Manželé Alena a Ondřej se poznali v době, kdy měl každý z nich dvě děti z předchozích vztahů. Společně se stali rodiči dvou dalších. Když se dnes všichni vrátí domů ze školy a ze zaměstnání, je jich doma osm. Nový společný domov našli v hlavním městě, což se hodilo proto, že tu oba manželé pracují.

„Jednoduché to ze začátku vůbec nebylo, protože děti jsou ve věku od tří do čtrnácti let. Nešlo však jen o otázku výchovy, kvůli složitým vztahům v rodině jsme se navíc museli nečekaně odstěhovat z patrového rodinného domu za Prahou. Přesto bych neměnila,“ konstatuje Alena.

Oproti svému muži, který má děti z předchozího vztahu ve střídavé péči, je má Alena výhradně u sebe. „Potřebovali jsme najít takový byt, kam bychom se všichni vešli, aniž by kdokoliv z nás byl doma ochuzený o své soukromí. Nicméně zprvu se to zdálo jako nadlidský úkol. Pak se nám naštěstí naskytla možnost koupit tento původně komerční prostor v relativně novém developerském projektu na Praze 9,“ vysvětluje Alena.

A pokračuje: „Rozhodla nejenom blízkost MHD, ale i to, že střecha několikapatrového bytového objektu je zařízená pro společné aktivity obyvatel bytovky. Jsou na ní venkovní grily, polstrované sedačky a spousta vzrostlé zeleně. O pěkných výhledech na město ani nemluvím. Místnosti v plánovaném bytě byly naprosto nezařízené, fungovala jen toaleta. Museli jsme zařizovat rychle, nicméně neuběhlo ani sedm měsíců a mohli jsme se stěhovat.“

Z nuly na 7+kk

Kreativní majitelé konzultovali své požadavky na bydlení v přízemí domu a na jeho zařízení s architektem. Díky tomu se povedlo proměnit holobyt v útulné zázemí, dokonce s několika výhodami. Středem bytu 7+ kk je otevřená obytná místnost s jídelnou. Rodina má k užívání dvě toalety, dvě koupelny se sprchovými kouty, menší prádelnu.

Dohromady 141 m2, na nichž má každý pokoj vlastní úložné prostory: na chodbě u vstupu do bytu stojí sedm prostorných boxů, k nim patří i menší sklad. Vzhledem k rušnějšímu provozu domácnosti a finančním možnostem vybírali majitelé zařízení bytu v nábytkových řetězcích.

„Kromě toho, že jsme potřebovali zůstat v Praze, chtěli jsme každému dítěti dopřát vlastní pokoj a současně zajistit, abychom trávili hodně času pohromadě. Děti si sice chtěly vybrat pokoj, ale díky tomu, že jsou všechny místnosti stejné, to bylo snazší, a ty větší se nehádaly,“ smějí se rodiče.

Veškeré rodinné dění probíhá v hale s několika pohovkami a velkým jídelním stolem. V rohu umístěná kuchyň je oddělená prosklenou stěnou. Do malých pokojů se vešlo vše potřebné, postel, křeslo, stolek a skříňka na oblečení.

Přes prosklené stěny mají rodiče podle svých slov o celé ,smečce’ dobrý přehled. Na druhou stranu si (zejména starší děti) mohou s pomocí zatemňovacích závěsů vytvořit soukromí pro spánek, učení i odpočinek.

Světlo z porcelánu

Manželé během rekonstrukce dlouho zvažovali, jak na pohled dost strohé bývalé komerční prostory s přiznanými povrchy konstrukčních materiálů co nejvíce oživit a zajímavě zútulnit. Pak přišla inspirace, a byla úplně blízko, na chodbách domu.

Tam se totiž nedají přehlédnout barevné originální vypínače, zásuvky i další prvky elektroinstalace. Pátrali a zjistili, že architekti zvolili českou značku Katy Paty, výrobce barevných porcelánových vypínačů a zásuvek. Hodilo se, že v e-shopu značky našli i designové osvětlení (jak jinak než z porcelánu).

V předsíni, kuchyni a na stropě z pohledového betonu v hale si mohli pohrát s barvami, konkrétně s kombinací závěsných bodových světel Vina. V nabídce našli svítidla do ložnice, dětských pokojů či koupelen, a to stropní a nástěnná světla z kolekce Cubus. Kromě designu rodiče oceňují kvalitu samotného světla v tmavším prostoru v přízemí. Svítidla totiž poskytují ideální světelný rozptyl pro četbu knihy i vypracování domácích úkolů.

A přestože tenké tabulky vypínačů Tabella působí na pohled křehce, opak je pravdou, jsou velmi odolné. Díky ručnímu glazování zvládají poškrábání, neponičí se při elektrickém zkratu, na jejich povrchu nezůstávají otisky prstů, prach ani jiné nečistoty.

Rodina má veselou i předsíň právě díky vypínačům v kontrastních barvách. V kuchyni nebo v dětských pokojích rodiče sladili volbu s nábytkem a doplňky. Porcelánové USB zásuvky školním dětem usnadňují nabíjet chytrá zařízení.