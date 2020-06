Byt v činžovním domě má jen pronajatý. Přesto je útulný a praktický

Pracovně hodně vytížený Roman se nestěhuje jen z rozmaru, dokonce si pořídil i vlastní dům, který zrekonstruoval. Jenže se ukázalo, že při jeho častých zahraničních cestách dům a hlavně zahrada trpí. A protože se mu rozpadl i jeho několikaletý vztah, začal raději znovu, opět v pronajatém bytě.

Stěhování si občas vynutilo i to, že firma, kde Roman pracuje, se přestěhovala na opačný konec města. Dojíždění bylo neúnosné.

Repasovaná špaletová okna připomínají kvalitní práci řemeslníků z první republiky.

Jeho zatím poslední „adresa“ je příjemný byt 4+1 v činžovním domě v Praze 6 s malou krytou terasou, kde lze v klidu posnídat nebo si dopřát šálek kávy.

Recept na zařizování i stěhování

Jestliže během deseti či dvanácti let vystřídáte čtyři či pět adres, snažíte se stěhování si co nejvíce usnadnit. „Pochopil jsem, že ideální je byt, kde už je k dispozici kuchyňská linka včetně spotřebičů a dostatek skříní, nejlépe vestavných,“ objasňuje Roman.

Zatímco zařízená kuchyň byla u pronajatých bytů k dispozici vždy, skříně občas chyběly. „Řeším to pak převážně s pomocí Ikey, ale skříně už nechávám na místě, většinou si je odkoupil další nájemník. Zaprvé rozměrově ‚pasují‘ do dané místnosti, zadruhé proces demontáže, převozu a následné montáže jinde stojí jen plno peněz i nervů, já truhlář opravdu nejsem,“ vysvětluje Roman.

A dodává: „Podobně to řeším s postelemi. Do rámů investuji jen nezbytné částky, matrace kupuji kvalitní a podle úvahy je převezu do nového bytu, nebo nechám na místě. Spočítal jsem si, že mě to vyjde mnohem levněji, než kdybych platil stěhování a montážníky.“

Celý proces stěhování je tak docela rychlý. Největší kus nábytku, kterého se „věčný nomád“ nevzdá, je kožená rozkládací pohovka od značky Himolla. Záměrně si vybral nadčasový tvar i praktickou barvu, aby mu případně ladila s vybavením dalšího interiéru.

I sestavy závěsných skříněk v lakovaném provedení od tuzemského výrobce Kořan nábytek jsou doslova univerzální, lze je použít prakticky v jakémkoliv pokoji, od obývacího až po ložnici nebo pracovnu. Stačilo k nim přidat dvě komody z Ikey…

„Rád kombinuji levnější kousky s designovými, ty pak se mnou ‚putují‘ do dalšího bytu. Preferuji menší solitéry, s nimiž se snadno manipuluje jak v bytě, tak při stěhování. Teď jsem možná udělal chybu s velkým stolem se skleněnou deskou. Takřka jej nepoužívám, i když přijedou hosté, raději sedíme na barovkách v kuchyni, byť je v nice, kde stůl mám, docela stísněný prostor.“

Romanova ložnice se zimní zahradou, která slouží pro uložení jeho milovaných kol. Skříně jsou z IKEA.

Doplňkem, kterého se nikdy nevzdá, je čistička vzduchu Casadron, kterou si koupil snad už před deseti lety v Rakousku. „Bohužel jsem kuřák a tahle věcička dokáže mé hříchy dokonale ‚zlikvidovat‘,“ přiznává kajícně Roman.

Pokoj pro hosty

A proč si Roman pronajímá velké byty? Procestoval soukromě i pracovně snad celý svět, od Ameriky až po Austrálii, několik let pracoval i v zahraničí. Má tak všude plno známých, takže při svých cestách příliš nevyhledává ani hotely, spí v soukromí.

Stejně tak ovšem k němu přijíždějí známí, klidně celé rodiny, proto ve všech bytech dbá na to, aby měl pokoj pro hosty a v obývacím pokoji ještě rozkládací pohovku, kdyby byla potřeba.

„Většina mých známých a přátel v zahraničí má domy, proto se snažím, abych jim mohl nabídnout alespoň vlastní pokoj s dostatečným zázemím. Navíc když přijedou rodiče, kteří nebydlí v Praze, potřebuji pro ně také odpovídající prostor, přece je nepošlu do hotelu,“ vysvětluje Roman.