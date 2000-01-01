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Pět lidí, jedna ložnice a manželská postel přímo v obýváku. Pro někoho představa bytového pekla, pro Američany ze Severní Karolíny cesta ke klidu. Řešení, ke kterému manžele se třemi dětmi přivedly těžké životní okolnosti, nakonec rodině překvapivě vyhovuje.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Stěhování mělo být pouze dočasné řešení, které mělo rodině pomoci ušetřit peníze poté, co byla Megan diagnostikována vzácná porucha mozku – arteriovenózní malformace (AVM), kvůli které podstoupila vážnou operaci. Po ní se probudila s částečným ochrnutím levé strany těla a musela se znovu naučit chodit. Zároveň narůstaly náklady na léčbu a její dlouhá rekonvalescence způsobila, že pro rodinu bylo obtížné dál zůstávat ve větším domě.
Autor: Profimedia.cz
Megan, která má magisterský titul v oboru speciální pedagogiky pro předškolní děti, uvedla, že zmenšení bydlení začalo jako praktické rozhodnutí, ale velmi rychle se z něj stalo něco mnohem hlubšího. „Život ve větším domě pro nás začal být zahlcující. Byla tam neustálá údržba, nevyužívané místnosti a peníze odtékaly rychleji, než přicházely. Nedařilo se nám spořit a psychicky jsme měli neustále pocit, že jsme pozadu,“ vypráví maminka tří dětí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Navzdory tomu, že žijí v bytě se třemi malými dětmi, manželé říkají, že jsou nyní šťastnější než kdy dřív. Tvrdí, že každý měsíc ušetří v přepočtu přibližně 20 tisíc korun a odkládají peníze na vybudování budoucího rodinného sídla na pozemku, který už koupili.
Autor: Profimedia.cz
Megan, která je v současnosti v domácnosti, říká: „Výhody takového bydlení jsou překvapivě velké. Nejviditelnější je menší množství práce kolem bydlení. Je méně místností na uklízení, méně věcí, o které se musíme starat, a mnohem méně psychického nepořádku. Díky tomu máme více času a energie na to, co je pro nás skutečně důležité – být spolu, chodit ven a vytvářet společné vzpomínky.“
Autor: Profimedia.cz
„Naše děti sdílejí ložnici, kde patrové postele slouží v noci ke spaní a přes den zároveň jako domácí kancelář pro mého manžela,“ popisuje Megan.
Autor: Profimedia.cz
Přestože není toto uspořádání vždy snadné, Megan říká, že rodinu ještě více sblížilo a děti v tomto věku oceňují blízkost.
Autor: Profimedia.cz
Řešení, kterého se předtím báli, si nyní manželé překvapivě užívají, i když přiznávají, že není pro každého.
Autor: Profimedia.cz
„Naše manželská postel velikosti king je v obývacím pokoji, takže byt působí trochu jako garsonka. Místo, které je technicky jídelnou, slouží jako hlavní prostor, kde se schází celá rodina,“ popisuje Megan.
Autor: Profimedia.cz
Největší výzvou je podle Megan zima, kdy musí všichni trávit více času uvnitř. „Být zavření v malém prostoru se třemi energickými dětmi prověřuje každou špetku naší trpělivosti a kreativity,“ dodává.
Autor: Profimedia.cz
Megan, která nyní sdílí na internetu rady pro lidi žijící v menších prostorech, říká, že ne každý jejich rozhodnutí pochopil.
Autor: Profimedia.cz
Výhodou bydlení v jedné místnosti je, že se rodina musela zbavit hodně věcí, což prý velmi snížilo stres manželů.
Autor: Profimedia.cz
„Toto rozhodnutí pro naši budoucnost dává smysl, ale neříkám, že život tímto způsobem je vždycky zalitý sluncem. Může to být opravdu těžké a některé dny jsou jednoduše vyčerpávající. Malý prostor, velké emoce, napjatý rozpočet a nulové soukromí,“ přiznává Megan.
Autor: Profimedia.cz
„Naše roční dítě každou noc hraje takovou hru na stěhování mezi posteemií – střídá spaní s námi a skládací postelí uloženou v technické místnosti,“ vypráví Megan.
Autor: Profimedia.cz
Děti prožívají podle rodičů v bytě pěkné dětství a nedostatek prostoru a soukromí si zatím neuvědomují.
Autor: Profimedia.cz
Megan zdůrazňuje, že tento způsob života nikdy nebyl jejich snem. Je to však cesta, jak se ke svému vysněnému bydlení dostat.
Autor: Profimedia.cz