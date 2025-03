Malý byt zázračně proměnila změna dispozice. Do kuchyně přišla postel

Do jedné místnosti se designérce podařilo vkusně poskládat všechno, co bude nový nájemce potřebovat ke komfortnímu bydlení v bytě 1+kk. | foto: Lukáš Hausenblas

Starší městský činžovní dům, v němž byt je, prošel tak důkladnou rekonstrukcí, že v jednotlivých bytech zbyly jen obvodové zdi. Jeden z bytů koupili majitelé a počítají s jeho pronájmem.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Od developera jej převzali ve stavu Shell and Core, kdy jsou prostory nevybavené, což se týká i koupelny s toaletou. Tomu byla ráda designérka Kristýna Karešová, protože jí to dávalo svobodnou ruku ve výběru základního vybavení. Mohla začít od nuly a nebyla přitom svázaná něčím, na co by musela linku interiéru napojovat.

Od majitelů měla daný rozpočet a zadání na zařízení bytu pro dlouhodobý pronájem. S ohledem na počet metrů obytné plochy, který je 42 m2, se počítalo, že tam bude přebývat jeden, maximálně dva lidé.

Zrcadlově otočit

Původní dispozice, kdy na úzkou vstupní chodbu navazovala příčka, za níž byla umístěna postel, a kuchyň byla pod oknem ve výklenku, nepřipadala designérce s ohledem na možné využití daného prostoru příliš vhodná.

Rozhodla se tedy dispozici zrcadlově otočit a do výklenku pod okno situovat postel, zrušit původní chodbu a kuchyň přemístit na druhou stranu místnosti. Vycházela z toho, že do výklenku se pohodlně vejde lůžko se šířkou 170 cm a vznikne tam hezké útulné místo pro spaní i relaxaci.

Kuchyň jí zase přišla logičtější blíže ke vstupním dveřím, aby se nemusely tašky s nákupem nosit přes celý byt, navíc se takto do kuchyně vejde i jídelna a kuchyňská linka bude mnohem prostornější, a tím i pohodlnější na práci.

V bytě byly také hodně vysoké stropy, které developer snížil pomocí podhledů, do nichž zároveň schoval požární okruhy. Designérka tam vybrala bodové osvětlení s tím, že se na něm ve spodní části opakuje bronzová barva dekorační stěrky.

K ještě dalšímu snížení stropu přistoupila designérka ve vstupní chodbě, kde malý prostor působil díky vysokému stropu jako šachta.

Opět od podlahy

Designérčiným „patentem“ je začít zařizovat od podlahy, a to betonovou dlažbou s výrazným dekorem. Tentokrát sáhla po čtvercovém v šedobílém odstínu. Aby betonová dlažba nepůsobila v interiéru chladně, zvolila k němu barvy, jako je bronzová a šedá. Bronzovou najdete na dekorační stěrce, která pokrývá stěny v prostoru kolem lůžka.

Z bronzového lamina je na zakázku podle designérčina návrhu vyrobená kuchyňská sestava s jídelním stolem a dalším nábytkem. Z lamina jsou i dvířka vysoké skříně, jež je vestavěná do niky v prostoru za jídelnou.

Lehce industriální nádech dává bytu designový nábytek, který se drží nastaveného čtvercového a trojúhelníkového rastru. Designérka vybrala černě lakované hliníkové židle Chair One značky Magis. K nim dokonale ladí perforovaná stínidla lampiček.

Za zmínku stojí i minimalistické konferenční stolky s integrovaným květináčem. K tomuto barevnému schématu ještě designérka hledala další barvu, která by interiér dotvořila. Trvalo docela dlouho, než našla mentolovou sedačku, jež tam dokonale zapadla. Pak ještě dokoupila mentolové svítidlo, nádobí a menší doplňky.

Ego design Ing. Kristýna Karešová a Ing. arch. Martin Kareš PhD., MBA Kristýna se věnuje kompletní realizaci interiérů, zejména bytů. Nebojí se změnit dispozice tak, aby odpovídaly požadavkům na moderní bydlení, ráda pracuje s výraznými vzory na podlaze, kombinuje moderní prvky s retro kousky. S manželem architektem založili studio interiérového designu.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.