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Dům za Prahou, nebo byt ve městě? Kde se ještě vyplatí bydlet v roce 2026

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Ve spolupráci   4:00
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou | foto: BeliconAdvertorial

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou
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Ceny pražských nemovitostí neklesají a pořízení vlastního domova v metropoli se pro běžnou rodinu stává čím dál obtížnějším úkolem. Není divu, že se zraky tisíců lidí upínají k mapě Středočeského kraje. Jenže levnější adresa sama o sobě jako argument pro stěhování nestačí.

Při hledání nového domova dnes musíme kalkulovat se složitou rovnicí: porovnat cenu nemovitosti, reálný čas strávený v ranní špičce, energetickou náročnost budovy, ale především celkovou kvalitu života. Kde leží ona pomyslná hranice, kdy se stěhování mimo metropoli ještě vyplatí?

Praha na cenovém maximu: Za cenu bytu můžete mít dům

Abychom pochopili, proč se lidé hromadně stěhují za ceduli hlavního města, musíme se podívat na tvrdá data z trhu novostaveb na začátku roku 2026. Analýza předních rezidenčních stavitelů mluví jasně: průměrná prodejní cena nového pražského bytu se vyšplhala na 177 647 Kč za metr čtvereční, přičemž nabídkové ceny běžně překračují 182 tisíc korun za metr.

V praxi to znamená, že za průměrný rodinný byt o rozloze kolem 80 metrů čtverečních dnes v Praze zaplatíte přibližně 14 až 15 milionů korun. A to se stále bavíme o bydlení v bytovém domě, kde máte sousedy nad hlavou, složitě řešíte parkování a místo vlastní zahrady se musíte spokojit v lepším případě s větším balkonem.

Právě tato finanční realita funguje jako silná kotva. Pokud totiž rodina disponuje podobným rozpočtem, nebo i výrazně nižším, zjistí, že v širším okolí metropole může za stejné nebo menší peníze získat nesrovnatelně víc prostoru. Dům za Prahou za rozumnou cenu už proto není jen nouzovou kompromisní variantou, ale racionální volbou pro ty, kteří chtějí za své peníze maximum muziky.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Psychologická hranice dojíždění: Třicet minut a dost

Ekonomická úspora je jedna věc, ale čas, který denně obětujete na cestě do práce či za kulturou, věc druhá. Jak ukazují dlouhodobé průzkumy i aktuální data ze sociologických šetření, čas strávený v autě či hromadné dopravě je jedním z nejdůležitějších faktorů spokojenosti.

Že jde o palčivé téma, potvrzují i data z posledního sčítání lidu ČSÚ. Podle nich více než 2,6 milionu Čechů vyjíždí do práce alespoň pětkrát týdně, přičemž nadpoloviční většina z nich sedá za volant vlastního automobilu. Ve Středočeském kraji je navíc tlak na dopravu extrémní – i naprostá většina dětí a studentů zde dojíždí do škol jako spolujezdci v autech. Každodenní přesuny jsou zkrátka pevnou součástí rodinných životů, a o to víc záleží na tom, kolik času v autě reálně strávíte.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Právě proto urbanisté a psychologové dlouhodobě mluví o hranici 30 minut jedním směrem jako o absolutním „psychologickém stropu“ pro každodenní bezproblémové dojíždění. Jakmile tato doba kvůli kolonám nebo velké vzdálenosti pravidelně přesahuje 45 minut, začíná se na rodinném životě projevovat chronická únava. Bydlení pak musí nabídnout opravdu silnou protihodnotu, například naprosté soukromí, čistou přírodu nebo dramaticky nižší hypotéku, aby takovou zátěž dlouhodobě kompenzovalo.

Při výběru lokality je proto kritické sledovat napojení na hlavní dopravní tepny. Strategickými směry jsou jižní a jihovýchodní výjezdy z Prahy, které mají přímou vazbu na dálnici D1 a Pražský okruh. Pokud se z daného místa dokážete dostat za necelou půlhodinu například na pražský Chodov, máte vyhráno. Klíčem je ale ověřovat si dojezdové časy v reálné ranní špičce všedního dne – mapové ideály totiž v sedm ráno často berou za své, pokud silnice vedou skrz ucpávající se příměstské satelity.

Samostatný dům versus satelitní řadovka: Na typu bydlení záleží

Když zájemci o nové bydlení hodnotí jednotlivé nabídky, neměli by se dívat jen na kilometry a cenovky. Pohled zkušených stavařů na věc totiž často odhalí to nejpodstatnější: reálnou kvalitu každodenního života. Není totiž dům jako dům.

