Portorikánský hudebník, autor hitu Livin’ la Vida Loca, koupil původně byt na Upper East Side v roce 2012 za 5,9 milionu dolarů. V průběhu let jej střídavě nabízel k prodeji: poprvé za 8,4 milionu dolarů koncem roku 2016 a naposledy v loni v září, kdy požadoval za byt se čtyřmi ložnicemi 6,5 milionu dolarů.
Podle společnosti Compass se jej nyní podařilo realitní kanceláři prodat, a to za 6 150 000 dolarů (přibližně 128 milionů Kč). Jméno kupce není známé.
Celé patro jen pro sebe
Byt na adrese East End Avenue 170 postavili v roce 2008 podle návrhu renomovaného architekta Petera Marina, v 7. patře budovy zabírá přibližně 290 metrů čtverečních.
Za vchodem je velkolepá vstupní hala o šířce téměř devíti metrů, která vede do rozlehlého obývacího a kuchyňského prostoru. Velkorysé místnosti vévodí tři metry vysoká okna s výhledem na park Carla Schurze a řeku East River. Z fotografií je ovšem patrné, že z některých místností jsou vidět spíš dost všední záležitosti, především okolní bytové domy. Tak trochu jako výhled na sídlišti...
Otevřená kuchyň se pyšní vybavením na míru, pracovní deska je ze švýcarského křemence, luxusní spotřebiče jsou od značek Sub-Zero, Wolf a Miele.
Byt má dvě hlavní ložnice, obě doplňují velké šatny a koupelny ve stylu lázní obložené elegantním italským mramorem. K dispozici jsou však i další dvě ložnice, každá s rekonstruovanou koupelnou. Poněkud zvláštně však působí fakt, že sprchové kouty zakrývají závěsy, které si lidé obecně spojují spíše s levnějšími byty. Pátá místnost v domě má sloužit jako ložnice pro hosty, případně jako kancelář, knihovna či dětský pokoj.
|
Zpěvák Pavel Callta si v Peci pořídil horskou chatu. Práce na ní se nebojí
Je libo squash, nebo golf?
Nový majitel získal spolu s bytem také přístup k vybavení budovy, ve které nemovitost je. K dispozici tu mají majitelé promítací místnost, hernu s kulečníkem, posilovnu, squashový kurt i golfový simulátor.
Upravený dvůr s vodopádem nabízí klidné útočiště daleko od ruchu města, samozřejmostí je také vlastní parkovací stání.
|
Zpěvák Marek Ztracený má nový dům a krávu, která je součástí rodiny
Kdo je Ricky Martin
Zpěvák se narodil v roce 1971 v Portoriku a už jako teenager se proslavil jako člen skupiny Menudo. V 90. letech se stal už mezinárodní hvězdou. Celosvětový průlom přišel v roce 1999 s hitem Livin’ la Vida Loca, který nastartoval boom latinského popu. Dodnes patří Ricky Martin k nejúspěšnějším latinskoamerickým zpěvákům.
Má čtyři děti, dvojčata Mattea a Valentina mu v roce 2008 odnosila náhradní matka, s bývalým manželem (po šesti letech manželství se rozvedli v roce 2023) Jwanem Yosefem si pořídil dvě děti. Dcera Lucia se narodila v roce 2018 a syn Renn přišel na svět o rok později.