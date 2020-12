Byt pro vášnivé sjezdaře má po rekonstrukci řadu chytrých vychytávek

Dcera se synem závodně lyžují, rodiče jsou zapálenými lyžaři, a tak celá čtyřčlenná rodina přizpůsobila svůj život tomuto s sportu. Protože se však nechtěla úplně vzdát bydlení ve městě, rozhodla se trávit zimní sezonu na horách a léto a podzim v metropoli.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Rodiče si tomuto režimu přizpůsobili práci a děti chodí do školy půl roku na horách a půl v Praze. Aby to ale bylo možné, museli si najít vhodný byt, který by byl dostatečně velký a přímo v centru dění.

Takový našli ve Špindlerově Mlýně. Byt o výměře necelých 70 metrů se jevil jako dostatečně velký, ale byl po předchozích majitelích v dost neutěšeném stavu a měl nevyhovující dispozici.

Proto se majitelé rozhodli pro důkladnější rekonstrukci, s níž se obrátili na architektku Pavlínu Vlačihovou z architektonického studia Tastruktura.

Očima architektky

„Zadáním pro mě bylo změnit dispozici tak, aby vznikly dva dětské pokoje, ložnice pro rodiče, koupelna s toaletou a ještě samostatná toaleta, obývák mohl být spojený s kuchyní. Co se týká designu bytu, majitelé chtěli dřevo a neutrální barvy, zbytek byl plně v mé režii,“ popisuje architektka.

Nejprve bylo tedy potřeba změnit původní nevyhovující dispozici, kde byly dva pokoje, jeden obývací pokoj a malá kuchyňka, velká chodba, malá koupelna a oddělené WC. Aby bylo možné přidat pokoj navíc, bylo nutné zásadně změnit dispozici, a to tak, že se upravovaly i nosné zdi. U sportovní rodiny bylo také zásadní vyřešit úložné prostory.

„Všechno je tady dělané na míru tak, aby se vešlo maximum věcí, a zároveň aby byt už nemusel být zahlcen dalším nábytkem. Rekonstrukce i zařízení nakonec dopadlo skvěle a zprvu hodně nevhodně řešený prostor s nesmyslně velkou chodbou, spoustou dalších chodbiček a málo pokoji se proměnil v pěkný vzdušný třípokojový byt, který je uzpůsobený čtyřem sportovním nadšencům,“ hodnotí Pavlína Vlačihová.

Jednoduchý horský styl

Tím, že bylo nutné do bytu dostat více pokojů, hrozilo, že by mohl ve výsledku působit stísněně. Proto tam architektka chtěla dostat hodně světla prostřednictvím použitých materiálů.

Aby splnila i zadání dát do bytu dřevo, které na hory patří, vybrala si světlou březovou překližku, která prostor zateplí a zároveň prozáří. Navíc s ní velmi ráda pracuje, protože je to výborný materiál dovolující prořezávání a je pěkná i na hranách, jež je tak možné nechat viditelné.

Jako základ, který udal interiéru tón, zvolila březovou dřevotřísku, z níž jsou vyrobené skříně i solitérní nábytek. Z masivních březových tyček vznikla lavice v jídelně, kdy pak tyčky přecházejí přes stěnu na strop, a vymezují tím jídelní a kuchyňskou část.

Trefným nápadem je dekorace vytvořená z kabelu stropního svítidla, kdy kabel na zdi znázorňuje půdorys jednotlivých sjezdovek v celém areálu Špindlerova Mlýna.

Speciality

Z masivního běleného dubu jsou podlahy. Dřevo doplňuje bílý neutrální nábytek vyráběný na zakázku (kuchyňská linka, úložné skříně v pokojích a v ložnici). S bílou výmalbou v bytě krásně ladí betonová stěrka použitá na zdi v kuchyni.

Celá rodina hodně lyžuje, takže architektka vytvořila v předsíni speciální niku, do které se mohou ukládat i mokré lyže. Nika je odvodněná, takže voda z lyží steče do odpadu.

Další lyžařskou specialitou jsou vestavěné překližkové skříně s prořezávanými dvířky. Prořezy ve tvaru křížků nejsou samoúčelným ornamentem. Za dvířky jsou totiž sušáky na lyžařské boty a díky prořezům může skříňka dýchat. Dveře jsou navíc zasunovací, takže když se dovnitř dají mokré boty a topí se, dveře se otevřou a zasunou, tedy nepřekážejí v prostoru a neničí je vlhkost.

Úložné prostory jsou vyřešené v ložnici rodičů i v dětských pokojích skříněmi vestavěnými podél postelí i nad nimi.

O autorce Pavlína Vlačihová Architektonický ateliér TASTRUKTURA se při řešeních snaží o prolnutí specifiky daného místa, charakteru zadání a osobnosti investora. Zajímá se o celý rozsah architektonické práce. Zajišťuje všechny stupně realizace, od konceptu a studie přes dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, projekt až po dozor na stavbě.

