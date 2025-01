Byt rozzářil podsvícený onyx i velké skleněné krystaly soli

Střešní byt o velikosti 120 m2 a dispozici 4+kk doplňuje opravdu velká terasa, má úctyhodných 155 m2. A speciální požadavek na budoucí obrazovou galerii? „Dlouhá chodba od vstupu do interiéru do hlavní obývací místnosti bude do budoucna využita jako obrazárna, proto je zvolené takzvané nátočné osvětlení a minimalistické dveře od firmy JAP,“ vysvětluje Aneta Zvěřinová, autorka návrhu.

Kuchyňská linka v minimalistickém pojetí v černém a bílém hlubokém matu je doplněna o spotřebiče značky Miele.

Designérka přihlásila svůj projekt do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Výsledky najdete zde.

Do desátého ročníku soutěže mohou hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu tohoto roku. Uzávěrka je 22. února 2025. Vyhlášení vítězů proběhne 29. dubna 2025 opět v pražském Centru současného umění DOX, a to jako vrcholný bod mezinárodního kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum.

Interiér v duchu stavby

Od počátku se návrh interiéru odvíjel v návaznosti na architekturu budovy. „V prostoru vládnou horizontální linie v pojetí posuvných hliníkových dveří či lamelových stěn. Kombinace černé, bílé a šedé barvy nám umožnila využít kulaté tvary, zrcadla, konferenční stolky či koberce,“ popisuje Aneta Zvěřinová.

Velkoformátovou dlažbu o velikosti 2,4 × 1,2 metru použila na podlaze celého bytu, samozřejmě v koupelnách a na WC, ale také na čelo postele v jedné z ložnici.

Horizontální linie se objevují na lamelové černé stěně v ložnici i v šatně, ale také na lampičkách u čela postele či u kosmetického stolku.

Velkoformátový obklad, který vyžaduje zkušené řemeslníky, dovolil například na WC vytvořit celou stěnu za klozetem z jediného kusu dlažby. Nenucenou eleganci jinak dlouhé chodby zajišťuji minimalistické dveře se skrytou zárubní, jejichž instalace proběhla už během hrubé stavby. Díky tomu mohly být všude použité soklové lišty z hliníku, v chodbě navíc doplněné o LED osvětlení.

Onyx jako ve vile Tugendhat

Celý interiér podtrhuje hlavní prvek, tím je podsvícená onyxová stěna v obývacím pokoji i mezi kuchyňskými skřínkami. Díky dálkovému ovládání je možné zvolit si intenzitu podsvícení onyxu, kámen tak vytváří jedinečnou atmosféru. Kuchyňská linka v minimalistickém pojetí v černém a bílém hlubokém matu je doplněna o spotřebiče značky Miele.

V obývacím pokoji tvoří dominantu onyxová stěna za TV, veškeré potřebné napojení na TV je skryto ve vestavné skříni za prodlouženou stěnou.

Kolekce Pyrit byla inspirována pyritem, zlatým ohnivým kamenem ve tvaru dokonalé krychle, zatímco stříbrná verze odstínu odráží jeho inspiraci v krystalech soli.

„Osvětlení v zápustných lištách je doplněné o závěsná světla Pyrit od značky Bomma. Tento typ osvětlení jsem vybrala v Miláně na veletrhu a použila ve stříbrném provedení v hlavní místnosti a v koupelně u zrcadla. Díky umístění před zrcadlem v koupelně se závěsná světla násobí,“ upozorňuje designérka Zvěřinová.

Protože návštěvy vidí nejvíce chodbu, hlavní obytnou místnost a často i koupelnu, je zde všude barevně i tvarově obdobně laděný interiér, proto i osvětlení Pyrit, které pro společnost Bomma navrhlo studio Dechem. Jako inspiraci použili autoři tvary minerálů. Ve stříbrném provedení jde o krystaly soli, ve zlatém o pyrit, který dal celé kolekci jméno.

Ložnice v černém

Byt nabízí dvě ložnice (jedna má i samostatnou šatnu), pracovnu, hlavní obývací místnost s kuchyňskou linkou, chodbu, koupelnu a WC.

První ložnice využívá vestavné skříně v černém hlubokém matu s vnitřním osvětlením. Na skříně navazuje postel s čalouněným čelem po celé výšce stěny. Závěsné lampičky jsou využity i v dalších místnostech.

„Naproti posteli jsme umístili TV zavěšenou na dýhované lamelové stěně, z dýhy jsou i noční stolky. Vedle televize jsou dvě skříňky s osvětlením ovládaným od postele, sloužící jako vedlejší večerní světlo,“ dodává Aneta Zvěřinová.

Druhá ložnice je doplněná o samostatnou otevřenou šatnu. V této ložnici tvoří předsazené čelo postele dozděná část obložená velkoformátovou dlažbou. Protože je veškerý čalouněný nábytek vyrobený na míru, potahová látka na posteli je stejná jako sedací souprava v obývacím pokoji.

Horizontální linie se objevují na lamelové černé stěně jak v ložnici, tak i v šatně nebo na lampičkách u čela postele či u kosmetického stolku. Tuto místnost zjemňují tvary v podání kulatého koberce, zrcadla a stropního osvětlení.

Pohodlí nejen pro hosty

Postel v hlavní ložnici má čalouněné čelo po celé výšce stěny.

Třetí místnost, pracovna, se může využívat i jako pokoj pro hosty. Stěnu s umístěnou TV tvoří dýhované desky, které jsou doplněné o LED osvětlení s možností změny barvy i intenzity. „Tento typ svícení jsme zvolili jako další typ světla. V případě návštěvy se rozloží sedací souprava, a návštěva tak může využít ovládání svícení přímo z postele,“ upozorňuje autorka.

Navazující pracovní stůl v dýhovaném provedení je napojený na vestavnou skříň v černém hlubokém matu, ta slouží částečně i jako úložný šatní prostor pro návštěvy. Všechny skříně doplňuje vnitřní LED osvětlení.

Výrazný prvek představují i zrcadla, hlavně celá zrcadlová stěna v chodbě a také v koupelně. Ta využívá tři druhy osvětlení: světla Pyrit u zrcadla, hlavní stropní osvětlení a LED pásek pod vanou.