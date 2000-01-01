náhledy
V 39 metrech čtverečních u náměstí I. P. Pavlova v Praze se bojovalo o každý centimetr. Architektka Markéta Bromová dokázala do jediného prostoru vměstnat spaní, stolování, šatnu i pracovní kout, a to i díky na míru vyrobenému nábytku a otočné televizi. Podívejte se na skvělou inspiraci.
Autor: Veronika Raffajová
Od výklenku vpravo, kde je vestavba válecí postele, pokračuje knihovna/police s TV a dále pódium, na kterém je umístěna sedačka. Na projektu vedle architektky Bromové spolupracovala také Ing. arch. Dominika Galandová.
Autor: Veronika Raffajová
Postel pod pódiem se díky kolečkům vysouvá velmi snadno.
Autor: Veronika Raffajová
Televize je otočná, lze se tak na ni dívat z výklenku a i ze sedačky.
Autor: Veronika Raffajová
Knihovna s policemi posloužila i pro umístění otočné TV.
Autor: Veronika Raffajová
Televizi lze sledovat z pohovky, válecí postele v „apendixu“ a po vytažení zpod pódia i z postele určené na spaní.
Autor: Veronika Raffajová
Jídelní stůl umístěný u okna s výhledem do vnitrobloku je vyklápěcí.
Autor: Veronika Raffajová
Stůl lze sklopit a ušetřit tak místo.
Autor: Veronika Raffajová
Vestavba válecí postele v „apendixu“
Autor: Veronika Raffajová
V garsonce nechybí ani malý pracovní kout. Dubové parkety jsou původní, prošly samozřejmě repasí.
Autor: Veronika Raffajová
Interiér oživují zajímavé doplňky a drobné solitéry.
Autor: Veronika Raffajová
Kuchyň v předsíni nabízí až překvapivě hodně úložného prostoru.
Autor: Veronika Raffajová
Detail kuchyňské linky v chodbě
Autor: Veronika Raffajová
Průhled z kuchyňky do koupelny
Autor: Veronika Raffajová
Koupelna s umyvadlem na desce
Autor: Veronika Raffajová
Půdorys bytu – celková plocha je 39 m2
Autor: Studdio Markéta Bromová architekti
Řešíte i vy svůj malý byt? Další inspiraci můžete najít v knize Minimal z nakladatelství Idealab, která nabízí 49 architektonických řešení malých bytů, převážně z Česka (jením z nich je i tato garsonka od architektky Bromové, ale také rozhovory s architekty, developery, interiérovými designéry a teoretiky, které ukazují, jak může malý byt nabídnout stejný komfort jako prostorné bydlení.
Autor: archiv Idealab