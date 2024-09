Bydlí nad Strahovským tunelem v Praze. V bytě má ocelové mostní nosníky

Celý objekt musel být postaven tak, aby se na stěny a strop Strahovského tunelu nepřenášely žádné tlaky z nového objektu. Strop tunelu se nachází těsně pod bytovým domem a je zároveň podlahou spodního podlaží, kde jsou garáže.

Při stavbě bylo nutné obkročit tunel, který má šířku cca 45 metrů, což je polovina fotbalového hřiště. Stavbu bylo třeba založit pod úrovní vozovek v tunelu, což se realizovalo pomocí sloupů, které šly až na skalní podklad a byly poté vytaženy až nad strop tunelu. Na sloupy se pokládala ocelová nosná konstrukce, na které je dům postaven.

Ocelová konstrukce s hmotností osmnáct set tun se vyráběla na Moravě a posléze se dopravila na stavbu, kde byla uložena na sloupy pomocí jeřábů. Ty nemohly kvůli přítomnosti tunelu stát přímo v Holečkově ulici. Pomocí ramen tedy jeřáby zvedaly konstrukci až do výšky třiceti metrů a konstrukce se poté na místě svařovala. Dům je neustále v pohybu a pravidelně se měří, zda je všechno v pořádku. Diagonály příhradové konstrukce procházejí přes jednotlivá podlaží a jsou v interiérech přiznané.

Jako jediný český projekt se stal finalistou v kategorii Nejlepší rezidenční nemovitost v mezinárodní realitní soutěži MIPIM AWARDS 2017. Jde o velmi prestižní ocenění světového významu.

Nosné konstrukce zaujaly na první pohled

V bytě ve třetím patře bydlí majitelka, která se do Prahy přestěhovala před sedmi lety z maloměsta. „Hned jak jsem do bytu vstoupila, věděla jsem, že to je ono. Na první pohled mě upoutaly přiznané nosné konstrukce, ve kterých jsem viděla potenciál, jak bytu vdechnout osobnost a styl,“ popisuje majitelka, která si nejprve pohrávala s myšlenkou zadat netypický prostor architektovi.

Nakonec se však rozhodla vzít zařizování bytu do vlastních rukou. Po celoživotním bydlení ve starých domech toužila po moderním, ale osobitém stylu. „Mostní nosníky naštěstí nebyly zatíženy věcným břemenem a z mé strany není nutná ani žádná zvláštní péče. Při první prohlídce mi bylo řečeno, že hodně lidí je v interiéru vnímá jako rušivý element. Pro mě to byla naopak výzva, se kterou jsem si mohla pohrát,“ říká majitelka o hlavním specifiku bytu.

Byt o dispozici 2+kk s rozlohou 73 m2 a balkonem se nachází ve třetím patře a nabízí výhled na zatravněnou plochu vnitrobloku. Ten byl nedávno uzavřen dokončením staveb Holečkova House a projektem Neugraf. Celý vnitroblok je teď majitelům bytů k dispozici pro sport i relaxaci.

„Než celý vnitroblok uzavřely přilehlé stavby, kochala jsem se z velikého okna ložnice pohledem na Prahu. Po celoživotním bydlení na maloměstě to mělo něco do sebe, ale teď oceňuji větší klid a soukromí. Do víru velkoměsta to odsud mám necelých patnáct minut,“ říká majitelka, které se v téměř sedmdesáti letech povedlo dostat do její vysněné Prahy.

„Miluji kulturní vyžití, které Praha nabízí. Když mám chuť, za pět minut jsem autobusem ve Švandově divadle. Zastávku mám hned před domem. Nedaleko mám obchody i lékaře, a když se mi zasteskne po zeleni, můžu se jít projít do parku Sacre Coeur. Hned přes ulici je navíc klášter svatého Gabriela, kde nedávno zbudovali venkovní kavárnu. V létě je tady letní kino a na podzim se přímo v prostorách kláštera odehrává Designblok. Jsem opravdu v centru dění,“ usmívá se majitelka.

Nosné konstrukce jako místo pro galerii z cest

Byt je díky své specifické poloze přímo nad Strahovským tunelem neobvyklý také tím, že zdi nejsou postaveny do pravého úhlu, což je markantní především u stěny, kde byla od developera příprava na kuchyňskou linku.

Návrhu netypicky zkosené kuchyně se ujalo studio Hanák, které vyprojektovalo jednoduchou kuchyňskou linku respektující neobvyklé zakřivení prostoru. Linka se stejně jako zbytek pokoje vyznačuje čistými jednoduchými liniemi a důrazem na detail.

