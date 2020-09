V bytě nejdříve řešila, kam s mnoha páry bot. Designéry tím zaskočila

V nové lokalitě si Lenka teprve zvyká. Předtím žila osm let v historickém domě na Malé Straně u Karlova mostu. „Měla jsem to tam moc ráda, ale skončila mi nájemní smlouva, musela jsem řešit náhradu. Tento byt je ale pěkně navržený, a tak se mi tolik nestýská. Dolů do Prahy chodím už jen na procházky,“ říká na úvod.

Prvním požadavkem majitelky bylo uložení více párů bot. Skříň v předsíni má efektně vyřešené i vnitřní nasvícení prostoru.

Když přemýšlela, co s interiérem nového bytu, dostala od svého partnera kontakt na Miroslava Křivonosku, majitele studia RM Křivonoska Design.

Podle jejích slov byl možná na začátku spolupráce jejím zadáním poněkud zaskočený, protože si přála především vyřešit úložné prostory pro více párů bot. A pak samozřejmě i běžné věci – kam dát v kuchyni kombinovanou parní troubu, lednici a podobně.

„Dodělávala jsem v té době vysokou školu a byla ráda, že mám k ruce profesionály, kteří mi ušetřili spoustu času. Z předešlého bytu jsem toho moc nepřivezla, jen oblečení, osobní věci a knihy. Tady je všechno vymyšlené a na míru. Vyhovuje mi, mám totiž ráda řád. Doma například s chutí uklízím. Denně vytírám, a není to proto, že se nudím, dodává pobaveně Lenka.

Sladěné pro oko

V době, kdy Lenka řešila bydlení, zbyly v domě k prodeji už jen dva byty, jeden ve 3. patře a pak tento padesátimetrový 2+kk ve střešní nástavbě, která byla součástí developerského projektu kompletní rekonstrukce objektu. Lenka se rozhodla pro romantičtější variantu blíž oblakům. Byt je světlý díky střešnímu oknu v kuchyni a portálovým oknům v obou pokojích.

„Vyrůstala jsem v rodinném domě, nějakou dobu bydlela v bytovce, ale jsem ,městská‘, toto bydlení mi vyhovuje. Doma mám ráda i zeleň, prosadila jsem si proto truhlíky na květiny, ale muselo se řešit jejich bezpečné uchycení. Jednou za dva týdny mi květinářka také přinese čerstvé řezané květiny,“ prozrazuje Lenka.

Pod střechu bylo nutné pořídit klimatizaci. Kvůli instalaci řemeslníci částečně odstranili sádrokartony, zároveň mohli do podhledu koupelny a ložnice zapustit lineární svítidla.

Developer zajistil bytu dobrý standard: dubové olejované podlahy a velkoformátové ekonomka obkládačky v koupelně, ostatní vybavení už bylo součástí návrhu studia RM Křivonoska Design.

U obkladů Lenka s partnerem zvažovali, jestli je nevyměnit, nakonec je vzhledem k jejich příjemné neutrální barevnosti ponechali. K odstínu dřevěné podlahy pak už ladili rovněž vybavení, nový koupelnový nábytek, toaletní stolek v ložnici nebo spodní díl pohovky.

Návrh odborníků ze studia věnoval velkou pozornost umělému osvětlení, a tak byt dostal „oči“, respektive kruhová italská svítidla Occhio (v italštině oko). Barvu světla a atmosféru je možné pomocí mobilního telefonu nastavit podle chuti.

Dostat se na kůži

Ve studiu RM Křivonoska Design si vyhráli také s malým prostorem bytu a řadou detailů. Na míru vyrobili šatní skříň s posuvnými dveřmi, která je umístěna v ložnici pod šikmým stropem, do předsíně skříně zapuštěné v nice. Mají potřebnou standardní hloubku šedesát centimetrů, zároveň z nich do místnosti „vyčuhuje“ pouhých dvacet centimetrů.

Šatní skříň za čelem postele kryjí posuvné dveře. Jsou-li zavřené, vypadají jako stěna. Lampičky jsou atypicky zavěšené.

Kůží jsou potažené taburet i rámy zrcadel, zásuvku pro fén se povedlo důmyslně schovat do boku toaletního stolku.

Protože je v kuchyni dostatek denního světla, designér se nebál tmavšího odstínu šedé pro nábytek. Plochy linky jsou nastříkané strukturovaným lakem, na němž neulpívají otisky prstů.

„Volili jsme ze dvou jeho hrubostí pro nejpříjemnější dotyk. Na pracovní kuchyňskou desku jsme vybrali materiál na přírodní bázi TechniStone, tapetu s reliéfním vzorem jsme nalepili na stěnu nad pracovní deskou a překryli čirým sklem. Stejný dekor z kolekce tapet od slavného designéra Luigiho Colaniho se opakuje také v předsíni,“ přibližuje závěrem designér Miroslav Křivonoska.