Úspěšný mladý IT specialista si pořídil opravdu luxusní velký byt 4+kk

Názor architekta Ing. arch. Jiří Vlček, architekt Za léta, co navrhujeme a realizujeme interiéry pod značkou VP Architekti, máme snahu řešit vše tak, aby se klientům dobře bydlelo. Naším zájmem není vytvořit jen něco, co vypadá dobře na obrázku pro prezentaci. To je pomíjivé a není to podle mého názoru dobře vyřešená rovnice. Navrhování domů a prostor by nemělo být unifikované. Vytvořené prostředí by vždy mělo odrážet majitele, kteří v něm budou bydlet. Vždy a při každém zadání je zcela zásadní klienta dobře vnímat a najít pro něj to správné řešení. Studio VP Architekti se snaží netvořit pouze módní interiéry, jež se brzy okoukají. Jsou zastánci nadčasového interiéru, jenž si svou hodnotu drží a samotnému klientovi přináší užitek, nadšení a pocit domova dlouhodobě.