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Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše

Alena Řezníčková
Obestavění instalační šachty se stalo základním prvkem určujícím členění...

Obestavění instalační šachty se stalo základním prvkem určujícím členění místnosti. | foto: Michal Bernátek

Centrem celého bytu je kuchyň s navazujícím obytným prostorem.
Prosklená vitrína nad lavicí se stala elegantním místem pro vystavení sbírky...
Kuchyň je propojená s jídelní i obytnou zónou.
Stůl s deskou z kompaktního laminátu doplňují židle od značky Ondarreta,...
33 fotografií
Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla – ztrátu zeleně jim kompenzuje soukromá zahrada s panoramatickým výhledem přímo nad bytem.

Návrh svého nového bytu svěřili majitelé brněnskému studiu Le bon design. Výběr studia nebyl náhodný, klienti se totiž mohli spolehnout nejen na návrh interiéru, ale také na výrobu vybavení na míru a celkovou realizaci interiéru, a to od kuchyně, přes koupelny až po ložnici či dětský pokoj.

Středobodem celého bytu je obytný prostor. Při návrhu jsme pracovali s obestavěním instalační šachty, která se přirozeně stala prvkem určujícím členění místnosti. Díky tomu je prostor logicky rozdělený do jednotlivých zón a zároveň zde vzniklo množství úložných prostor,“ popisuje základ projektu Klára Nováková ze studia Le bon.

Srdcem domova je kuchyň

Pro rodinu s dětmi (a nejen pro ni) dnes bývá centrem bytu i domu kuchyň s navazujícím obývacím prostorem. Nejinak je tomu i zde. Designéři samozřejmě sáhli po odolných materiálech se snadnou údržbou i špičkových spotřebičích, které usnadňují provoz v kuchyni.

Na pracovní plochy byly použité desky z keramiky, které vynikají svou pevností, snadnou údržbou a odolností vůči poškrábání, teplu, skvrnám i chemikáliím, což je v kuchyni doslova k nezaplacení.

Obestavění instalační šachty se stalo základním prvkem určujícím členění místnosti.
Centrem celého bytu je kuchyň s navazujícím obytným prostorem.
Prosklená vitrína nad lavicí se stala elegantním místem pro vystavení sbírky keramických hrnců z italské Apulie.
Kuchyň je propojená s jídelní i obytnou zónou.
Stůl s deskou z kompaktního laminátu doplňují židle od značky Ondarreta, jejichž design harmonicky zapadá do celkového konceptu interiéru.
33 fotografií

To ostatně platí i o desce z kompaktního laminátu použité na velký jídelní stůl. K němu navrhli designéři lavici, která nabízí pohodlné zázemí i pro více osob. Na lavici navazuje blok vestavných skříní a botníků nabízejících dostatek úložného prostoru, aniž by v interiéru působily zbytečně zatěžujícím dojmem.

K jídelnímu stolu přidali designéři pohodlné židle od španělské značky Ondarreta. „Prosklená vitrína nad lavicí představuje elegantní místo pro vystavení rodinné sbírky keramických hrnců z italské Apulie, která do interiéru vnáší osobitost a příběh,“ upozorňuje na zajímavý detail Klára Nováková.

Soukromí pro děti

Netradičně je pojaté spaní v dětském pokoji. Místo klasických postelí tu najdete dva „boxy“ nad sebou, které lze opticky uzavřít pomocí posuvných roštů. Ty dokážou navodit příjemný pocit soukromí.

Samozřejmě nechybějí vestavné skříně se spoustou úložného prostoru, které pomáhají udržet pořádek, a také dostatečně velká pracovní plocha pro práci s počítači. Autoři pamatovali i na policové knihovny.

Mají kuchyňskou linku z krabic od mléka. Neuvěřitelný výsledek vypadá skvěle

Koupelny na přání

Interiér se může pochlubit hned třemi koupelnami, které splňují všechny potřeby rodiny s dětmi. Třeba v průchodu do menší koupelny je umístěna pračka se sušičkou a najdete zde i prakticky řešené místo pro kočičí toaletu. „I tento prostor jsme navrhli s důrazem na funkčnost a zachování čistého vzhledu interiéru,“ zdůrazňuje Klára Nováková.

Jinak si každý může vybrat „hygienu“ podle přání, k dispozici má rodina vanu i velký sprchový kout, samostatnou toaletu doplňují i klozety v koupelnách.

O autorech

Studio Le bon vzniklo v roce 1996, letos tedy slaví třicáté výročí založení.

„Originalita a jedinečnost vznikají tam, kde věříte svému snu. Přesně na tom od roku budujeme naši značku. Originální, osobní a s citem pro detail. Jako v každém vztahu je výsledek naší práce založený na diskusi s našimi klienty, z nichž se často stávají přátelé. Společně objevujeme prostor, vybíráme materiály i ta nejlepší funkční řešení.“

Studio se zaměřuje na koupelnový a kuchyňský nábytek, ale nebrání se ani navrhování celých interiérů. Za svou práci získalo již řadu ocenění.

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