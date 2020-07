Jak se bydlí na Tchaj-wanu, když mají manželé rozdílné názory

Architektům ze studia Hao Design bylo od začátku jasné, že utkání tak rozdílných přístupů k interiéru bude vysilující, zvlášť když musí skončit nerozhodně. Pár s malou dcerou koupil byt v novostavbě v rezidenční čtvrti tchajwanského Kao-siungu ještě ve chvíli, kdy bylo možné zasahovat do dispozic a standardu bytu. To bylo pro architekty příjemnější částí zakázky.

Komplikace nastaly, až když začali společně s investory řešit celkové vyznění prostoru. Muž pracující jako inženýr se specializací na ocel si oblíbil industriální styl plný kovu a surových povrchů.

Jeho žena letuška zase ráda objevuje kouzla jiných kultur a vzájemně je kombinuje. V interiéru přitom dává přednost jednoduchým tvarům, světlým barvám a přírodním materiálům.

Po sérii diskusí se architekti rozhodli zkombinovat šedé odstíny, cementovou stěrku, dlažbu s dekorem kamene a dýhu z mořeného dřeva s výraznou kresbou tak, aby vytvořili šedočernou základnu, která však zároveň odkazuje na přírodu.

Kovové detaily běžně používané v rámci industriálního designu využili jako doplňky například v podobě konstrukcí stolků ze světlého dřeva nebo odkrytých trubek vzduchotechniky pod stropem. Bílé cementové desky se strukturou dřeva, přírodní dubová dýha a nábytek z masivního dřeva byly vybrány tak, aby do prostoru vnesly světlý japonský styl.

Askeze bez odříkání

Při plánování prostorového uspořádání byla hlavním požadavkem majitelů otevřenost interiéru. Rozmístění jednotlivých funkčních zón i samotného nábytku je zde uzpůsobeno pronikání přirozeného denního světla velkými okny. Zásadní přitom bylo také eliminovat zbytečné prvky.

„Zjednodušující estetika není o prosazování přísných omezení hmotných tužeb. Právě naopak. Jde o to, abychom se sami naučili přemýšlet o tom, co opravdu potřebujeme a co nás zajímá, a zbavili se zbytečného přebytku, který jen zabírá místo tomu, co skutečně chceme. Musíme jednoduše dosáhnout ideálu praktičnosti,“ tvrdí architekti ze studia Hao Design.

Majitelé si tento princip oblíbili a plně ho přijali za svůj. Hernu na pódiu, která je součástí hlavní obytné části, lze proto oddělit posuvnou zástěnou. Zbytek prostoru pak nabízí jen to, co je skutečně třeba pro běžné denní činnosti. V ložnicích ani ve vstupním prostoru bytu nejsou žádné skříně, oděvy i obuv jsou ukládány do samostatné šatny. Vše tak splývá v jeden vzdušný celek.

Strohost neutrálních odstínů, syrových povrchů a industriálních doplňků vyvažuje množství přírodních materiálů, křehkých konstrukcí a dřevěných dekorů.

Charakteristický výraz celé realizaci, kromě harmonické barevnosti, kvalitních materiálů a výrazných struktur, dodávají pečlivě vybrané solitérní kusy.

Nábytek zde zabírá pouze jednoznačně vyhrazený prostor, který ozvláštňuje. Výsledkem je fascinující dialog jednoduchosti a výrazné tváře industriální i přírodní krajiny.