Starší satelitní městečka v těsném sousedství Prahy (tzv. první prstenec) sice nabízejí lákavě krátkou vzdálenost, ale často za cenu obrovských kompromisů. Pozemky jsou zde nahuštěné jeden na druhý, chybí soukromí a architektura se omezila na nekonečné řady dvojdomů či řadovek, kde od souseda slyšíte každé slovo a z okna se díváte do jeho talíře. Mnohé tyto lokality navíc trpí absencí jakékoliv občanské vybavenosti – pro každý rohlík či do školky musíte sedat do auta.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Pokud se posunete o kousek dál do širšího okolí Prahy, v ideálním limitu kolem 30 minut jízdy, parametry bydlení se významně mění:

  • Samostatně stojící domy: Žádné společné zdi se sousedy, žádné řadovky. Skutečné soukromí a klid.
  • Velkorysé pozemky: Parcely o rozloze přes 800 m² poskytují dostatek prostoru pro velkou zahradu, bazén, dětské hřiště i relaxační zónu.
  • Kontakt s čistou přírodou: Les a pole hned za plotem místo betonového plotu sousedního satelitu.
  • Bezpečné a klidné prostředí: Městečka s přirozenou historií mají na rozdíl od umělých satelitů vybudované bezpečné chodníky, školy, školky, sportoviště i obchody v docházkové vzdálenosti.
  • Výhled a vzdušnost: Bydlení situované na vyvýšených místech nebo jižních svazích zaručuje široké výhledy do krajiny a maximum přirozeného denního světla díky velkoformátovým oknům.

Právě kombinace těchto prvků tvoří rozdíl mezi pouhým „přenocováním za Prahou“ a plnohodnotným rodinným domovem.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Energetická třída A jako finální jazýček na vahách

Poslední skládačkou do moderní rovnice bydlení jsou provozní náklady. V roce 2026, kdy se ceny energií drží na stabilně vyšších úrovních, je energetický štítek domu stejně důležitý jako jeho kupní cena.

Když porovnáváte starší dům po částečné rekonstrukci (často v neúsporné třídě D či E) s moderní novostavbou, rozdíl v měsíčních poplatcích může činit i desítky tisíc korun. Špičkově navržené rodinné domy v Praze a okolí splňující mimořádně úspornou energetickou třídu A chrání rodinný rozpočet už v samotném základu. Masivní 20cm tepelná izolace, kvalitní trojskla, podlahové vytápění a moderní tepelné čerpadlo zajišťují, že i velký samostatný dům má fixní náklady na energie nižší než běžný pražský byt.

Příklad z praxe: Rezidence pod taktovkou zkušeností

Jak takové ideální skloubení ceny, dojezdu a kvality vypadá v reálném světě? Příkladem moderního přístupu k developmentu je aktuální středočeský projekt Bydlení pod rozhlednou ve Zruči nad Sázavou. Investor, společnost Belicon s.r.o., v něm zúročil patnáct let mezinárodních stavebních zkušeností svého zakladatele a postavil projekt tam, kde sám vyrostl – s cílem vytěžit z lokality kvalitu, nikoli maximum peněz.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Ukázkový standard: Bydlení pod rozhlednou, Zruč nad Sázavou

  • Dostupnost: Pouhých 7 minut na dálnici D1, přibližně 30 minut na pražský Chodov.
  • Pozemky: Velkorysé parcely od 800 m² na klidném jižním svahu přímo pod rozhlednou Babka.
  • Koncept: Výhradně samostatně stojící zděné domy s železobetonovými stropy. Zapomeňte na tísněné řadovky nebo dvojdomy.
  • Úspora: Špičková energetická třída A (tepelné čerpadlo, podlahové vytápění, izolační trojskla a 20 cm silná tepelná izolace).
  • Férová cena: Kompletní zděný dům včetně pozemku a DPH již od 9,2 milionu Kč s možností financování 100% hypotékou.
  • Žádné skryté náklady: V základní ceně je zahrnuto i kompletní oplocení, vjezdová brána, branka a zpevněné parkovací stání pro dva automobily.

Projekt nabízí tři variabilní typy domů (kompaktní M s plochou 102 m², vlajkovou loď L se 133 m² a velkorysé XL se 188 m² a dvojgaráží), přičemž dispozice jsou odladěné do posledního detailu a umožňují klientské změny. Samotné město Zruč nad Sázavou navíc disponuje kompletní občanskou vybaveností (škola, školka, sportoviště, obchody) v docházkové vzdálenosti a krásným novogotickým zámkem s parkem.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Pokud hledáte místo, kde vaše děti vyrostou v bezpečí, obklopené přírodou, a přitom neztratíte kontakt s hlavním městem, podobně koncipované domy se zahradou a terasou jsou tou nejlepší odpovědí na otázku, kde se dnes vyplatí žít. Že tento promyšlený koncept dává rodinám smysl, potvrzuje i fakt, že projekt hlásí již více než 50% vyprodanost.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Belicon.

Témata: rodina

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Dům za Prahou, nebo byt ve městě? Kde se ještě vyplatí bydlet v roce 2026

Ve spolupráci
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Ceny pražských nemovitostí neklesají a pořízení vlastního domova v metropoli se pro běžnou rodinu stává čím dál obtížnějším úkolem. Není divu, že se zraky tisíců lidí upínají k mapě Středočeského...

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