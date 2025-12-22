„Původní řešení jsme redefinovali s důrazem na plynulost a vizuální propojení. Denní zóna otočená k Dunaji zůstala velkorysá, pracovnu jsme začlenili jako její přirozené pokračovaní. Hlavní ložnice získala vlastní koupelnu a celý prostor jsme předělali tak, aby ostré linie ustoupily jemným, oblým přechodům. Tyto formy vás pak vedou bytem intuitivně a podněcují objevování jeho jednotlivých zákoutí,“ popisuje přístup studia architekt Juraj Krč.
Náročně pojatý projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
|
Do pánského loftu s výhledem na Prahu by se kvůli šatně zamilovala i žena
Surové materiály i design
Podle autorů stojí interiér na dialogu mezi surovostí materiálů a precizní elegancí designových prvků. Betonový strop, ponechaný v jeho přirozené podobě, vytváří autentický základ, který podporuje mikrocementová podlaha i mobiliář, který prostoru dodává sofistikovanost a nadčasovost.
Prostor je nejen esteticky vyvážený, ale i funkční: akustický mikroperforovaný dřevěný obklad zaručuje optimální zvukové podmínky. „Navíc je doplněný i o umění v podobě akustického obrazu,“ upozorňuje Juraj Krč.
|
Luxusní mezonet s výhledem na Prahu vsadil na strop otevřený do krovu
Pracovna navazující na denní zónu je od ní oddělená posuvnými skleněnými dveřmi. Nelze zde přehlédnout křeslo Gemma od značky Moroso, které navrhl Daniel Libeskind, ale ani svítidlo Shibari od výrobce Bomma, jehož autorkou je Kateřina Handlová.
V hlavní ložnici dominuje prostoru ocelová stěna za postelí. Tento materiál se lehce objevuje už v denní části bytu. Součástí ložnice je i jedna z koupelen, která si však zachovává intimitu svým řešením. Ložnici pro hosty ozvláštnila výrazná textilní tapeta, kde se mezi rostlinami ukrývá deset vyhynulých zvířat.