Byt s panoramatickým výhledem na Dunaj je rájem pro náročného muže

Alena Řezníčková
Na břehu Dunaje najdete v moderní novostavbě byt s panoramatickými výhledy. Majitel měl s interiérem hodně ambiciózní plány, proto se obrátil na architekty ze studia Archstyl, aby mu je pomohli naplnit.
Surový beton a designové kousky, to je mix, který zaplnil čtyřpokojový byt nad Dunajem. | foto: Marián Svítek

Panoramatické výhledy okouzlí každého, kdo do bytu přijde.
Výhled na město si lze vychutnat i od jídelního stolu.
Kuchyň byla navržená na míru, doplňuje ji robustní ostrůvek s varnou desku s...
„Původní řešení jsme redefinovali s důrazem na plynulost a vizuální propojení. Denní zóna otočená k Dunaji zůstala velkorysá, pracovnu jsme začlenili jako její přirozené pokračovaní. Hlavní ložnice získala vlastní koupelnu a celý prostor jsme předělali tak, aby ostré linie ustoupily jemným, oblým přechodům. Tyto formy vás pak vedou bytem intuitivně a podněcují objevování jeho jednotlivých zákoutí,“ popisuje přístup studia architekt Juraj Krč.

Náročně pojatý projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Do pánského loftu s výhledem na Prahu by se kvůli šatně zamilovala i žena

Surové materiály i design

Podle autorů stojí interiér na dialogu mezi surovostí materiálů a precizní elegancí designových prvků. Betonový strop, ponechaný v jeho přirozené podobě, vytváří autentický základ, který podporuje mikrocementová podlaha i mobiliář, který prostoru dodává sofistikovanost a nadčasovost.

Prostor je nejen esteticky vyvážený, ale i funkční: akustický mikroperforovaný dřevěný obklad zaručuje optimální zvukové podmínky. „Navíc je doplněný i o umění v podobě akustického obrazu,“ upozorňuje Juraj Krč.

Luxusní mezonet s výhledem na Prahu vsadil na strop otevřený do krovu

Pracovna navazující na denní zónu je od ní oddělená posuvnými skleněnými dveřmi. Nelze zde přehlédnout křeslo Gemma od značky Moroso, které navrhl Daniel Libeskind, ale ani svítidlo Shibari od výrobce Bomma, jehož autorkou je Kateřina Handlová.

V hlavní ložnici dominuje prostoru ocelová stěna za postelí. Tento materiál se lehce objevuje už v denní části bytu. Součástí ložnice je i jedna z koupelen, která si však zachovává intimitu svým řešením. Ložnici pro hosty ozvláštnila výrazná textilní tapeta, kde se mezi rostlinami ukrývá deset vyhynulých zvířat.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

