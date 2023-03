Když si mladý muž užívá zlaté časy aneb byt podle přání majitele

Mladý majitel původně sháněl byt na pronájem. Prošel jich více než dvacítku, a žádný ho neoslovil jako tento, který navštívil jako první. Bytový dům v developerském projektu vyrostl na pozemku mezi rodinnými vilami a fasádou směřuje k Vltavě. Výhodami jsou klidná lokalita, zároveň dostupnost centra a parkování v domě.

Obrazy od mladé výtvarnice prozářily chodbu vedoucí do ložnice a pokoje pro hosty. Prostor otvírají i vizuálně dveře s výškou až do stropu.

„Volbu ovlivnilo několik podstatných momentů, například to, že mi jej odsouhlasil také můj otec, který je stavař. Vystudoval jsem sice stavební průmyslovku, ale oboru jsem se nikdy nevěnoval. Rozumím byznysu a věcem, které v podstatě neexistují. Hmota mě energeticky zatěžuje. Kvalitu provedení stavby ovšem poznám,“ říká majitel bytu, který má trvalé bydliště v Hradci Králové, ale kvůli své profesi stále víc času tráví v Praze.

„Výborně se tu cítím a funguji. V práci mluvím denně až osm hodin s lidmi, potřebuji proto vypnout. Poté, co jsme byt zařídili, mě to tu naprosto,dostalo’. Rozhodl jsem se, že jej nepronajmu, ale naopak tu v této životní etapě budu část týdne bydlet. I když jednou plánuji bydlení co nejblíž přírodě na venkově,“ prozrazuje.

V absolutní důvěře

Developer nabízel luxusní, ale nezařízené byty. Tento 3+kk o ploše příjemných 90 m2 má promyšlenou dispozici. Vše mohlo tudíž zůstat beze změny, nic se nemuselo měnit, vyhovoval dokonce i počet elektrických zásuvek. Majitel si pamatoval zařizování rodinného domu, o něž se před pár lety sám pokusil. Stresující zkušenosti se chtěl nyní vyhnout.

Když mu kamarádka ukázala na Instagramu práci interiérové designérky Kateřiny Šindelářové ze studia Absolut Design, oslovil ji. Líbil se mu nadčasový střízlivý rukopis návrhů, v nichž se objevuje přírodní dřevo a kámen. Realizace přitom nebyly prvoplánově extravagantní jako řada moderních interiérů.

„Sešli jsme se a sedli si i lidsky. Přišla, vše si nafotila, poslala vizualizaci, výsledek byl lepší, než jsem čekal,“ vzpomíná na začátek spolupráce.

Dřevo, kůže, ryzí kov a zlatá v kombinaci s lávově šedou charakterizují byt v developerském projektu.

A designérka pokračuje: „Hlavní idea a designová linka mi zabraly asi měsíc. Následné vypracování dokumentace s vizualizací trvaly tři měsíce. Majitel je vytížený manažer, proto myslím, že v bytě laděném do pánského stylu uvítal ,ženský’ pohled a zkušenost s provozem domácnosti. Jako většina mužů hlídal ozvučení prostoru, inteligentní domácnost, stínění venkovních rolet, bezpečnostní zařízení... V tom ostatním jsem měla naprosto volnou ruku.“

Zvenku rovnou do obýváku

Vysoký standard provedení bytu autorku interiéru překvapil. „Je nejlepší, jaký jsem ve své praxi kdy zažila: třívrstvé dřevěné podlahy, koupelna a toaleta obložené přírodním kamenem. Dveře vysoké pod strop se skrytými falcovými zárubněmi prostor sjednotily a dodaly mu lehkost. Za naprostý unikát v developerském projektu tohoto typu považuji osvětlené zapuštěné sokly, možnost ladit světelnou atmosféru,“ chválí designérka.

Investora při výběru samotného bytu zaujala i předzahrádka s terasou. „Nemám čas na nějaké zahradničení, ale rád se i ve městě dívám do zeleně. S přáteli tu často grilujeme, komfort vylepšila kvalitní vířivka od české značky Usspa. Terasu kryje pergola, která se dá v případě potřeby plně uzavřít, a můžu zatopit,“ pochvaluje si.

Inspiraci pro obklad TV stěny v obývacím pokoji našla designérka na ulici přímo na domě. „Když jsem prvně přijela, hned mě zaujalo atypické dřevěné členění fasády. Majitel mě v nápadu podpořil. Obložení z dubových latí koresponduje s podlahou.“

Čistý design, ryzí kov

Autorkou dvou pozlacených obrazů, které cestu do ložnice a pokoje pro hosty doslova nasvítily, je výtvarnice Julia Chochola. „Rodinným stříbrem“ jsou artefakty od významného sochaře Olbrama Zoubka, které si majitel přistěhoval. Jeden z nich má v sobě zlatý prvek, na hřejivé odstíny pak interiérová designérka navázala a pracovala s nimi v kuchyňském a jídelním koutě, které jsou součástí obývacího pokoje.

Mosazný lustr italské značky Gervasoni navržený slavnou Paolou Navone se jakoby vznáší nad stolem a odráží světlo do místnosti. Kuchyňskou linku s dvířky v odstínu lávově šedé stejně jako veškerý vestavěný nábytek zadala designérka truhlářům firmy Interiéry Říha Milevsko.

Televizní stěna na míru vyrobená z dubových latí volně navazuje na členění fasády domu. Kožená polohovací pohovka a puf jsou od značky Natuzzi.

„Vybírala jsem desky od výrobce Egger z řady Perfect Sense, tedy vysoce kvalitní materiál s hlubokým matem. Základní koncepcí byla má představa, nicméně majitel si některá řešení (kupříkladu vybavení zásuvek a skříněk) či fungování kuchyně převzal ze svého zatím trvalého domova mimo Prahu. Vyzkoušenou měl také kvalitu spotřebičů značky Miele, přál si vestavěný kávovar a vinotéku,“ přibližuje Kateřina Šindelářová z Absolut Design.

Vybírala rovněž nábytkové solitéry, pohovka i židle mají kožené čalounění. Do konceptu maximálního pohodlí se na přání majitele vešly kvalitní kontinentální postele renomovaných výrobců v obou ložnicích.