývacího pokoje oddělený stěnou. Se statikem jsme si ověřili, že ve stěně je nosný pouze krajní sloup, zbytek byla jen výplň. Proto jsme stěnu odstranili a celý prostor otevřeli,“ popisuje architektka Hana Novotná, spoluautorka rekonstrukce.

„Tajnými“ dveřmi se vchází do koupelny, dveře jsou totiž součástí vestavěné nábytkové stěny.

Z druhé strany zádveří se dostaneme do koupelny a dětského pokoje, který si majitelé bytu v budoucnu přejí zařídit sami. Zatím bude miminko bydlet v ložnici rodičů.

A právě v ložnici, do které se vstupuje z centrálního prostoru, proběhla druhá dispoziční úprava, a to díky zmenšení koupelny. Zde původně developer počítal s vanou, tu však klienti nechtěli a zvolili velký sprchový kout. Zmenšením koupelny budoucích rodičů se tak zvětšil prostor jejich ložnice, což majitelé vzhledem k očekávanému přírůstku do rodiny přivítali.

Skrytá tajemství

V ložnici se majitelé mohou cítit trochu jako na zámku, když prochází „tajnými“ dveřmi právě do koupelny, ty jsou totiž součástí vestavěné nábytkové stěny.

„Technické řešení vymyslel náš velice šikovný truhlář a zároveň jednatel firmy Jaroslav Váňa z firmy Stylishrooms. Řešení dveřního křídla bylo atypické a stejně jako má správný šéfkuchař svůj tajný recept, i tady zůstane know-how autora i jeho tajemstvím,“ vysvětluje Hana Novotná.

„Tajné“ dveře do koupelny

Očím nejsou skryté pouze dveře do koupelny,ale také zárubně u všech ostatních dveří v interiéru, protože architekti využili neviditelné zárubně od českého výrobce M&T.

„Stěna v obývacím pokoji, na níž jsou dvoje dveře, je pohledově velmi akcentovaná a vzhledem ke snaze o minimalismus jsme chtěli, aby byly tyto dveře pohledově co nejméně patrné,“ říká architektka.

Jednoduchá krása

Celému prostoru včetně kuchyňského koutu vládne krásná dřevěná podlaha z masivu v pokládce do vzoru seříznutého stromečku, dodavatele si majitelé sami ještě před začátkem realizace.

Výběr konkrétních zařizovacích prvků nechali majitelé primárně na architektce, ale vše se pořizovalo až na základě předchozí debaty a odsouhlasení. Solitéry, které si majitelé vybírali sami, předtím probrali ještě společně s architektkou, například na sedací soupravu se byli podívat společně, finální tvar a barevnost potahu už zvolili majitelé.

Vzhledem k tomu, že majitelé nechtěli v bytě výrazné barevné akcenty, dominují prostoru jednoduché barvy, teplé odstíny přírodního dřeva jsou doplněny o bílou, šedou a černou. Díky barevnému ladění celého prostoru byla černá barva zvolena i u zárubní, které skvěle doplňují i kliky Minimal od M&T.

Pro realizaci byly vybrány kliky v povrchové úpravě titan černý mat, která se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, odolností vůči oděru a poškrábání i barevnou stálostí.

„Majitelům jsme předložili k výběru více druhů dveřního kování, ale okamžitě si je získala kolekce Minimal v černém provedení,“ říká architektka, která přiznává, že kliky od výrobce M&T využívá ve svých realizacích velmi často.

„Pro realizaci byly vybrány kliky v povrchové úpravě titan černý mat, která se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, odolností vůči oděru a poškrábání i barevnou stálostí. Majitelé se tak nemusí obávat, že by jim povrch kliky po pár letech vybledl,“ přibližuje Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T.

Jediným výraznějším barevným prvkem v interiéru je otevřená knihovna, která dominuje celé obývací části.

Ohlédnutí za rekonstrukcí

Zajímavostí a výzvou hlavně pro truhláře byla specifika starého činžovního bytu, jak vysvětluje architektka. Hana Novotná: „V takovýchto starých bytech nenajdete jediný pravý úhel ani rovnou zeď, takže spoléháte na šikovné truhláře. A ti naši byli opravdu skvělí.“ Celkově plynul celý proces poměrně hladce a s realizací jsou spokojeni klienti i architekti.

„Velkou odměnou pro nás bylo to, že když jsme šli po pár měsících po nastěhování klientů na návštěvu, interiér byl přesně v tom stavu, jak jsme jej navrhli. Přibyly jen věci pro miminko, všechny ve stejné barevnosti, jako zbytek bytu. Dokonce i pěnová podložka na hraní pro děti na zemi byla bílo-šedá. Klientka nám přiznala, že není vůbec jednoduché najít věci pro děti, které by nebyly pestrobarevné. Ale že to jde. Tím jsme si ověřili, že byt se opravdu povedl udělat tak, aby se líbil jim, nejen nám,“ uzavírá spokojeně architektka.

Technické údaje Studie: 2020 Rok realizace: 2020 - 2021 Užitná plocha: 83,1 m² Dispozice: 3+kk Subdodavatelé: Sanita a obklady: Soukup experience; dřevěná masivní parketová podlaha: Podlahy Lusk; jídelní židle: TON; kliky a neviditelné zárubně: M&T, kolekce Minimal, nábytek: na míru: Stylishrooms; svítidla: Severské světlo

