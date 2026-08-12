Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok

„Hlavním cílem návrhu bylo propojit velkorysost původní architektury s požadavky současného způsobu života. Byt prošel zásadní změnou dispozice, která umožnila vytvořit přehlednou a logickou prostorovou strukturu odpovídající dnešním nárokům na komfortní rodinné bydlení,“ říká na úvod Olga Puchalová ze studia Delicato Design.
Vše se odvíjí od kuchyně
Pro radikální změnu dispozice bylo nutné přesunout původní kuchyň ze zadní části bytu do jeho středu. To umožnilo propojit kuchyň s obývacím pokojem a jídelnou v jeden celek, což odpovídá současným trendům. Částečným odstraněním příčky vznikl otevřený prostor, který tak tvoří přirozené centrum bytu.
„Kuchyň se tak stala vizuální i kompoziční osou celého interiéru. Díky průhledům z obývacího pokoje, jídelny i předsíně funguje jako přirozený orientační bod a propojuje jednotlivé části interiéru v jeden harmonický celek,“ popisuje Olga Puchalová.
Důležitou roli sehrává zaoblený tmavě modrý kuchyňský ostrůvek, který společně se závěsnými svítidly podtrhuje podle autorky osu prostoru a přináší do interiéru klidnou, vyváženou dynamiku.
Klidová část bytu má okna orientovaná do vnitrobloku. Nabízí ložnici se šatnou a vlastní koupelnou, doplněnou o další koupelny a technické zázemí. Materiálové a barevné řešení vychází z jednotné palety: kombinace hluboké modré, dubové dýhy, velkoformátových mramorových obkladů a jemných šedých tónů. „To vše vytváří nadčasový a elegantní základ,“ zdůrazňuje autorka.
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Architekt jim rozmluvil rozkládací sedačku. Místo ní nafoukl byt pomocí dveří
Autorka návrhu pečlivě pracovala s proporcemi, světlem a detaily. Vysoké stropy, zachované historické prvky a průhledy mezi místnostmi citlivě doplnila moderním vybavením, velkoformátovými materiály a minimalistickými řešeními, například dveřmi se skrytými zárubněmi. Výsledek? Interiér, který propojuje eleganci historického domu s funkčností a estetikou současného bydlení.