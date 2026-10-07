„Byt jsem dostala až na drobné osobní předměty plně vybavený. Rychle jsem si na něj zvykla a vlastně není nic, co by mi v něm nevyhovovalo. Pravdou je, že v něm netrávím moc času, takže je to spíš útočiště na přespání,“ říká Lucie, která je původem z Ostravy. Svůj čas tedy dělí mezi rodné město, nový byt a pobyt u přítele, který také bydlí v Praze.
Moderně zařízený byt o dispozici 2+kk je zařízený jednoduše, ale účelně. Velkou výhodou je balkon, kde Lucie tráví čas z celého bytu nejraději.
„Na balkon jsem zvyklá od dětství, takže i v Praze možnost být venku oceňuji. Ráda si dám na balkoně snídani a pozoruji venkovní ruch nebo prostě jen odpočívám.“
V současné době probíhají vedle bytového komplexu stavební úpravy, během kterých se mění oblast bývalého Smíchovského nádraží na moderní Smíchov City. Lucii hluk ze stavby nijak neomezuje, protože většinu času tráví buď v zaměstnání, ve škole nebo při výkonu povinností nové královny krásy.
Velkým koníčkem je vaření
„Můj život se hodně zrychlil. Vždycky jsem měla ráda řád, takže teď se učím fungovat víc spontánně. Neumím si představit, že bych v úřadu Miss bydlela jinde než v Praze. I proto je výhra bytu obrovskou výhodou,“ říká Lucie.
Kromě balkonu tráví hodně času také v kuchyni, která je součástí hlavní obývací místnosti. Kuchyňská linka je sice menší, ale k vaření Lucii poskytuje veškerý komfort.
„Vaření je pro mě nezbytností a zároveň koníčkem. Když jsem odešla od mamky z Ostravy, pochopila jsem, že buď budu utrácet peníze v restauracích nebo se naučím vařit. Volba byla jasná. Navíc mám přítele, který byl z domova zvyklý na teplé večeře. I mně vaření večer vyhovuje, protože pak pak zároveň uvařím i na další den. Pustím si k vaření pořad „Na lovu“ a jsem spokojená,“ usmívá se Lucie, která zaujala nejen vzhledem, ale v poslední době i prezentací fotek bez úprav a filtrů.
V ložnici se, která je stejně jako hlavní místnost, laděná do neutrálních barev, se nachází kromě postele i šatní skříň. Stejně jako z obývacího pokoje je i zde východ na balkon.
Pračka a sušička se v bytě nacházejí trochu netradičně v chodbě hned u vstupu, stejně jako šatní skříň s botníkem.
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Byt jako strategická základna
Lucie byt bere spíše jako strategickou základnu, než jako místo, které by měla potřebu upravovat k obrazu svému.
„Nějaké osobní předměty jsem si sem samozřejmě přivezla. Tím, že tady ale bydlím pouze rok, ale věci nechávám tak jak jsou a byt více nezařizuji,“ přiznává.
Na otázku, kam její kroky povedou, až příští rok byt odevzdá titul nové královně krásy, odhaluje svůj dlouhodobý sen.
„V bytě žiji celý svůj život, a proto by mě jednou lákalo zkusit si bydlet v domečku se zahradou. Líbí se mi jih Prahy nebo třeba i oblast kolem Říčan, kde je dobré vlakové spojení, ale zároveň máte pocit, že jste na venkově. Tam bych si jednou, až mi skončí funkční období, dovedla představit žít.“
Po přesídlení do Prahy ale Lucie nezanevřela ani na rodnou Ostravu.
„V Ostravě mám rodinu, oba sourozence a kamarády, takže se tam moc ráda vracím. Je tam spoustu krásných míst a všeobecně bych řekla, že Ostrava vzkvétá. Vždycky to pro mě bude domov, kde jsem vyrostla a žila moc ráda,“ uzavírá královna krásy.
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