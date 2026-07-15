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Koupili v Brně 28 m2. A ukázali skvělé triky, jak mini byt skutečně zvětšit

Alena Řezníčková
Cílené umístění zrcadel na stěnách, skříních a v rozích místnosti vytváří...

Cílené umístění zrcadel na stěnách, skříních a v rozích místnosti vytváří „nekonečnou hloubku“, společně s lesklým závěsem přes celou stěnu násobí světlo ve všech jeho podobách. | foto: David Korsa

Na bukový obklad navazuje postel ze stejného materiálu s úložným prostorem.
Kuchyň působí vzdušným, odlehčeným dojmem i díky zrcadlům a subtilním policím...
Zrcadla odrážejí okolní prostor, opticky jej tak zvětšují.
Každé svítidlo i kus nábytku představuje velmi vědomou volbu.
18 fotografií
Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.

„V rámci klientských změn jsme stihli zabránit realizaci podhledu v obytné místnosti a realizaci omítek na mezibytové železobetonové monolitické stěně. Cílem bylo vytvořit pohodlné bydlení pro jednoho či pár způsobem, který zhmotní naše principy a stane se tak, byť v drobném měřítku, manifestem,“ popisuje architekt David Korsa.

Architekti se nesnažili o „dekorování malého bytu“, ale jak sami popisují, „o jeho totální transformaci skrze vertikalitu, materiálovou autenticitu a optickou expanzi“.

Výška nahrazuje metry čtvereční

V podstatě lze říct, že architekti byt „odstrojili“ a hodně si vyhráli s výškou prostoru. Například v zádveří je demontovaný sádrokartonový podhled. Tím nevelký prostor získal zpět svou konstrukční výšku a propojil se s obytnou místností. „Záměrně ponechané stopy po podhledu na stěnách každému naznačí, jak veliký přínos tento detail má,“ upozorňují autoři.

Část příčky a plné dveře mezi zádveřím a obytnou místností nahradily prosklené pivotové dveře. I ony pracují s výškou: jsou totiž na celou světlou výšku místnosti a téměř na celou šířku prostoru zádveří.

Cílené umístění zrcadel na stěnách, skříních a v rozích místnosti vytváří „nekonečnou hloubku“, společně s lesklým závěsem přes celou stěnu násobí světlo ve všech jeho podobách.
Na bukový obklad navazuje postel ze stejného materiálu s úložným prostorem.
Kuchyň působí vzdušným, odlehčeným dojmem i díky zrcadlům a subtilním policím zavěšeným ze stropu.
Zrcadla odrážejí okolní prostor, opticky jej tak zvětšují.
Každé svítidlo i kus nábytku představuje velmi vědomou volbu.
18 fotografií

„Tvoří je jedna tabule z kaleného skla s jemným svislým vroubkováním, zasazená do štíhlého ocelového rámu. Zádveří tím získalo příjemné denní světlo a kontakt se zbytkem bytu. Bukový obklad začíná už v zádveří. Díky tomu se prostor přelévá mezi místnostmi a roste,“ popisuje Denisa Korsa Kanderová.

Na bukový obklad navazuje postel ze stejného materiálu s úložným prostorem, jejíž robustní čalouněné opěradlo dovoluje využívat postel jako sofa.

Design bez příkras

„Použití surových, nelakovaných a neobložených materiálů znamená, že se design nemá za co schovat. Beton přiznává svou texturu, dřevo svou kresbu a ocel svou strukturu. Tato autentičnost povyšuje prostor z čistě funkčního na filozofický; oslavuje trvanlivost a pravdu nad dočasnými trendy,“ hodnotí návrh David Korsa.

Podle něho nové dveře na celou světlou výšku, bukový obklad stěny či dlouhé vlny závěsů přitahují pohled vzhůru, což napomáhá nevědomému vnímání celé výšky prostoru a dodává bytu vertikální rozměr. I cílené umístění zrcadel na stěnách, skříních a v rozích místnosti vytváří „nekonečnou hloubku“.

Malý byt zvětšily příčky z luxfer. Teď je všude světlo a volný prostor

Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

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