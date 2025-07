Do niky nad velkou televizi, která byla přáním Jakuba, navrhl designér úložný prostor s lehce sníženou hloubkou, aby se daly otevřít dveře do ložnice. | foto: Jakub Podlesný

Jak byt v novostavbě vypadal, když vás majitelé přizvali ke spolupráci?

V bytě byla již položená podlaha z olejovaného dubu a interiérové dveře v bílém provedení. Prostor je v sedmém patře pod střechou s krásným výhledem a zajímavou dispozicí, která představovala značnou výzvu.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Do obytného prostoru bez dveří se vstupuje z chodby, v níž najdete i toaletu s prádelnou, což představuje ideální řešení, protože návštěvy nemusejí vstupovat do soukromé zóny. Privátní zónu představuje ložnice, do které se vchází z obýváku, a koupelna. Majitelé měli vymyšlenou dispozici, která ale nefungovala.

Co se týká barevnosti a materiálů, měli majitelé představu?

Měli poměrně jasně daný koncept, světlé barvy. Celý interiér je tedy monochromatický, zatažený do světle šedé včetně stropu a jediné, co v něm akcentuje, jsou černé detaily a grafitově šedé skříňky nad televizí.

Stejná barva jako na stěně v odstínu šedý kašmír se opakuje v kuchyni a nábytku na míru. Vše je nekonfliktní vůči dubové podlaze, která představuje jedinou přírodninu. Zakázkově vyrobený nábytek je z vysoce kvalitní laminované dřevotřísky s krásně zpracovanými detaily. Dřevotříska byla vzhledem k rozpočtu ideálním řešením.

Co kuchyň, která se měla tvářit, jako by v interiéru nebyla?

Majitelé vyznávají raw stravu, tudíž nepotřebovali kuchyň, kde budou, řečeno s nadsázkou, prskat řízky, ale zároveň je pro ně důležitá. Přáli si kuchyň, která nebude dominovat prostoru a půjde jednoduše zakrýt, což je to, co mě baví.

Mycí část s kávovarem se díky speciálnímu kování jednoduše skryje za zásuvná dvířka. Chtěl jsem schovat i spotřebiče, ale omezovala nás nika dané hloubky, což by představovalo vzhledem k omezenému rozpočtu další náklady.

Mám rád, když je prostor spíš relaxačního charakteru, dobře vybavený, ale nemáte pocit, že bydlíte v kuchyni. Zastávám názor, že mikrovlnka je zbytečný spotřebič, a pokud má být něco vidět, tak to má být kávovar nebo vinotéka, ale respektoval jsem přání majitelů.

Opačný případ je, kdy je kuchyň jasné téma, vaří se v ní, schází se tu rodina, což ale tato kuchyně nebyla. Majitelé netrvali na jídelním stole, tudíž jsem zvolil ostrůvek přiložený ke stěně, ve kterém zároveň vede elektroinstalace, protože díky hotové podlaze nebylo možné ji vést tudy.

Zaujalo mě, jak jste vyřešil pracovní místo včetně ikonické lampy.

Šárka pracuje na home office, tudíž požadavek na pracovní místo byl jasný. Navrhl jsem zavěšený box s pracovní židlí od Vitry, která sice z rozpočtu ukrojila větší část, ale trval jsem na ní, protože je ergonomicky dokonalá, a přitom ji lze po otočení do prostoru využít jako další konferenční sezení. Zároveň to celé tvoří regulérní pracovní místo.

Lampa Tolomeo je dokonalá, jen v nestřeženém okamžiku majitelé kosmickou chromovou krytku nastříkali sprejem na černo...

Neumím si váš interiér představit bez ikonického ptáka od Vitry, ale zaujaly mě i další doplňky včetně obrazu.

Při výběru vždy stojím za tím, aby to byly osvědčené designy, které vynikají kvalitou, jako je třeba odkládací stolek Tray značky Hay. Nábytek včetně pohovky je kompletně pořízený u firmy Lino design.

Veškeré osvětlení dodala firma Profi Lighting, se kterou spolupracuji dlouhodobě, a jsou fantastičtí. Mám rád, když výtvarné umění přinese do interiéru originalitu, vtip nebo něco jiného, a zároveň to je moment, kdy lze do interiéru dostat barvu. Majitelé si přáli něco abstraktního, nekonfliktního, což se povedlo.

O autorovi Tomáš Havránek žije a pracuje střídavě v Praze a rodné Ostravě. Interiérové studio má ale také v Brně, kde navrhování interiérů studoval. V současné době spolupracuje na pořadu české televize „bydlet jako...“. Tomáš je také majitelem a zakladatelem IDK – školy interiérového designu, která garantuje vysokou úroveň akreditačního studia nejen pro úplné začátečníky a začínající designéry, ale i pro profesionální designéry a odbornou veřejnost.

