Slavná Greta Garbo obývala nádherný byt na Manhattanu, podívejte se

Všichni majitelé se k interiéru bytu, který herečce patřil až do její smrti (zemřela v roce 1990 v 84 letech), vždy chovali s úctou a případně změny vždy ladili se stylem, který tu Garbo nastolila. Byt na manhattanské East Side, kde záhadná herečka strávila svůj dlouhý důchod, do něhož odešla v pouhých 35 letech, by tak mohl klidně přivítat svou původní majitelku.

Greta Garbo jako Anna Karenina z filmu z roku 1935

V interiéru se zachovalo mnoho z původního vybavení a osobních prvků Grety Garbo, ale zahrnuje i nově zrekonstruovanou kuchyň, jídelnu, koupelny a systém HVAC. Byt se třemi ložnicemi a třemi koupelnami se pyšní velkými okny s nádherným výhledem na East River, který Garbo připomínal její rodný Stockholm.

Jak bydlela slavná hvězda

Kuchyň je spojena s formální jídelnou a zahrnuje lednici s mrazákem Miele side-by-side, pětiplotýnkový sporák Thermador s roštem a troubou a na zakázku vyrobený středový ostrůvek s javorovou deskou.

Dřevem obložené stěny zdobí obývací pokoj, což byl Gretin oblíbený prostor s plynovým krbem a připojenou pracovnu. Francouzské dveře na opačném konci se otevírají na krásný balkon ochlazovaný říčním vánkem.

V hlavní ložnici jsou hereččiny milované růžové hedvábné stěny a čelo postele Fortuny, zatímco ve druhé ložnici je růžovo-zelený koberec navržený samotnou filmovou hvězdou. Třetí ložnice je v současnosti zařízena jako pracovna s vlastní koupelnou. Dům nabízí velkorysé úložné prostory a oddělenou prádelnu a technickou místnost.

Byt je v legendární budově Campanile, která je proslulá nadstandardní úrovní služeb a diskrétností, jež nabízí svým VIP rezidentům. Mezi další celebrity, které tuto exkluzivní budovu nazývají svým domovem, patří například Ethel Barrymore, Rex Harrison a členové miliardářských rodin Rothschildů a Heinzů.

Budova stojí přímo u řeky East River, v pěší vzdálenosti od River Club of New York a Sutton East Tennis Clubu a také od trajektu na Roosevelt Island. Tato střední východní část města s panoramatem, jemuž dominují ikonické mrakodrapy včetně Empire State Buildingu a Chrysler Buildingu ve stylu art deco, je domovem reklamních gigantů z Madison Avenue, luxusních obchodů na 5th Avenue a sídla OSN. Díky centrální poloze je snadno dostupný všemu, co Manhattan nabízí.

V hlavní ložnici jsou hereččiny milované růžové hedvábné stěny, bohužel již trochu potemněly.