Místo televize mají výhled na jezero, trendy designérka ignorovala

Majitelka bytu a interiérová designérka společnosti Bonami Linda Povolná si romantickou zvlněnou krajinu na pomezí Libereckého a Středočeského kraje zamilovala už v dětství. A nejenom ona. V kraji literárně přejmenovaném v polovině minulého století na Máchův patří k nejnavštěvovanějším letoviskům Staré Splavy, součást obce Doksy (kdysi dokonce přezdívané jako „České Lido“).

Motiv obrazu nad jídelním stolem připomíná zdejší známou rekreační oblast.

Na břehu Máchova jezera si Linda nedávno pořídila v čerstvě zrekonstruované vile bydlení pro svou rodinu. Protože je profesionál, který pravidelně pracuje s interiéry a designem, mohla vytvořit originální prostor, v němž bezbariérově propojila moderní i funkční prvky s úchvatnými přírodními scenériemi.

Mimochodem vila pojmenovaná nově Terasy Mládí navazuje na tradici exkluzivního penzionu Annahof postaveného počátkem 20. století ve zdejší rezidenční čtvrti.

„Žijeme teď víceméně napůl v Praze a napůl tady,“ prozrazuje majitelka a pokračuje: „Při navrhování tentokrát vlastního bydlení jsem měla jasnou vizi: velkoformátovými okny pustit dovnitř přírodu a nechat ji v interiéru naplno působit. Použít k tomu minimalistické řešení, vytvořit byt poskytující pohodlí, ale nechat jej zároveň vzdušný a nepřeplněný zbytečnostmi.“

Nejlepší přenos

V návrhu vsadila Linda Povolná na vestavný nábytek, dekorace volila tak, aby splývaly s okolím, ty výraznější měly zdejší atmosféru naopak ještě podtrhnout.

„Velkoformátové portálové posuvné okno v obývacím pokoji je spojené s terasou a rámuje nám tu úchvatný obraz, borovicemi obklopenou vodní plochu. Výhled na ,Mácháč’ si užíváme dokonce i z ložnice díky prosklenému atriu propojujícímu ložnici s obývacím pokojem. Když jsem sem prvně vstoupila, bylo mi hned jasné, že nechám co nejvíc místa přírodě. Nemáme proto doma televizi, celoročně ji nahrazuje výhled na jezero,“ vysvětluje Linda.

Na rozkládací pohovce Karup Poetry z Bonami v obývacím pokoji lze i přespat. Stojací lampa a kovová konstrukce křesel dodaly industriální prvek, kávový stolek je z dubového lakovaného dřeva.

Prozrazuje také, že v kreativní práci miluje, když může klientům zařídit příjemné bydlení, případně se přitom i poprat s nějakou výzvou, i to, že ji ovlivnilo prostředí, v němž vyrůstala. V rodině architekta ji interiéry a vše okolo nich zkrátka nemohly minout.

Kvalita je základ

Určitá míra splynutí interiéru s okolím byl hlavní parametr i při volbě barev a materiálů. apartmánu i autorka návrhu Linda Povolná dodává: „Hned od začátku jsme vybírali jen to, co se nám líbí. Nešli jsme tím pádem do žádných kompromisů týkajících se povrchových materiálů a zařízení.“

Ačkoli by se od designérky očekávalo, že bude mít doma jen nejnovější trendy a předražené výstřední kusy nábytku, opak je pravdou.

„Nechtěla jsem vybavit byt jen na efekt, ale aby nám skutečně sloužil. To je ostatně má snaha u všech návrhů. Jako designéři se snažíme zohlednit přání majitelů a jejich představu o bydlení, ne kvůli budoucím fotkám v časopisech. Pokud mě nějaký trend hodně láká, snažím se jej zastoupit třeba dekoračním předmětem. Není pak těžké se ho případně zbavit, až trend pomine,“ komentuje Linda.

Zeleň proniká do bytu prostřednictvím zaskleného atria, které vizuálně propojuje obývací pokoj s ložnicí.

A radí: „Není nutné kupovat všechno, co je zrovna in. Podobně jako s takzvaným kapsulovým šatníkem. Nadčasové kousky mají svou cenu, ale když si je pořídíme, máme vystaráno na zbytek života. Jsou totiž kvalitní a neomrzí. Proto nepodceňujte kvalitu bytového textilu. Například u povlečení či koberců se nebojte investovat do přírodních materiálů a neutrálních barev. Já jsem to tady také udělala a vidím rozdíl, jaký to v interiéru udělalo!“

Celý apartmán je proto záměrně laděný do neutrálních tónů v kombinaci bílých, šedých a černých odstínů doplněných o akcenty modré a dekor dřeva, které mají evokovat přírodní elementy, jako je kůra stromů, vodní hladina a zdejší písečné pláže.