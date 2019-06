Mají úžasný byt s bazénem na zahradě i nově vzniklým balkonem

Byt v činžovní vilce v Praze 6 ukazuje, jak se mění priority lidí s věkem a změnou „stavu“. Zatímco svobodnému muži stačila garsonka zaplněná fotografiemi spoře oděných krásných dívek, s manželstvím a hlavně s narozením dcery se požadavky na bydlení výrazně změnily.

Posezení na balkoně nabízí výhled do zeleně.

Postupně přibývaly jak metry čtvereční, tak také důraz na klid a pohodu. „Čím jsme starší, tím více preferujeme soukromí, klid a příjemné sousedy, což se nám teď podařilo,“ vysvětluje Miroslav.

I proto třeba vyměnili poměrně velký byt v podkroví prvorepublikového činžovního domu sice za menší, ale zato v perfektně zrekonstruované činžovní vilce se zahradou, kde jsou pouze tři byty a velký dvoupodlažní mezonet. Obyvatelé domu mohou dokonce využívat i bazén nebo grilovat na zahradě s přáteli.

Developer Summer Rain se postaral o citlivou rekonstrukci domu, navíc výrazně zvýšil komfort bydlení. Zrušil třeba balkonky umístěné do ulice na severní stranu (místo nich zde vznikly rizality, prosklené výběžky vystupující do ulice), naopak balkony se nově objevily na jižní straně s výhledem do zahrady.

Zahrada je pouze zelení rozdělena na předzahrádku pro spodní dva byty, horní dva pak mají k dispozici další část zahrady včetně bazénu či zahradního domku a grilu.

Zajímavým, avšak hlavně funkčním detailem je i vyhřívaný sjezd pro auta, takže i v silných mrazech nebo během dešťů není problém po relativně prudkém svahu sjet (a vyjet) či sejít bezpečně k autům na parkovací ploše ve spodní části zahrady.

Zajímavou podobu dostaly i chodby domu se skvěle repasovaným schodištěm a výraznými omyvatelnými tapetami na čelních stěnách. Došlo k výměně všech dveří i oken, dřevěná ostění i kryty topení dodržují styl domu.

Nábytek na míru

Do bytu 4+kk s plochou 107 m2 včetně balkonu se rodina nastěhovala v září loňského roku. Na přání manželů upravil developer dispozici na 3+kk, ze čtvrtého pokoje je dnes šatna s dvěma okny, a tedy denním osvětlením.

Hotové byly pouze koupelny, v nichž developer použil tapety od Wall&Deco odolávající vodě. Motiv si mohli majitelé vybrat, stejně jako podlahy z tvrdého dubového dřeva dokončené olejem. V předsíni měli majitelé k dispozici jen dvě vestavné skříně. Vše ostatní bylo nutné nechat vyrobit nebo koupit.

V koupelně dominují prostoru velkoformátové voděodolné tapety.

Nábytek do kuchyně a do šatny i další vestavnou skříň do předsíně měl původně dodat truhlář, který vyráběl i okna a dveře, ale dlouhé dodací lhůty i komplikovaná komunikace s ním vedla ke hledání a také domluvě s jinou firmou.

„Mám ráda, když domov voní dobrým jídlem, rádi vaříme, a také chci mít všechno pěkně po ruce, proto jsme se nespokojili s prostorem, který developer vyhradil pro kuchyňskou linku,“ vysvětluje Martina, která si od svého náročného povolání ráda „odpočine“ při vaření.

Masivní dřevěná podlaha je z běleného dubu, dokončená pouze olejem.

Podle jejího návrhu tak vznikla velká kuchyň do L s vysokou sestavou skříní na kratší straně, kde nechybí velká vestavná lednice ani stejně vysoký vestavný mrazák a dvě trouby Siemens.

„Vlastně vařím většinou na metru čtverečním, stačí se mi jen otočit a mám vše po ruce,“ popisuje majitelka.

Velký ostrůvek měl mít původně nerezovou desku, ale nakonec se zde objevila nádherná deska z masivního dřeva. Na ostrůvek navazuje velký jídelní stůl, také vyrobený na míru.

Martina se po zkušenostech s bílou koženou sedací soupravou a plastovými židlemi rozhodla k radikální změně: čalouněná židlová křesla a pohovky v šedém sametu se ukázaly jako dobrá volba, stačí je pouze jednou za týden otřít vlhkým hadříkem. V rodině s malým dítětem a zvědavým čiperným psem je to hodně důležité…

Rizalit v ložnici vytvořil příjemný koutek na čtení. Chladivé lněné povlečení je v horkém létě, i když je v bytě klimatizace, hodně příjemné.

Manžel si zase vybral své oblíbené velkoformátové černobílé fototapety, motiv horské chaty a skal koresponduje s jeho velkou láskou, horskými a trekingovými koly. Jeden z jejich zástupců ostatně nechybí přímo v obývacím prostoru, do sklepa by se už totiž nevešel.

Pokoje plné světla

Dětský pokoj má hned dvě okna, takže jeho zařízení představovalo složitější záležitost, zejména když od podzimu už začne dceři školní docházka a byl potřeba „opravdový“ psací stůl. Interiér tak vyplnila nábytek z IKEA i kousky vyrobené na míru.

K dispozici má budoucí školačka i vlastní koupelnu s papoušky, kteří se jí jako motiv budou určitě líbit i za pár let, růžovou záplavu v pokoji lze naopak časem snadno změnit. V tomto věku však většina holčiček miluje jednorožce, princezny i nezbytnou růžovou…

Do ložnice si manželé vybrali pohodlné dvoulůžko a jemné pastelové barvy závěsů i výmalby. Noční stolky z transparentního plastu od Kartellu byly zvoleny kvůli odlehčení prostoru, netradiční stolek pod malou televizi je vlastně bar.

Pokoj dcery je v bílé a růžové.

„Dcera má ráda, když nám může zalézt do postele a dívat se na pohádky, jinak bychom televizi v ložnici ani neměli. Jenže mezi dveřmi byl prostor příliš úzký, navíc jsme potřebovali televizi umístit trochu výš. A tak volba padla na tento trochu netradiční typ nábytku,“ vysvětluje majitelka.

Ovšem ještě raději má dcera bazén na zahradě, ten si užívá s další holčičkou z domu. Rodiče mají dost místa na posezení s přáteli, nechybí samozřejmě ani gril. „Tohle zázemí je pro nás skvělé, je tu klid a pohoda, přitom spousta zeleně,“ říká Mirek. Je ovšem otázkou, kdy tato rodina začne pokukovat po dalším bydlení...