Pořídit správný nábytek do obývacího kouta se povedlo až na druhý pokus. Bílý televizní stolek a k němu ladící knihovna s kovovými detaily vytvářejí neutrální základ pro majitelčiny oblíbené předměty, a především suvenýry z cest. Bílé stěny získaly výraz díky oblíbeným obrazům, fotkám a neustále narůstající sbírce obrazů.

„Za poslední roky jsem procestovala Indii, Izrael, Jordánsko, Thajsko, Srí Lanku a Island a na podzim se chystám do Japonska,“ vypočítává majitelka. Každý kout jejího apartmánu v sobě nese vzpomínku na určitou životní etapu ať už v podobě fotek, suvenýrů nebo dárků od přátel.

Poslední přírůstkem do sbírky suvenýrů je vyřezávaný betlém z Jeruzaléma, madona z Medjugorje, plátno z Kambodže a tibetská mísa z Indie. „Snažím se udržovat rovnováhu mezi tím, aby prostor působil vzdušně a zároveň abych našla důstojné místo pro všechny své poklady z cest,“ říká s tím, že nadále plánuje využívat mostních nosníků jako místo pro svou cestovatelskou galerii.

Majitelka je velkou milovnicí pokojových květin, kterým se ve světlém bytě velmi daří. Balkon orientovaný na jih je ideálním místem pro středomořské rostliny. „Pěstuji bylinky, ibišky, citrusy a fíkovníky, ze kterých každoročně sklízím plody. Celému balkonu vévodí třicet let stará bugenvilea. Na balkoně mám posezení a ráda se dívám do zeleného a klidného vnitrobloku.“

Nosnou konstrukci využila majitelka také jako praktické oddělení obývací části a pracovního koutu. Za nosníkem je právě dost místa, aby se tam vešel stolek na počítač, tiskárna a polička na dokumenty. Součástí oken jsou žaluzie, takže si majitelka může kdykoliv přistínit. V horkých dnech ocení klimatizaci, která byla součástí vybavení bytu.

V koupelnách zvítězila praktičnost

Ložnicí prochází stejně jako obývacím pokojem ocelová nosná konstrukce. Úzký prostor, který díky ní vznikl v rohu pokoje, slouží jako odkládací místo pro vnuččinu dětskou postýlku, kufry a jiné předměty, které se využívají jen občas. Prostor je zakrytý stylovým paravánem a samotná konstrukce tvoří tichý koutek pro odpočinek a fotky, které jsou pro majitelku obzvláště důležité. „Mám tu fotky našich domácích mazlíčků i obrázek rodné Kytlice, odkud pocházím.“

Naproti lůžku stojí bytelná šatní skříň v dubovém dekoru doplněná prádelníkem, několika skříňkami a nezbytnou šperkovnicí. „Přestože se snažím šperky a bižuterii nakupovat s rozmyslem, z cest si vždycky aspoň jeden kousek přivezu,“ směje se majitelka s tím, že se její sbírka neustále rozšiřuje.

Přímo z ložnice vedou prosklené dveře do koupelny s toaletou. Druhá toaleta s umyvadlem se nachází na konci technické místnosti, která je orientovaná při vstupu do bytu. Majitelce po nastěhování nevyhovovala plochá designová umyvadla od firmy Villeroy a Boch, která byla součástí vybavení bytu při jeho koupi. „Byla to jedna z mála věcí, kde dal developer přednost designu před praktičností. Umyvadla nebyla vybavena uzavíratelnou zátkou, takže nebylo možné v nich přepírat. Nechala jsem si umyvadlo v hlavní koupelně vyměnit za klasické, které sice není tak elegantní, ale zato praktické.“

V koupelně je místo vany sprchový kout. „Když člověk stárne, je stále těžší dostat se do vany nebo sprchového boxu,“ přiznává a pochvaluje si praktičnost sprchy. Pračka, spolu se skříní je umístěna v technické místnosti, která zároveň plní funkci spíže. K bytu patří malý sklep umístěný v suterénu.

Součástí vstupní budovy je recepce, která přijímá návštěvy. Výhodou jsou také správcovské služby, úklid společných prostor i nabídka zalévání květin. „Na Smíchově jsem šťastná a neměnila bych. Rychle jsem si zde vytvořila domov a to i díky sympatickým sousedům, na které se mohu bez obav obrátit, kdykoliv něco potřebuji. Když projíždíme Strahovským tunelem, dělám si legraci, že přímo někde nad námi se nachází můj byt, což je zvláštní představa. Je to každopádně skvělé místo pro život a nelituji ani minutu svého rozhodnutí stát se Pražačkou,“ uzavírá majitelka.