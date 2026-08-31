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Vážná nemoc je připravila o dům. Pětičlenná rodina teď žije jinak a neměnila by

Klára Lyons
Pět lidí, jedna ložnice a manželská postel přímo v obýváku. Pro někoho... Stěhování mělo být pouze dočasné řešení, které mělo rodině pomoci ušetřit... bydlenka Navzdory tomu, že žijí v bytě se třemi malými dětmi, manželé říkají, že jsou... Megan, která je v současnosti v domácnosti, říká: „Výhody takového bydlení jsou... „Naše děti sdílejí ložnici, kde patrové postele slouží v noci ke spaní a přes... Přestože není toto uspořádání vždy snadné, Megan říká, že rodinu ještě více... Řešení, kterého se předtím báli, si nyní manželé překvapivě užívají, i když... „Naše manželská postel velikosti king je v obývacím pokoji, takže byt působí... Hlavní místnost slouží jako ložnice, obývák, kuchyň a herna zároveň. Největší výzvou je podle Megan zima, kdy musí všichni trávit více času uvnitř.... Megan, která nyní sdílí na internetu rady pro lidi žijící v menších prostorech,...
Pět lidí, jedna ložnice a manželská postel přímo v obýváku. Pro někoho představa bytového pekla, pro Američany ze Severní Karolíny cesta ke klidu. Řešení, ke kterému manžele se třemi dětmi přivedly těžké životní okolnosti, nakonec rodině překvapivě vyhovuje.

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