Daniel Kašpar pochází z Brna a vždy snil o kariéře fotografa. Ve dvaceti letech sbalil nejnutnější věci a přestěhoval se do Londýna, kde si krůček po krůčku začal plnit svůj sen. V Londýně žil deset let a postupně se přes různé práce vypracoval na prvního asistenta pro několik fotografů především v módním průmyslu.

Po zkušenostech s focením pro značky jako je Dior, Hermès nebo Prada měl pocit, že je třeba se posunout dál. S malého bytu v severním Londýně se díky pracovní nabídce od kamaráda přestěhoval do švédské metropole Stockholmu, kde začal psát novou životní kapitolu.

„Život je tu výrazně klidnější a dle mých zkušeností všechno funguje. Ať už jde o veřejné služby, dopravu, nebo bydlení. Samozřejmě, i tady jsou problémy. Ale z celkového pohledu? Změna k lepšímu,“ pochvaluje si Dan život ve Stockholmu, kde žije už pátým rokem.

Studio o dvou set metrech čtverečních ve stockholmské čtvrti Upssala měl Daniel po příjezdu zajištěné přes kamaráda. „Bylo to ideální přechodné řešení, kde jsem si mohl srovnat myšlenky, nadechnout se a rozhlédnout se po možnostech,“ vypráví o svých začátcích Dan, který dnes pracuje ve studiích značek jako jsou Acne Studios nebo H&M.

Čisto, klid a příroda jen kousek od centra

Sehnat bydlení ve Stockholmu ale podle něj není žádná procházka růžovým sadem. Nabídka není malá, ale poptávka je ještě větší. Mnoho lidí tady žije v pronájmu a trh je hodně rozdělený. Buď najdete byty od města (tzv. bostadsrätt nebo hyresrätt), na které se čeká roky, nebo si musíte pronajmout nemovitost přes soukromý trh, ideálně přes doporučení, skrz známé nebo seriózní weby (např. Blocket, Qasa, Samtrygg).

Mladý fotograf měl podle svých slov štěstí a přes známé se dostal k rodinnému domu ve čtvrti Älvsjö a později k ještě lepší nabídce v Aspuddenu.

„Stěhování bylo ve srovnání s Londýnem jako den a noc. Tam jsem tahal věci po schodech v domech z osmdesátých let. Tady mi ke stěhování stačilo auto, pár kamarádů a všechno šlo jako po másle. Švédové jsou zvyklí na časté stěhování, takže celý proces je hodně zautomatizovaný. Existují firmy, které nejen že přestěhují, ale i zabalí, vybalí, vyčistí a uklidí původní byt. Stačí zaplatit a žít dál,“ popisuje Dan svoje stěhování z londýnského bytu.

Dům o rozloze 200 metrů čtverečních, ve kterém se usadil, je z roku 1939. Disponuje krbem a krásnou velkou zahradou. Za nájem Dan platí 22 tisíc švédských korun měsíčně (včetně vody a elektřiny), což je v přepočtu přibližně 45 tisíc českých korun. Vzhledem k velikosti a lokalitě je to podle Dana férová cena.

Plyn se ve Švédsku prakticky nepoužívá. Většina domácností jede na elektřinu, případně na dálkové vytápění. Odpad se třídí důkladně, popelnice mají čipy a vše je napojené na společný systém. Pokud něco nefunguje, většinou to do pár hodin řeší správce nebo přímo město. Internet je ve Švédsku rychlý, stabilní a v porovnání s Anglií nebo Českem neuvěřitelně levný.

„Majitel domu je klasický švédský flegmatik. Hodně cestuje a důležité pro něj je, že má každého pětadvacátého nájem na účtě. Hlavní je, že mu dům nezbourám nebo nevyhodím do povětří. Kdykoliv se objeví problém, ihned zavolá profesionálního opraváře a problémy se snaží řešit co nejdříve. Fungujeme na důvěře a upřímně, takový přístup bych přál každému,“ pochvaluje si Dan.

Ve Švédsku je běžné, že v rodinných domech bydlí více nájemníků, například v suterénu nebo oddělených částech domu. Dan pod sebou podnajímá dvě jednotky. Oba nájemníci pracují v IT a všichni mají mezi sebou perfektní vztahy. Všechno běží hladce a bez dramat, což po zkušenostech z Londýna mladý Čech opravdu oceňuje.

Aspudden leží na západě Stockholmu. Daniel to má do centra patnáct minut metrem a příroda je doslova za rohem. Metro je nové, čisté a bezpečné. Kousek od domu se nachází les a jezero a je tam údajně božský klid. Zajímavostí je, že hned za rohem jsou staré testovací jámy, kde slavný Švéd Alfred Nobel zkoušel svůj dynamit, tedy až do roku 1868, kdy při nehodě zahynulo čtrnáct lidí při testování nitroglycerinu.

Z londýnského podzámčí na stockholmské výsluní

„Na rozdíl od Londýna, kde jsem začínal v miniaturním pokojíčku, který nejspíš kdysi býval šatníkem, jsem si teď opravdu polepšil. Má postel tehdy stála v mističkách se šedým práškem, což byla prevence proti švábům. Ti se ale nedali. Čas od času trénovali skoky ze stropu přímo na mě. Připadal jsem si trochu jako Harry Potter pod schody, jen s tím rozdílem, že kolem bylo víc hmyzu. To jsem z Brna fakt neznal,“ říká Dan se svým typickým humorem.

Dodává, že dům sdílel oficiálně s deseti lidmi. Ve skutečnosti jich tam však kolovalo tak patnáct až dvacet. „Vydržel jsem to měsíc a půl. Byl to život jak z filmu Davida Lynche – jen s méně poetiky a více šváby,“ dodává Dan a znovu zdůrazňuje, že kvalitou života se bydlení ve Stockholmu s Londýnem nedá srovnat.