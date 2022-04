Interiér je promyšlený do detailu, přitom jej lze podle potřeby měnit

Zadání investora bylo vytvořit komfortní zázemí pro čtyřčlennou rodinu, která se může do budoucna rozrůst. Majitelé si současně přáli, aby vybavení bylo finančně dostupné.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Pro spolupráci oslovili interiérové studio Casamoderna, které nabízí nejen kusový solitérní nábytek od vybraných, převážně italských renomovaných výrobců, ale i výrobu nábytku na míru ve své rodinné truhlárně s dlouholetými zkušenostmi. Manželé šli takzvaně na jistotu na doporučení přátel, kteří byli se službami studia Casamoderna spokojeni.

Jinová a jangová energie

Realizace interiéru dvoupatrového domu, který měl již dané dispozice, se ujal David Šesták, jenž projektu definoval hlavní „kostru“ a obohatil ji o velmi praktické a technicky zajímavé prvky. K dekorování si pak přizval stylistku Báru Holcovou, která do Davidovy decentně laděné koncepce, postavené na bílé a dekoru dřeva, vnesla jemnou ženskou energii a teplo domova.

Autor interiéru v zásadě do výběru doplňků nezasahoval. „Nebylo to tak, že já bych si udělal svoje, projekt předal a nezajímal se, jak se vyvíjí dál, nebo o tom, že by si stylistka dovezla pouze vázy, květiny a další. Spolupráce byla založena na vzájemném respektu a komunikaci. Do některých věcí jsme zasahovali společně,“ hodnotí propojení sil David Šesták.

Od podlahy

Kromě zadání ze strany majitelů si designér musel poradit s některými danostmi v rámci standardů od developera. Měl však šanci vybrat si ze dvou odstínů podlahy či z nabídky obkladů do koupelen. Právě odstín podlahy byl nosným vodítkem k volbě materiálů určených pro velké nábytkové plochy.

Spodní patro se nese v duchu nadčasových světlých barev. Plochy s dekorem dřeva jsou ve shodném odstínu jako podlaha. I dekorace byly vybírány s citem, v jemných barevných odstínech.

Horní patro hraje barvami a každý pokoj má svého ducha a charakter. Ložnice je laděna do tmavších odstínů pro větší pocit intimity i spánkový komfort. Zařízení dětských pokojů vypovídá o věku a povaze dětí. Čtvrtý pokoj v patře slouží jako pracovna s možností rozložení pohovky na lůžko k příležitostnému přespání a také jako záloha pro případ, že by se rodina rozrostla o dalšího člena domácnosti.

Výhodou dané dispozice je bezesporu rozvržení koupelen a sociálního zařízení včetně technické místnosti, kterou jistě každá domácnost s dětmi náležitě ocení.

Výrazné barevné dekorace napříč všemi pokoji jsou snadno demontovatelné a vyměnitelné. Stěžejní nábytek byl vyrobený v nadčasových barvách.

David Šesták si nechal obzvlášť záležet na množství a zpracování úložných prostor stejně jako na vstupní hale do domu, kterou navrhoval se záměrem, aby již při příchodu bylo jasné, že za interiérem stojí práce profesionála.

„Mojí snahou bylo vytvořit vstup, který celou koncepci otevře a bude nejen pro rodinu, ale i pro návštěvy příjemným zážitkem, v žádném případě hluchým či slabým místem. S dispozicí jsem si vyhrál tak, aby v prostoru nebyla žádná barikáda, zpracoval jsem stěnu, která nabízí nejen odkládací, ale i úložný prostor, místo k sezení i k zavěšení oděvů. Například police, které zdobí stěnu, jsou posuvné do výšky, kam dosáhnou i malé děti,“ říká designér Šesták.

Také závěsné konzole nechal vyrobit na míru, aby odpovídaly praktickým nárokům. Samozřejmostí takové stěny je zrcadlo, které mimo jiné plní funkci optického zvětšení místnosti. Právě na takové práci je nejlépe vidět, jaké výhody nabízí nábytek na míru.

Na vstupní hale, která je vybavena stěnou na míru, si autor nechal záležet. Je koncipována pro rodinu s malým a dospívajícím dítětem.

„Vždy se pro nějaký vzhled či systém rozhoduji na základě jiných vstupních faktorů, než jsou trendy. Těmi se neřídím, nemám je rád. Ačkoli by se mohlo zdát, že jde o jednoduchou cestu, jak se zalíbit,“ říká David Šesták, jehož „geny“ jsou doslova napojené na výrobu nábytku a obecně výrobu ze dřeva. Vyrůstal totiž v rodině, která se téměř třicet let věnuje truhlářské výrobě a již řadu let interiérovému studiu s typovým nábytkem.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.