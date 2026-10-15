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Kdy už byt rodině nestačí? Před stěhováním si spočítejte pět věcí

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Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí vlhkosti | foto: Prague Development InvestAdvertorial

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...
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Děti rostou, věcí přibývá a jídelní stůl v obýváku už roky slouží současně jako kancelář, výtvarná dílna i odkládací plocha. Mnoho městských rodin v určité fázi dospěje do bodu, kdy jejich stávající byt začne praskat ve švech. Než se ale pustíte do prohlížení inzerátů a plánování stěhování, vyplatí se zachovat chladnou hlavu. Větší dům totiž automaticky neznamená pohodlnější život. Aby změna bydlení rodině přinesla skutečnou úlevu a lepší životní styl, je potřeba si předem spočítat pět zásadních věcí.

1. Skutečná potřeba prostoru: Kolik funkcí musí dům zastat za pět let?

Nedostatek místa v bytě málokdy spočívá jen v celkových metrech čtverečních. Často jde o selhání dispozice. S rostoucím věkem dětí stoupá potřeba jejich vlastního soukromí a klidného místa na učení. Stejně tak dva rodiče pracující částečně nebo plně na home office zjišťují, že provizorium u jídelního stolu dlouhodobě nefunguje.

Před stěhováním si sepište nejen to, co potřebujete dnes, ale jak bude vaše rodina fungovat za pět let. Potřebujete samostatnou ložnici, dva dětské pokoje, plnohodnotnou pracovnu a technické zázemí? Myslete na úložné prostory na sportovní vybavení, kočárky či sezónní věci, které v běžném bytě vytvářejí neustálý chaos.

Právě na tyto potřeby reaguje moderní rezidenční výstavba. Když se podíváte na kvalitně navržené novostavby, jako jsou moderní dřevostavby s vysokým standardem v projektu Alfa Vysoký Újezd, zmapujete přesně to, co rodině v bytě chybí. Dispozice 5+kk s podlahovou plochou okolo 198 m² nabízí nejen samostatné pokoje a pracovnu, ale i šatnu, spižírnu, technickou místnost či dvojgaráž. Výsledkem je domov, kde má každý člen domácnosti své soukromí.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

2. Dopravní matematika: Kolik vás bude stát půlhodina navíc?

Cesta z města do přírody zní lákavě, ale čas strávený v autě dokáže rodinnou pohodu rychle zničit. Pokud se z rodičů stanou permanentní taxikáři svých dětí, které je potřeba rozvážet do škol, školek a na kroužky, získaná zahrada ztrácí půvab.

Spočítejte si reálné časové a finanční náklady na dojíždění v různých částech dne. U příměstských lokalit je potřeba rozlišovat dojezdový čas mimo špičku a v ranním dopravním útlumu na příjezdech do metropole.

Příkladem vyváženého zázemí je západní okraj Prahy a Berounsko. Nabízí klidné bydlení u Prahy s výbornou dostupností – z obcí jako Vysoký Újezd zabere cesta na pražský Zličín mimo špičku zhruba 15 minut a na dálnici D5 pouhých 7 minut. Při plánování rodinného denního chodu je však vždy rozumné počítat s časovou rezervou pro ranní špičku směr centrum.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

3. Provozní náklady: Jak se v domu skutečně bydlí?

Přechod z bytu do rodinného domu neznamená jen jinou hypotéku, ale i odlišnou strukturu provozních výdajů. Porovnávat pouhé zálohy za energii nestačí. Zatímco u energií můžete díky moderním technologiím výrazně ušetřit, dům vyžaduje počítat i s výdaji na údržbu pozemku, revize technologií či pojištění stavby.

Zásadní rozdíl v uživatelském komfortu i ročních účtech představuje volba stavební technologie a energetické koncepce. Při rozhodování mezi zděným domem a dřevostavbou se často řeší rychlost výstavby, klíčová je však tepelná pohoda.

Moderní dřevostavby vynikají vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi a nízkou tepelnou akumulací stěn. V praxi to znamená, že dům po zapnutí topení vyhřejete velmi rychle, což přináší přesnou regulaci teploty a úspory. Pokud je stavba doplněna o podlahové vytápění, tepelné čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým úložištěm, provozní náklady na energie mohou být dokonce nižší než u energeticky náročného městského bytu. Pokud k tomu dům nabízí chytré technologie, nízké provozní náklady, přípravu na FVE a splňuje energetickou třídu A, získává rodina velmi dobrou kontrolu nad svými měsíčními zálohami.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

4. Občanská vybavenost a komunita: Může jít dítě do školy pěšky?

Při výběru nového domova se snadno podlehne kouzlu samotné nemovitosti, ale stejnou měrou určuje kvalitu života okolí domu. Položte si jednoduchou otázku: Bude si moci vaše dítě ve dvanácti letech dojít samo do školy, na hřiště nebo do obchodu?

Ověřte si dostupnost a kapacitu spádové mateřské a základní školy, přítomnost lékaře, obchodu s potravinami a bezpečnost v obci. Myslete také na budoucnost: zatímco menší děti ocení školku v obci, u středoškoláků je důležitá návaznost na veřejnou dopravu (např. autobusové linky PID).

Lokality jako Vysoký Újezd ukazují, jak má moderní příměstská obec fungovat. Vedle základní a mateřské školy, obchodů a restaurací nabízí i vzrostlý zámecký park, bezpečnost a bohaté sportovní vyžití. Nachází se zde prémiová lokalita v blízkosti Albatross Golf Resortu, což obci dodává reprezentativní ráz, skvělou infrastrukturu a přitahuje aktivní rodiny i sportovně založenou komunitu. Spojení přírody, sportu a základních služeb v docházkové vzdálenosti dělá z bydlení skutečný domov.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

5. Finanční matematika: Kolik stojí změna a co získáte dlouhodobě?

Posledním výpočtem je celková bilance přechodu z bytu do domu. Do finančního modelu patří nejen čistý výnos z prodeje stávajícího bytu a vlastní úspory, ale i nová hypotéka, rezerva na vybavení či úpravu zahrady.

Zároveň je potřeba zvážit způsob pořízení. Výstavba domu na vlastní pěst nebo rekonstrukce starší nemovitosti se v dnešní době často prodraží kvůli nepředvídatelným nákladům na materiál a řemeslníky. Developerský projekt novostavby na klíč dává rodině předvídatelnější harmonogram i pevně nastavené smluvní podmínky. Při podpisu smlouvy si pouze nezapomeňte ověřit inflační doložky a podmínky čerpání úvěru.

Pro kupující je výhodný také předprodej s výhodou včasného výběru domu, kdy lze získat nejlepší orientaci vůči světovým stranám či velikost pozemku. V raných fázích projekce se navíc nabízí možnost klientských změn podle fáze výstavby, takže si vnitřní standardy i technologie přizpůsobíte na míru potřebám své rodiny.

Když hledáte nový domov, chtějte velké pozemky, zahradu, soukromí a prostor pro rodinu. Správně vybraná nemovitost v dobré lokalitě blízko krajského či hlavního města totiž není jen místem pro život, ale i bezpečnou investicí, která si udržuje svou hodnotu i pro další generace.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

Obsah vznikl ve spolupráci s Prague Development Invest.

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