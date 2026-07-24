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Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Alena Řezníčková
Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek. | foto: Archiv studia

Byt v novém bytovém developerském projektu změnil díky návrhu architektů...
Hlavnímu obytnému prostoru dominuje velká rohová pohovka.
HS portály propojují obytný prostor s terasou, která „lemuje“ celý byt.
Ostrůvek slouží i jako barový pult.
22 fotografií
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace, popisuje architektka Monika Zvonková realizaci bytu bývalého fotbalového reprezentanta Ondřeje Čelůstky ve Zlíně.

V době, kdy studio Desire Group zadání převzalo, byl ještě Ondřej Čelůstka pracovně v zahraničí. Bohužel v roce 2025 musel zkušený hráč ukončit svou sportovní kariéru kvůli zdravotním problémům s kyčlí.

„Od samého počátku jsme převzali kompletní zodpovědnost za projekt, od prvotního návrhu, přes technické řešení, koordinaci všech profesí, až po samotnou realizaci. Po dokončení bytu mohl Ondřej se svou rodinou přijet rovnou do hotového, plně připraveného bytu,“ vysvětluje architektka Zvonková ze studia Desire Group.

Zase ta dispozice

Architekti se museli vypořádat s dispozicí, která neodpovídala individuálním představám. Naštěstí byl developer vstřícný a bylo možné dispoziční úpravy zrealizovat, stejně jako následně kompletně celý interiér. Součástí práce byl také technický dozor investora (TDI), díky kterému byl průběh realizace pečlivě kontrolován.

A domluva s klientem? Návrhy vznikaly v úzké spolupráci s ním, ať už při osobních setkáních nebo prostřednictvím online konzultací. „Výsledkem je moderní a funkční byt, který odpovídá individuálním potřebám majitele,“ říká autorka.

Byt v novém bytovém developerském projektu změnil díky návrhu architektů výrazně svou dispozici.
Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.
Hlavnímu obytnému prostoru dominuje velká rohová pohovka.
HS portály propojují obytný prostor s terasou, která „lemuje“ celý byt.
Ostrůvek slouží i jako barový pult.
22 fotografií

Spolupráce s investorem byla velmi dobrá, a to i díky tomu, že nešlo o první zakázku, kterou studio s Ondřejem Čelůstkou řešilo. „Projekty řešené na dálku mohou fungovat naprosto hladce, když mají jasný plán, dobré nastavení a chuť na obou stranách dotáhnout věci do detailu. Spolupráce, které přerostou v dlouhodobý vztah založený na důvěře, patří k těm nejcennějším,“ konstatuje Monika Zvonková.

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Ondřej Čelůstka

* 1989 ve Zlíně

Bývalý český profesionální fotbalista a reprezentant, který hrával na postu středního i pravého obránce, působil v několika tuzemských klubech i v zahraničí. V letech 2013 a 2021 odehrál 33 utkání v dresu české reprezentace. Začínal ve Zlíně, pokračoval ve Slavii Praha. Po půlročním hostování v italském Palermu se do Slavie vrátil, aby časem přestoupil do tureckého Trabzonsporu.

Následně hostoval v britském Sunderlandu v Premier League. Po návratu přestoupil do 1. FC Norimberk. Po konci smlouvy v Norimberku se dohodl na tříletém angažmá s tureckým klubem Antalyaspor, následovala smlouva s pražskou Spartou. V letech 2023 až 2025 hrál v tureckém Bodrumsporu, kvůli zdravotním problémům však svou sportovní kariéru v červnu 2025 musel ukončit. Rozhodl se věnovat rodině a svým dvěma synům.

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O autorech

Návrh a realizace: Desire Group – Ing. arch. Pavel Šánek, Ing. arch. Monika Zvonková,

Motto studia:

Jsme tým architektů, designérů a inženýrů s know-how a chutí proměnit vaše nejodvážnější myšlenky v realitu! Ať máte jakýkoliv prostor, my z něj uděláme místo, které má potenciál stát se něčím víc!

K architektuře a moderním technologiím přistupujeme ambiciózně, zároveň však s úctou k tradici. Umíme našim klientům naslouchat a porozumět jim, umíme je ale i překvapit a přivést na zcela nové myšlenky.

Náš tým disponuje jak mladými odvážnými kreativci, tak senior odborníky s více než 40letou praxí.

3. října 2018

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