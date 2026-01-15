Světová zpěvácká hvězda Ricky Martin prodal svůj byt za 128 milionů

Zpěvák Ricky Martin prodal svůj byt na prestižní adrese, na newyorském Manhattanu. Je však opravdu tak luxusní, jak lze u tak astronomické částky očekávat? A důvod prodeje? Martin má v plánu žít na západním pobřeží, konkrétně v Beverly Hills, kde již bydlí v domě z poloviny minulého století v hodnotě 13,5 milionu dolarů.
Obývací pokoj volně navazuje na jídelnu, opticky jej opět zvětšují zrcadla.

Obývací pokoj volně navazuje na jídelnu, opticky jej opět zvětšují zrcadla. | foto: Profimedia.cz

Ricky Martin na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
Velká ložnice si samozřejmě vyžádala závěsy, bytový dům naproti není rozhodně...
Tato ložnice má jeden z nejlepších výhledů, které byt nabízí.
V interiéru nechybějí různé umělecké kousky včetně plastik a obrazů.
24 fotografií

Portorikánský hudebník, autor hitu Livin’ la Vida Loca, koupil původně byt na Upper East Side v roce 2012 za 5,9 milionu dolarů. V průběhu let jej střídavě nabízel k prodeji: poprvé za 8,4 milionu dolarů koncem roku 2016 a naposledy v loni v září, kdy požadoval za byt se čtyřmi ložnicemi 6,5 milionu dolarů.

Podle společnosti Compass se jej nyní podařilo realitní kanceláři prodat, a to za 6 150 000 dolarů (přibližně 128 milionů Kč). Jméno kupce není známé.

Celé patro jen pro sebe

Byt na adrese East End Avenue 170 postavili v roce 2008 podle návrhu renomovaného architekta Petera Marina, v 7. patře budovy zabírá přibližně 290 metrů čtverečních.

Za vchodem je velkolepá vstupní hala o šířce téměř devíti metrů, která vede do rozlehlého obývacího a kuchyňského prostoru. Velkorysé místnosti vévodí tři metry vysoká okna s výhledem na park Carla Schurze a řeku East River. Z fotografií je ovšem patrné, že z některých místností jsou vidět spíš dost všední záležitosti, především okolní bytové domy. Tak trochu jako výhled na sídlišti...

Otevřená kuchyň se pyšní vybavením na míru, pracovní deska je ze švýcarského křemence, luxusní spotřebiče jsou od značek Sub-Zero, Wolf a Miele.

Byt má dvě hlavní ložnice, obě doplňují velké šatny a koupelny ve stylu lázní obložené elegantním italským mramorem. K dispozici jsou však i další dvě ložnice, každá s rekonstruovanou koupelnou. Poněkud zvláštně však působí fakt, že sprchové kouty zakrývají závěsy, které si lidé obecně spojují spíše s levnějšími byty. Pátá místnost v domě má sloužit jako ložnice pro hosty, případně jako kancelář, knihovna či dětský pokoj.

Zpěvák Pavel Callta si v Peci pořídil horskou chatu. Práce na ní se nebojí

Je libo squash, nebo golf?

Nový majitel získal spolu s bytem také přístup k vybavení budovy, ve které nemovitost je. K dispozici tu mají majitelé promítací místnost, hernu s kulečníkem, posilovnu, squashový kurt i golfový simulátor.

Upravený dvůr s vodopádem nabízí klidné útočiště daleko od ruchu města, samozřejmostí je také vlastní parkovací stání.

Zpěvák Marek Ztracený má nový dům a krávu, která je součástí rodiny

Kdo je Ricky Martin

Zpěvák se narodil v roce 1971 v Portoriku a už jako teenager se proslavil jako člen skupiny Menudo. V 90. letech se stal už mezinárodní hvězdou. Celosvětový průlom přišel v roce 1999 s hitem Livin’ la Vida Loca, který nastartoval boom latinského popu. Dodnes patří Ricky Martin k nejúspěšnějším latinskoamerickým zpěvákům.

Má čtyři děti, dvojčata Mattea a Valentina mu v roce 2008 odnosila náhradní matka, s bývalým manželem (po šesti letech manželství se rozvedli v roce 2023) Jwanem Yosefem si pořídil dvě děti. Dcera Lucia se narodila v roce 2018 a syn Renn přišel na svět o rok později.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky

Kdy to všechno vzniklo? Tady se potýkáme s velkou neznámou. Některé zdroje...

Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s...

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v...

Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů

Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...

I bydlení v pražském pavlačovém domě může být úžasné. Podívejte se

Nasvícením klenutého stropu pavlačí vznikl nádherný optický efekt.

Pavlačový dům v pražských Nuslích z přelomu 19. a 20. století potřeboval rekonstrukci. A opravdu velkou. Vzniklo zde 15 bytů, avšak každý jiný, všechny s výhledem do Nuselského údolí.

Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení

Dispozice rodinného domu je 6+kk.

Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Ve spolupráci
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...

15. ledna 2026

Světová zpěvácká hvězda Ricky Martin prodal svůj byt za 128 milionů

Obývací pokoj volně navazuje na jídelnu, opticky jej opět zvětšují zrcadla.

Zpěvák Ricky Martin prodal svůj byt na prestižní adrese, na newyorském Manhattanu. Je však opravdu tak luxusní, jak lze u tak astronomické částky očekávat? A důvod prodeje? Martin má v plánu žít na...

15. ledna 2026

KVÍZ: Remoska, jekor i sifon. Jak dobře znáte socialistickou domácnost?

V brněnské Moravské galerii začala výstava Paneland, která mapuje tento fenomén...

Paneláky, šumperáky, remosky, jekory a obývací stěny – socialistické bydlení mělo svá specifika. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte vybavení, které tehdy patřilo do každé „normální“...

vydáno 15. ledna 2026

Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení

Dispozice rodinného domu je 6+kk.

Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...

14. ledna 2026

Špionážní zrcadlo nepatří jen do detektivek, je to skvělé designové řešení

Zrcadlo opticky skvěle zvětšuje prostor, koupenu za ním nikdo nečeká. A je tam!...

Snad v každé detektivce, když dojde k výslechu podezřelých, sledují kolegové policisty jeho průběh za zrcadlem. To se tváří ze strany výslechové místnosti jako běžné zrcadlo, z druhé strany je však...

14. ledna 2026

Venkovské sídlo skrývá neobvyklý byznys s ročním příjmem 1,4 milionu korun

Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v...

Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v přepočtu za 25,3 milionu korun. Swanwick House stojí na pozemku o rozloze 81 arů. Má pečlivě udržovanou zeleň, terasy a...

13. ledna 2026

Malý, ale šikovný. Domek na břehu jihočeského rybníka je rájem pro relaxaci

Břeh nechala autorka zahrady, Petra Novotná, zpevnit kamennými valouny, které...

Na úplném okraji malé obce v jižních Čechách, v oblasti protkané vyhlášenými jihočeskými rybníky, vyrostl minidomek sloužící jako útočiště pro útěk před ruchem města.

13. ledna 2026

Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky

Kdy to všechno vzniklo? Tady se potýkáme s velkou neznámou. Některé zdroje...

Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...

12. ledna 2026

Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů

Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...

12. ledna 2026

Život v centru Prahy s miminkem? Zpívající učitel překvapil výběrem bydlení

Manželé jsou pražští motorkáři, to znamená, že jejich skútr je často v zápřahu.

Trendem posledních let je opouštět centrum Prahy, obzvláště když zakládáte rodinu. Muzikálový zpěvák a frontman skupiny Motorband Petr Kutheil, kterého si diváci pamatují i z Hlasu ČeskoSlovenska, to...

11. ledna 2026

Secesní činžák z roku 1909 se jako zázrakem proměnil na skvělé bydlení

Dřevěné podlahy interiér příjemně zateplují.

Památkově chráněný secesní dům z roku 1909 v Sovově ulici v pražském Karlíně Praze je zářným příkladem toho, že rekonstrukce starých domů patří k „majstrštykům“ českých architektů. O tom svědčí nejen...

10. ledna 2026

Sídliště Ďáblice je unikát. Paneláky tu architekti dovedli k dokonalosti

Lokalita, kde chce společnost CPI postavit výškové budovy.

Atypické sídliště na severu Prahy je jedním z nejlepších příkladů panelové výstavby nejen v hlavním městě, ale v celém Česku. První panelové domy tu začaly růst na konci šedesátých let a už tehdy...

9. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.