Inspirací pro byt se stala řeka a slunce, patchworkový dekor je všude

Dům postavený developerem stojí v hezké oblasti u řeky, kousek od vyústění Baťova kanálu. Z velkých francouzských oken je výhled na řeku a na kotviště menších loděk, které brázdí řeku Moravu.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Když designérka hledala nějakou nosnou myšlenku, podle níž by interiér bytu zařídila, právě řeka a přilehlý malý přístav jí posloužily jako inspirace.

V blízkosti je i veslařský klub, takže modrá, symbolizující barvu vody, byla jasnou volbou při stanovení zásadní barevnosti interiéru. Jako další barva jí logicky vyplynula žlutá, která je barvou slunce, jež se odráží na vodní hladině. Hřejivý žlutý odstín má navíc i schopnost příjemně zateplit interiér, kde dominuje chladná modrá s bílou.

Do třetice je tu inspirací pohledový beton na stropech, jehož surovost zase navazuje na betonová mola již zmiňovaného kotviště lodí.

Vesele pro mladé

Spojnici mezi bytem a okolím tedy designérka našla v modré barvě. A protože její pracovní filozofií je, že podlaha je základ a má se od ní začít, vybrala pro ni modrobílou dlažbu s výrazným patchworkovým dekorem.

Svěže a mladistvě působící byt pojí moderní zařízení s retro nábytkem, kterému dodává šmrnc žlutá koženka. .

I když vzor na dlažbě je typický pro jižní styl, který má designérka ráda, tentokrát měl dekor spíše vyjadřovat mladistvou a hravou náladu, než aby evokoval bydlení v jižních krajích. Ten ideální vzor našla u firmy Dara Design, s níž dlouhodobě spolupracuje. Dekor ještě zopakovala na stěnách v koupelně a na zdi za kuchyňskou linkou.

Aby modrá dlažba vynikla v plné kráse, je doplněná druhou základní barvou, kterou je bílá. Tu najdete na výmalbě a nábytku, vyráběném na zakázku firmou Křivánek nábytek podle návrhu designérky. Vše tak perfektně na centimetr sedí danému prostoru.

V bytě designérka promítla i další prvek, který má ráda, a to je retro nábytek. Do jídelny vybrala známý set, pod kterým je podepsán Jindřich Halabala. Aby mu dodala mladistvý vzhled a hezky zapadl do celkového konceptu, židle dostaly nové žluté koženkové čalounění. Stejná vysokozátěžová koženka je použitá na potahu pohovky, vyráběné na zakázku, na otočném křesle, lavici v předsíni, v ložnici zdobí čelo postele. Retro zde ještě zastupuje konferenční stolek značky Jitona.

Hezky i prakticky

Bylo nutné myslet také na úložné prostory, které jsou rafinovaně soustředěné do velké vestavěné skříně v ložnici a vyplňují tak celou plochu boční stěny. V předsíni je ještě poměrně velká komora na ukládání dalších věcí. Na 76 m2 bytu se „ve špičce“ našlo i místo na pohodlný pracovní koutek.

Kuchyňská sestava také nabízí dostatečné úložné prostory ve svých skříňkách. Velmi praktickým a zároveň i designovým prvkem je liniové osvětlení v podobě bílé lišty s reflektory, které lze nastavovat směrově i libovolně je posouvat. Designérka v tomto osvětlení našla další souvislost s řekou. V jejích očích jeho přímá linie navazuje na linii řeky.

Kromě dlažby je v ložnici dalším dominantním prvkem vysoké čelo postele, čalouněné žlutou koženkou.

O autorce Ing. Kristýna Karešová se interiérovému designu věnuje více než 15 let. Má za sebou řadu kompletních realizací interiérů, zejména bytů. Nebojí se změnit dispozice tak, aby odpovídaly současným požadavkům na moderní bydlení, ráda pracuje s výraznými vzory na podlaze, kombinuje funkční a moderní prvky s retro kousky. Podporu nalézá ve svém muži ( Ing. arch. Martin Kareš, Ph.D., MBA), který je architekt s řadou realizací individuálního rezidenčního bydlení. Letos spolu vytvořili pracovní tým a založili studio interiérového designu – Ego Design.

